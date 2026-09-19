El gobierno de Trump podría ofrecer beneficios a Rusia para terminar la guerra en Ucrania

WASHINGTON- Un nuevo proyecto de ley de sanciones tiene como objetivo presionar al presidente Putin para que ponga fin a la guerra en Ucrania. Pero el presidente Trump plantea ofrecer incentivos a Rusia. Cuando los enviados del presidente Donald Trump se reunieron con Vladimir Putin en el Kremlin este mes, el líder ruso irradiaba confianza.

En cuestión de meses, dijo, las tropas rusas finalmente capturarían toda la región del Donbás en Ucrania. Y Rusia estaba lista para golpear la red eléctrica de Ucrania, con lo que dispondría el escenario para un invierno miserable. Entonces uno de los enviados, Jared Kushner, intentó rebatir. “Con todo el debido respeto, nos dijo exactamente eso hace un año”, dijo Kushner al presidente ruso. “¿Qué probabilidades hay de que regresemos aquí dentro de un año y vuelva a decir lo mismo? ¿Tal vez no perdamos un año?”. El intercambio, descrito por una persona familiarizada con las conversaciones y por un funcionario estadounidense, capturó el dilema de los más de 18 meses de esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania. Esta semana, el Congreso aprobó un histórico proyecto de ley de sanciones dirigido al sector energético de Rusia, un nuevo intento de hacer que Rusia “sufra” por su invasión y de presionar a Putin para que haga concesiones. Pero incluso mientras ese proyecto de ley se dirige al escritorio de Trump, su gobierno está redoblando su apuesta por un enfoque diferente: ofrecer beneficios a Rusia que los funcionarios con la esperanza de que Putin considere poner fin a su guerra.

Entre los nuevos incentivos: la Casa Blanca ahora evalúa firmar acuerdos comerciales con Rusia antes de que deje de luchar en Ucrania, según dos personas cercanas a las conversaciones. El funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para ser franco sobre las negociaciones, dijo que los acuerdos con Rusia antes del fin de la guerra eran posibles porque mostrarían que Estados Unidos habla en serio sobre reiniciar su relación con Rusia. El enfoque representa un cambio con respecto a la promesa de Trump del año pasado de que no habría acuerdos comerciales con Rusia “hasta que resolvamos la guerra”. Indica que los enviados de Trump para poner fin a la guerra, Steve Witkoff y Kushner, están buscando a tientas nuevas formas de hacer atractivo que Rusia deje de luchar, ahora que ha quedado claro que Ucrania no se retirará de la franja de su propio territorio que Putin insiste en que debe controlar antes de que termine la guerra. Y contrasta con el enfoque defendido tanto por republicanos como por demócratas en el Congreso, sin mencionar a los aliados europeos de Kiev y a la propia Ucrania, de que solo una mayor presión económica y militar sobre Putin puede obligarlo a ceder.

“Este proyecto de ley paralizará la maquinaria de guerra de Rusia y finalmente llevará a Putin a la mesa de negociaciones”, dijo el miércoles el representante Michael McCaul, republicano por Texas y uno de los principales defensores del proyecto de ley de sanciones, después de que una mayoría bipartidista aprobara la legislación, 262 a 159. Trump ha indicado que firmará el proyecto de ley, que fue impulsado por el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, hasta su muerte en julio. Este permitiría al presidente imponer aranceles de hasta el 100 por ciento a los países que compren la mayor cantidad de petróleo o gas rusos y aplicaría sanciones a funcionarios, empresarios e instituciones financieras de Rusia. La senadora Darline Graham, hermana de Graham que lo reemplazó en su escaño, dijo que esto “aumentaría el poder de negociación del presidente”. Pero en la medida en que el gobierno de Trump sigue un enfoque de incentivos y castigos con Putin, el foco parece estar sobre los incentivos. El funcionario estadounidense dijo que el gobierno quería crear más estímulos para que los miembros de la élite rusa presionen por la paz. Llevar a cabo algunos acuerdos comerciales antes del fin de la guerra podría ayudar a convencer a los halcones antiestadounidenses que rodean a Putin de que Trump realmente quiere crear una nueva relación con Rusia, añadió el funcionario. Balazs Jarabik, un exdiplomático de la Unión Europea en Kiev que ahora trabaja en R. Politik, una firma de análisis político, dijo que las señales apuntaban a que Estados Unidos está “considerando mayores concesiones hacia Rusia”.