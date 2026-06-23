El Fenómeno conocido como domo de calor sofoca a Europa

PARÍS- Millones de personas en toda Europa estaban expuestas a temperaturas excepcionalmente altas el martes, con 40 fallecidos por ahogamiento en Francia en la última semana mientras los residentes buscan aliviarse de un calor abrasador. Las temperaturas se mantendrán altas todo el día en Francia, la nación europea más afectada hasta ahora por la temprana ola de calor veraniega. La agencia meteorológica nacional, Meteo France, puso a 54 departamentos, aproximadamente la mitad del país, bajo alerta roja por la ola de calor.

Italia, España y Reino Unido también están padeciendo por el calor. El cambio climático está ligado al aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, y las proyecciones de la agencia climática de Naciones Unidas señalan que en los próximos cinco años se batirán más récords de calor. El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, dijo que las 40 personas que murieron por ahogamiento desde el jueves pasado eran en su mayoría jóvenes. El Louvre y la torre Eiffel cierran temprano En un país donde el aire acondicionado no está muy extendido, las escuelas, el transporte público y los eventos deportivos se han visto afectados. En París, la torre Eiffel ajustó sus operaciones al clima abrasador, cerrando por la tarde en lugar de a última hora de la noche como suele hacerlo. El museo del Louvre dijo que cerraría dos horas antes de lo normal desde el miércoles hasta el sábado. “Aunque partes de su edificio histórico son naturalmente resistentes, el museo sigue siendo vulnerable y no está suficientemente adaptado al cambio climático”, indicó. “La acumulación de calor es mayor hacia el final del día y se intensifica aún más por el elevado número de visitantes”.

Se espera que las condiciones extremas duren al menos hasta el final de la semana, con máximas diurnas por encima de los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) en muchas localidades. “Se esperan nuevas temperaturas récord, incluidas algunas que podrían superar todos los registros anteriores, independientemente de la época del año”, indicó la agencia. Meteo France apuntó que la ola de calor es excepcionalmente intensa y llegó muy temprano en el verano, “pero su duración sigue siendo incierta”. Ya se ha comparado con la registrada en agosto de 2003, cuando las temperaturas más altas en más de medio siglo causaron unas 15.000 muertes, muchas de ellas de personas mayores en apartamentos y residencias de ancianos sin aire acondicionado. Europa es el continente que más rápido se calienta en el mundo, con temperaturas que aumentan al doble de la velocidad del promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea. En los últimos cuatro años, más de 200.000 personas en todo el continente fallecieron por causas relacionadas con el calor, y la mayoría de esos decesos eran evitables, señaló la oficina regional europea de la Organización Mundial de la Salud este mes. Las temperaturas por encima del promedio pueden provocar agotamiento por calor y golpes de calor potencialmente mortales. La ola de calor azota Reino Unido y España Al otro lado del Canal de la Mancha desde Francia, en Reino Unido, muchas escuelas dijeron que cerrarían durante el día y la circulación de trenes se vio interrumpida mientras la Met Office, la agencia meteorológica británica, emitió una alerta roja por calor extremo para miércoles y jueves, y las previsiones sugieren que podría batirse el récord histórico de temperatura diaria de junio. Se espera que los termómetros ronden los 37 °C (98,6 °F) en el sur de Inglaterra, con hasta 35 °C (95 °F) en el sureste de Gales. Ahora se prevé que el pico de la ola de calor sea el miércoles y el jueves, cuando las máximas podrían alcanzar al menos 39 °C (102,2 °F). De acuerdo con la agencia meteorológica, las condiciones podrían aliviarse el viernes.

El martes, varios operadores ferroviarios en todo Reino Unido dijeron que estaban cancelando servicios para “garantizar el funcionamiento seguro del ferrocarril”. National Rail, que opera la infraestructura ferroviaria, instó a la gente a “viajar solo si es absolutamente necesario” el miércoles y el jueves. Más al sur del continente, España se enfrenta a una ola de calor en varias partes de la península ibérica. La agencia meteorológica nacional, Aemet, emitió el martes alertas rojas por temperaturas de 44 °C (111 °F) en el sur de Andalucía, así como avisos de que los termómetros alcanzarían los 40 °C (104 ºF) en las regiones de Cantabria y el País Vasco, en la costa atlántica norte y que normalmente registran temperaturas más frescas. En España, que últimamente ha experimentado veranos cada vez más tórridos, las temperaturas van a seguir aumentando debido al cambio climático a medida que las olas de calor se vuelven más frecuentes, largas y se alejan de la ventana tradicional de julio y agosto, explicó Rubén del Campo, meteorólogo de la Aemet. De la docena de olas de calor que la Aemet ha registrado en el mes de junio desde que comenzó a guardar registros en 1975, la mitad se han producido desde 2015, apuntó del Campo. El cambio climático impulsado por el hombre está calentando la atmósfera, tanto sobre España como en las aguas marinas circundantes, manifestó.

