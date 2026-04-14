La esposa del primer ministro español, Pedro Sánchez, es acusada de corrupción

Gómez, de 55 años, ha sido acusada de usar su influencia como esposa del primer ministro socialista para conseguir y gestionar un puesto en la Universidad Complutense de Madrid, y de utilizar recursos públicos y contactos personales para promover sus intereses privados.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , ha sido acusada de malversación de fondos, tráfico de influencias, corrupción en negocios y apropiación indebida tras una investigación de dos años llevada a cabo por un juez de Madrid.

El juez Juan Carlos Peinado también ha imputado en relación con el caso a la asistente personal de Gómez, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.

Todos los acusados han negado haber cometido delito alguno.

La investigación contra Gómez se inició a raíz de una denuncia de Manos Limpias, un sindicato autodenominado con vínculos de extrema derecha que tiene un historial de utilizar los tribunales para perseguir a quienes considera una amenaza para los intereses democráticos de España.

Sánchez había desestimado repetidamente el caso contra su esposa, calificándolo de difamación infundada y con motivaciones políticas.

El presidente del Gobierno ha acusado a sus opositores políticos y mediáticos de perseguir a su familia y también ha cuestionado abiertamente la imparcialidad de algunos miembros del poder judicial.

En su sentencia de 39 páginas, Peinado sugirió que “ciertas decisiones públicas favorables a la [cátedra universitaria], que podrían haberse obtenido mediante una explotación singular de su posición relacional, se habían tomado desde que el marido de Gómez se convirtió en secretario general del Partido Socialista Obrero Español y, sobre todo, desde que se convirtió en presidente del gobierno”.

El juez también afirmó que existían pruebas de un comportamiento en el palacio de Moncloa —la oficina del primer ministro y residencia oficial— que “parece más propio de regímenes absolutistas y que, afortunadamente, se ha olvidado en nuestro estado a lo largo de los años”.

El primer ministro, que el año pasado afirmó que “no cabe duda de que hay jueces que hacen política y políticos que intentan impartir justicia”, dijo estar seguro de que se haría justicia y que su esposa sería absuelta.

«Lo que le pido al sistema judicial es que imparta justicia», dijo Sánchez durante su visita a China el martes. “Que se haga justicia. Y puesto que estoy convencido de que el tiempo pondrá todo y a todos en su sitio, no tengo nada más que decir”.

Peinado, quien deberá jubilarse como juez en septiembre, ha dado a las partes involucradas en el caso cinco días para responder a su decisión. Posteriormente, los tribunales decidirán si Gómez será sometido a un juicio con jurado.

La decisión de imputar formalmente a Gómez llega en un momento delicado para Sánchez, ya que el hermano menor del presidente del Gobierno, David, será juzgado el próximo mes por tráfico de influencias.

Según otra denuncia de Manos Limpias, David Sánchez recibió un puesto a medida del ayuntamiento de Badajoz, ciudad del suroeste de Francia, liderado por los socialistas, en julio de 2017, cuando su hermano era el líder nacional del partido socialista. Sánchez niega los cargos.

Mientras tanto, dos altos cargos del gobierno de Sánchez están siendo juzgados por presunta corrupción.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, antiguo mano derecha del presidente, está acusado —junto con su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama— de recibir sobornos en contratos públicos de material sanitario durante la pandemia de COVID-19.

Ábalos y García, que niegan todos los cargos, se enfrentan a penas de 24 y 19 años respectivamente, mientras que Aldama, que ya ha admitido su participación en la presunta trama, se enfrenta a una pena de siete años.