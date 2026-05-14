Taiwán se convierte en el punto álgido de la cumbre Trump-Xi mientras Rubio advierte de las ‘repercusiones’ de la invasión

Tras la insistencia de Xi en la cuestión de Taiwán, la isla democrática y autónoma que China reclama como propia, comenzó a gestarse una historia muy diferente a puerta cerrada.

Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, se mostraron sonrientes y proferieron elogios públicos el uno al otro al comienzo de su tan esperada cumbre.

La reunión de media mañana se prolongó más de lo previsto, unos 40 minutos más de lo programado.

Trump se mostró notablemente más callado en la siguiente parada de los líderes, el Templo del Cielo del siglo XV. Ignoró las preguntas a gritos y el lenguaje corporal de ambos presidentes fue visiblemente más rígido.

Los chinos no tardaron en dar a conocer su versión de los motivos. «El presidente Xi recalcó al presidente Trump que la cuestión de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos», escribió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, en X poco después de que terminara la reunión. «Si se maneja adecuadamente, la relación bilateral gozará de estabilidad general. De lo contrario, los dos países tendrán enfrentamientos e incluso conflictos, lo que pondrá en grave peligro toda la relación».

«La “independencia de Taiwán” y la paz en el estrecho de Taiwán son tan irreconciliables como el fuego y el agua», continuó Mao. «Salvaguardar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es el principal denominador común entre China y Estados Unidos».

Para reforzar la postura de Pekín, la publicación de Mao presentó la última frase como una cita directa de Xi dirigida a Trump.

La Casa Blanca tardó varias horas en publicar su propio informe sobre la reunión bilateral, y dicho comunicado no mencionaba a Taiwán.

El director de comunicaciones, Steven Cheung, se negó a hablar del tema cuando periodistas del Washington Post y otros medios lo abordaron en el banquete de Estado, remitiéndolos en cambio al comunicado oficial.

En una entrevista con “NBC Nightly News with Tom Llamas”, que se emitirá el jueves por la noche, el secretario de Estado Marco Rubio insistió en que las protestas de Xi no tuvieron ningún efecto.

“La política de Estados Unidos sobre Taiwán no ha cambiado hasta el día de hoy ni tras la reunión que tuvimos hoy aquí”, dijo. “Se planteó el tema. Siempre lo mencionan. Siempre dejamos clara nuestra postura y luego pasamos a otros asuntos”.

Colonizada por los nacionalistas derrotados de Chiang Kai-shek en 1949 tras la Guerra Civil China, Taiwán ha sido una espina clavada para la República Popular China durante casi ocho décadas.

Desde finales de la década de 1970, la política estadounidense de “Una sola China” reconoce la reivindicación de Pekín sobre la isla y evita abogar directamente por la soberanía taiwanesa.

Sin embargo, Estados Unidos es uno de los mayores vendedores de armas a Taiwán. En diciembre, Trump anunció el mayor paquete de armas jamás enviado a la isla, valorado en más de 11.000 millones de dólares.

Si bien Xi ha prometido repetidamente reunificar China y Taiwán —por la fuerza si es necesario—, Rubio declaró a NBC News que Pekín cometería “un terrible error si lo impusiera, ya sea por la fuerza o por cualquier otro medio similar”.

“Eso tendría repercusiones a nivel mundial, no solo en Estados Unidos”, dijo. “Y ahí lo dejamos”.

Al otro lado del estrecho de Taiwán, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taipéi lanzó su propia andanada retórica.

«Actualmente, China es el único riesgo para la paz y la estabilidad regionales», declaró el ministerio. «Incluso durante la reunión entre los líderes de Estados Unidos y China, el Ejército Popular de Liberación continuó enviando aviones y buques militares para hostigar y amenazar a Taiwán en la región».