El enfoque agresivo de Hegseth, y sus equivocaciones, podrían ser un problema para Trump

A medida que aumentan las investigaciones sobre la legalidad de los ataques que han matado a decenas de personas en aguas de Venezuela, el enfoque de Hegseth de no tomar prisioneros ni dejar sobrevivientes ha llevado incluso a sus partidarios republicanos a exijir respuestas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha sido un problema político para el presidente Donald Trump desde su confirmación en el Senado a principios de este año, a la que sobrevivió gracias a un único voto de desempate emitido por el vicepresidente JD Vance. También sobrevivió al episodio de la filtración del chat de Signal, incluso cuando se hizo evidente que había copiado planes de batalla clasificados y los había pegado en una cadena de mensajería cifrada, pero no clasificada. Culpó a la prensa, comenzó a expulsar a las organizaciones de noticias de la sala de prensa del Pentágono e insistió en que firmaran un compromiso de no buscar noticias que no hubieran sido aprobadas por su oficina de relaciones públicas. Casi nadie firmó, ni siquiera Fox News, su anterior empleador. Ahora, el precio político del mandato de Hegseth en el Pentágono se ha incrementado. A medida que aumentan las investigaciones sobre la legalidad de los ataques que han matado a decenas de personas en aguas de Venezuela, su enfoque de no tomar prisioneros y no dejar sobrevivientes ha llevado incluso a los partidarios republicanos a exigir respuestas. Hasta ahora, pocas se han producido. Ante las afirmaciones de que las órdenes de Hegseth podrían haber conducido a la comisión de crímenes de guerra —si no por parte del secretario, sí por parte de los altos mandos que seguían sus órdenes generales—, Trump dio la impresión durante el fin de semana de estar distanciándose de su secretario de Defensa. El domingo por la noche, Trump dijo que no se habría sentido cómodo con las órdenes de matar a los sobrevivientes del primer ataque contra una lancha rápida. "Pete dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres", dijo el presidente. Y añadió: "Le creo, al 100 por ciento". Trump también dijo: "Yo no habría querido eso. Ni un segundo ataque". Pero incluso mientras Trump respondía a preguntas a bordo del Air Force One sobre si su secretario de Defensa había sobrepasado los límites legales con los asesinatos de Venezuela, el mismo secretario estaba en las redes sociales bromeando sobre el asunto. El domingo, Hegseth publicó un meme en el que aparecía Franklin, la tortuga de una serie de libros infantiles, disparando un arma contra un buque cargado de mercancías desde un helicóptero.

"Para tu lista de deseos de Navidad", escribió Hegseth en las redes sociales. La broma no hizo gracia y desató una tormenta de críticas, incluso de usuarios conservadores de las redes sociales. "Un pueblo civilizado respeta la vida dada por Dios y no trata a la ligera el hecho de quitar la vida, por vil que sea el uso que se haya hecho de ella", escribió un usuario en respuesta a la publicación de Hegseth. "Ese meme distaba mucho de ser cristianismo. Era sed de sangre". Y aunque Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, y otros altos funcionarios estadounidenses dijeron que Hegseth no autorizó específicamente un segundo ataque, Hegseth no lo ha negado de manera explícita en sus propias declaraciones públicas. En un correo electrónico enviado a los periodistas, Hegseth recurrió a su habitual estilo de despotricar contra las "noticias falsas", de las que dijo que estaban "difundiendo más información inventada, incendiaria y despectiva para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan para proteger a la patria". En su respuesta, Hegseth no dijo en ningún momento que no había ordenado matar a todos los que iban a bordo del barco. Más bien, dijo que "la intención declarada es detener las drogas letales, destruir las narcolanchas y matar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense". "Cada traficante que matamos está afiliado a una Organización Terrorista Designada", añadió en una publicación en las redes sociales. Para reforzar su argumento, escribió en otro mensaje: "Solo hemos empezado a matar narcoterroristas". Su redoblado empeño fue notable, porque en los tres meses transcurridos desde que comenzaron los ataques letales contra las lanchas rápidas, la mayoría de los juristas han llegado a la conclusión de que lo más probable es que los ataques sean ilegales: incluso los narcotraficantes son civiles y, por tanto, no son objetivos apropiados para las fuerzas militares. (Hasta agosto, incluso el gobierno de Trump se ocupó de las lanchas haciendo que la Guardia Costera, respaldada por la Marina, interceptara las embarcaciones y detuviera a quienes iban a bordo. Si abrían fuego, era para apagar los motores de la embarcación). Está claro que Hegseth es susceptible a esas sugerencias. Cuando Mark Kelly, senador por Arizona y piloto retirado de la Marina, y otros congresistas demócratas recordaron a los soldados estadounidenses su responsabilidad de hacer caso omiso de las órdenes ilegales —el asesinato de civiles sería un ejemplo clásico—, Hegseth ordenó que se investigara si Kelly debía volver a ser reintegrado al servicio militar y ser sometido a un consejo de guerra. Kelly reiteró sus declaraciones el domingo en el programa Meet the Press, advirtiendo a los miembros del servicio que recibieron órdenes ilegales que "no solo no tienen que cumplirlas, sino que están legalmente obligados a no cumplirlas".