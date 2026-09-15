El jefe de los servicios de inteligencia chinos advierte que la IA es una amenaza para el gobierno del Partido Comunista

El máximo responsable de los servicios de inteligencia de Pekín advirtió que la inteligencia artificial podría suponer una amenaza para el gobierno del Partido Comunista Chino, al tiempo que pidió una mayor supervisión gubernamental en la revolución tecnológica. Haciéndose eco de las nuevas preocupaciones en el campo de la IA sobre el rápido ritmo de desarrollo, Chen Yixin, jefe del Ministerio de Seguridad del Estado de China, afirmó que la tecnología tiene el potencial de atentar contra la estabilidad política y las defensas cibernéticas del país.

“La inteligencia artificial está penetrando en todos los aspectos de la sociedad humana a una velocidad, amplitud y profundidad sin precedentes, transformando profundamente la estructura económica mundial, la dinámica de poder, los paradigmas de innovación y la lógica de la gobernanza social”, escribió Chen en la revista estatal China Cyberspace Magazine. “Debemos reconocer las oportunidades y tomar la iniciativa, al tiempo que comprendemos los riesgos y nos atenemos a los objetivos finales”, añadió.

A diferencia de la preocupación de Occidente por la posibilidad de que la IA alcance la consciencia y amenace a la humanidad, las inquietudes de Chen se centraban en cómo los agentes extranjeros y los enemigos del Estado podrían utilizar la IA para el “espionaje a gran escala”. El jefe de los servicios de inteligencia chinos señaló específicamente a las empresas tecnológicas estadounidenses y sus modelos de IA como amenazas para la seguridad nacional y la posición del Partido Comunista Chino. Chen afirmó que la IA podría utilizarse para crear vídeos y audios falsos que podrían difundir propaganda contra el partido gobernante, que normalmente desaprueba el uso de contenido deepfake. El jefe de seguridad también advirtió sobre el potencial de la IA para rebajar drásticamente el listón para una nueva ola de ciberataques que podrían perturbar la infraestructura del país. “Algunos países y organizaciones poseen la capacidad de descubrir vulnerabilidades de forma rápida y en grandes cantidades, conectar automáticamente las rutas de ataque y completar tareas de piratería informática complejas, lo que reduce drásticamente las barreras técnicas y los costes de lanzar ciberataques y supone graves riesgos para la infraestructura de información crítica de China”, escribió Chen.