La agencia de monitoreo de la Unión Europea determinó que, en Europa y a nivel mundial, 2024 fue el año más caluroso registrado y que el continente experimentó su segunda cifra más alta de días de “estrés térmico”. Los científicos advierten que el cambio climático está agravando la frecuencia y la intensidad del calor y la sequía, especialmente en el sureste de Europa, lo que hace que la región más vulnerable a los efectos sobre la salud y a los incendios forestales. CÓMO SE FORMA UN DOMO DE CALOR Europa se calcina esta semana bajo una ola de calor temprana, en la que millones de personas soportan temperaturas extremadamente altas, mientras los expertos afirman que el responsable es un fenómeno conocido como domo de calor. Esto es lo que hay que saber. ¿Qué es un domo de calor? Los domos de calor son, esencialmente, sistemas de alta presión que permanecen estacionarios durante unos días, atrapando calor y humedad en niveles peligrosos, explicó Mireia Ginesta, investigadora asociada del Climate Litigation Lab de la Smith School of Enterprise and the Environment. Los domos de calor se originan por una protuberancia hacia el norte en la corriente en chorro, un río de viento de rápido desplazamiento a gran altitud, que produce el clima que experimentamos. “Un sistema de alta presión significa que el aire desciende, y a medida que alcanza altitudes menores, se comprime”, señaló Ginesta. “Así que la presión aumenta y la temperatura también lo hace”. ¿Cómo influye un domo de calor en las olas de calor? Esas “protuberancias” son las que establecen las condiciones que generan una ola de calor, indicó Jennifer Francis, climatóloga del Woodwell Climate Research Center. “El domo de calor es, en realidad, lo que hace la corriente en chorro”, explicó. “La ola de calor es lo que sentimos en la superficie”. ¿Qué ocurre en Europa esta semana? Millones de personas en todo el continente han experimentado temperaturas excepcionalmente altas mientras una ola de calor de comienzos del verano abrasa Francia, Italia, España y Reino Unido.

“En Europa, simplemente no están acostumbrados a esto”, comentó Francis. “En realidad, es apenas en la última década o dos cuando este tipo de olas de calor realmente brutales han estado ocurriendo y matando a mucha gente porque no tienen los medios para mantenerse frescos”. Francia, que hasta ahora ha sido el país más afectado, no cuenta con aire acondicionado de forma generalizada, y el servicio meteorológico nacional puso a cerca de la mitad del país en alerta roja por ola de calor. El país también ha reportado alrededor de 40 muertes por ahogamiento, mientras la gente buscaba alivio para refrescarse. Se espera que esas condiciones duren varios días, con temperaturas de hasta 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit). “Veremos que los récords de temperatura de junio no solo se rompen, sino que quedan completamente aniquilados”, afirmó Liz Bentley, directora ejecutiva de la Royal Meteorological Society y profesora de meteorología en la Universidad de Reading. ¿Cómo influye el cambio climático en estos fenómenos? Expertos señalan que el cambio climático hace que las condiciones para que se formen domos de calor ocurran con mayor frecuencia. Y cada vez más países en todo el mundo se ven afectados. “Estamos calentando el planeta y eso significa que estamos desplazando el rango de temperaturas que experimenta cualquier lugar”, manifestó Francis. “Y al desplazar ese rango de temperatura, hacemos que las temperaturas extremas sean mucho más probables”. En la práctica, el mundo ha subido la temperatura del termostato, dijo Bentley. “El cambio climático definitivamente tiene un impacto en el hecho de que sean más frecuentes, más intensas y también más persistentes”, sostuvo Bentley, refiriéndose a las olas de calor. “Se quedan durante mucho más tiempo del que solían hacerlo”. ¿Cómo podemos mantenernos seguros? Es importante que las personas que experimentan estas temperaturas extremas se hidraten, eviten hacer ejercicio en las horas de mayor calor, busquen sombra y se refresquen de forma segura en arroyos, lagos cercanos o incluso en el océano si tienen acceso. En Francia, por ejemplo, se han cancelado trenes, conciertos y eventos deportivos, y las autoridades han restringido el consumo de alcohol en la vía pública. Además, “Uno de los mayores problemas es el calor nocturno”, advirtió Francis. “Si no le das a tu cuerpo la oportunidad de enfriarse por la noche, simplemente empieza a acumularse en tu cuerpo y eso realmente puede empezar a afectar tu salud. Así que encontrar una manera de mantenerse más fresco por la noche es muy, muy importante”.

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