Abogado de ‘El Jando’ afirma que el piloto de Los Chapitos no fue arrestado tras vuelo de “El Mayo”

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el periodista Ioan Grillo, publicada el 23 de julio en el medio CrashOut , y se suman a las versiones existentes sobre lo ocurrido con el piloto tras el aterrizaje del avión en territorio estadounidense.

Jonathan Savella, abogado de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, confirmó que su cliente no fue detenido el 25 de julio de 2024, fecha en la que trasladó en una aeronave a Ismael “El Mayo” Zambada desde Culiacán, Sinaloa, hasta Santa Teresa, Nuevo México, donde el líder del Cártel de Sinaloa fue capturado junto con Joaquín Guzmán López.

DEFENSA CONFIRMA QUE “EL JANDO” NO FUE ARRESTADO EL DÍA DEL VUELO

Durante la entrevista, Jonathan Savella confirmó que Mauro Alberto Núñez Ojeda no fue detenido el mismo día en que realizó el vuelo hacia Estados Unidos.

“Puedo confirmar que no fue arrestado ese día. No puedo confirmar dónde se encontraba ese día”, declaró el abogado.

La afirmación abre nuevas interrogantes sobre las actividades del piloto después de aterrizar en el aeródromo de Santa Teresa, Nuevo México, donde agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) esperaban a Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada.

ACUERDO DE CULPABILIDAD NO MENCIONA EL LLAMADO “OPERATIVO KINGS AIR”

Savella también informó que su cliente enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión por el volumen de cocaína traficada y permanece recluido en una prisión del Distrito de Columbia mientras espera la fecha de su audiencia de sentencia.

De acuerdo con el convenio de culpabilidad firmado el 9 de abril de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Núñez Ojeda aceptó haber participado en el tráfico de más de 450 kilogramos de cocaína, supervisar operaciones y utilizar aeronaves para introducir sustancias controladas a territorio estadounidense.

El documento establece que enfrenta una condena de entre 360 meses de prisión y cadena perpetua, además de una multa que puede alcanzar los 10 millones de dólares.

El acuerdo únicamente involucra a la Sección de Lavado de Dinero del Departamento de Justicia y no hace referencia al operativo conocido por el FBI como “Operativo Kings Air”, relacionado con el traslado de “El Mayo” Zambada.

VERSIONES SOBRE LO OCURRIDO TRAS EL ATERRIZAJE DIFIEREN

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el 15 de julio de 2026 que Mauro Alberto Núñez Ojeda fue el piloto que trasladó a Zambada a Estados Unidos.

Sin embargo, la dependencia también informó que el piloto permaneció detenido en México durante seis meses y posteriormente fue entregado a autoridades estadounidenses. La institución señaló que fue hasta junio de 2026 cuando logró establecer, mediante peritajes de voz y huellas dactilares, que se trataba de la persona que realizó el vuelo del 25 de julio de 2024.

Respecto a lo ocurrido inmediatamente después del aterrizaje en Nuevo México, las versiones difieren. La FGR sostiene que Núñez Ojeda solicitó ser deportado a México tras el vuelo.

Por su parte, Los Angeles Times, con base en fuentes consultadas sobre el caso, reportó que el piloto fue liberado y se le permitió regresar a México, sin precisar si esa decisión respondió a una petición del propio involucrado.

Savella, en tanto, se limitó a confirmar que su cliente no fue arrestado ese día y declinó informar dónde permaneció posteriormente.

Las tres versiones coinciden en que Núñez Ojeda regresó a México después del vuelo.

FGR SEÑALA QUE CONTINUÓ OPERANDO EN MÉXICO

Cuando fue detenido en febrero de 2025, Mauro Alberto Núñez Ojeda se identificó con un nombre falso ante las autoridades mexicanas.

La FGR indicó que entre febrero y agosto de ese año no logró acreditar que se trataba del piloto involucrado en el traslado de “El Mayo” Zambada.

David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, declaró posteriormente que el piloto fue deportado, regresó a México y continuó realizando actividades delictivas.

CAMBIOS EN LA VERSIÓN OFICIAL SOBRE EL PAPEL DEL PILOTO

Las declaraciones oficiales sobre la participación de Núñez Ojeda variaron con el tiempo.

El 11 de febrero de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que se trataba del piloto de confianza del grupo relacionado con la privación ilegal de la libertad de la persona entregada en Estados Unidos.

Posteriormente, el 12 de agosto de 2025, sostuvo que Núñez Ojeda no había participado de manera directa en el traslado.

Esa versión fue modificada el 15 de julio de 2026, cuando la Fiscalía General de la República confirmó públicamente que sí fue quien pilotó la aeronave utilizada para transportar a Ismael “El Mayo” Zambada.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no participó en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la que se autorizó la entrega de Núñez Ojeda a Estados Unidos, mientras que el canciller Roberto Velasco y Omar García Harfuch indicaron que corresponde a la FGR explicar los fundamentos jurídicos de esa decisión.

La fiscal Ernestina Godoy informó que la entrega del imputado a las autoridades estadounidenses no extingue las investigaciones abiertas en México y precisó que la Fiscalía conserva grabaciones, entrevistas, peritajes y demás elementos de prueba integrados en las carpetas de investigación.