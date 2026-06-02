El movimiento de Alberta para separarse de Canadá llega a las urnas

CANADÁ- Steven Lovelace no está seguro de que Alberta deba separarse de Canadá y convertirse en un país independiente. Le preocupa el futuro de su provincia sin salida al mar si esta se separa. Además, él se considera patriota.

“Amo a Canadá, eso es lo difícil”, dijo en una entrevista en Slave Lake, una ciudad de 7,300 habitantes en el centro de Alberta, donde el petróleo, el gas y la silvicultura son grandes empleadores. Pero Lovelace, de 31 años y comerciante en una fábrica de celulosa, de todos modos firmó una petición que exige una votación sobre el tema. Tras meses de gran dramatismo político que incluyeron un cortejo entre los separatistas y el gobierno de Donald Trump, parece cada vez más probable que Lovelace consiga lo que desea el 19 de octubre. “No ando hablando de secesión todos los días”, dijo. “Pero quiero asustar a Ottawa”, capital de Canadá y sede del gobierno federal. Alberta, una provincia del oeste de Canadá rica en petróleo, a la que a menudo se hace referencia como la “Texas de Canadá”, se precipita hacia un referendo en el que se preguntará a los ciudadanos: ¿Quieres permanecer en Canadá o celebrar un referendo vinculante por separado para la secesión? Un referendo sobre la realización de un referendo, por así decirlo. El mero hecho de plantear la pregunta ha encendido una chispa política. En Alberta, el debate se ha vuelto urgente, y ha hecho que la mayoría de los albertanos que no quieren la secesión se sientan obligados a manifestarse en contra. La clase política canadiense de Ottawa, donde el separatismo albertano históricamente ha suscitado indiferencia o burlas, ahora le presta atención. El primer ministro, Mark Carney, ha intentado abordar las quejas de los albertanos y frenar el impulso secesionista, al mismo tiempo que gestiona una ruptura histórica en la relación de Canadá con Estados Unidos. No puede permitirse una crisis separatista con una provincia que exporta su petróleo a Estados Unidos. La semana pasada, Carney dijo que el referendo equivalía a un “peligroso fanfarroneo” y lo comparó con el Brexit. Habló desde la experiencia: dirigió el Banco de Inglaterra cuando el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea en 2016 y tuvo que ayudar al país a navegar por las consecuencias económicas. MÁS DE UN SIGLO DE ALINEACIÓN Muchos albertanos dicen que la provincia ha sido maltratada desde el día en que se unió a la confederación canadiense en 1905. Las caricaturas políticas de la época presentaban al este de Canadá, prácticamente a un continente de distancia de Alberta, explotando los recursos de la provincia. (En una de ellas, de 1915, se representa a una vaca a lo largo y ancho de Canadá, alimentada por granjeros de Alberta, Manitoba y Saskatchewan, y ordeñada por hombres con traje y sombrero de copa del este de Canadá).

Ese sentimiento de explotación ha animado un fervor separatista desde entonces, respaldado por la creencia de que los ganaderos, agricultores y petroleros que colonizaron esta parte de Canadá eran excepcionales. Pero incluso cuando Alberta y el gobierno federal se enfrentaron durante el siglo pasado, el separatismo siguió siendo un movimiento minoritario. En los últimos años, no más del 20 por ciento de los habitantes de Alberta apoyaban el separatismo, según las encuestas, y a menudo se les tachaba de excéntricos rurales o de agitadores pro-Estados Unidos, que aspiraban secretamente a que Alberta se convirtiera en un estado estadounidense. Esa cifra ha subido ahora a más del 30 por ciento, lo que ha empujado la causa separatista hacia la corriente dominante. “Esta idea no es nueva”, dijo Corey Hogan, miembro liberal del Parlamento por Calgary, la mayor ciudad de Alberta, quien ha iniciado una apasionada campaña para que Alberta permanezca en Canadá. “Lo que es nuevo es que la gente hable de ello”. Las opiniones de Lovelace, el comerciante de la fábrica de celulosa, son una muestra de cómo un movimiento antaño marginal atrae a un segmento más amplio de la sociedad de Alberta al aprovechar las quejas de la gente. Lovelace dijo que quería que los habitantes de Alberta, que en general son más ricos que otros canadienses, recuperaran el control de cómo se gastan sus impuestos, en lugar de dejar que los gestione Ottawa. Alberta tiene una población de unos cinco millones de habitantes —alrededor del 12 por ciento de los 41,5 millones de Canadá— y produce el 15 por ciento del producto económico bruto del país. Trevor Tombe, catedrático de Economía de la Universidad de Calgary, dijo que los habitantes de Alberta no pagan más impuestos que los de otras provincias, sino que, como la provincia es más rica y más joven, contribuye al presupuesto federal más de lo que recibe, al igual que Columbia Británica y Ontario.

“Es consecuencia de cosas buenas, no es consecuencia de que Alberta esté en la mira”, dijo Tombe. “No es que en Alberta haya un tipo del impuesto sobre la renta más alto que en ningún otro sitio”. Lovelace también expresó su enfado con el predecesor de Carney, el primer ministro Justin Trudeau, con el argumento de que sus políticas centradas en el clima ahogaron la capacidad de Alberta para hacer crecer su industria del petróleo y el gas. El legislador Hogan dijo que el gobierno federal debía comprender y abordar el resentimiento que lleva a algunos habitantes de Alberta a coquetear con la idea de la secesión. “Se trata de un sentimiento de que no contamos”, dijo. “Se trata, en el mejor de los casos, de indiferencia y, a menudo, de hostilidad por parte del este”. VEN POR LA SECESIÓN, QUÉDATE POR LA CONSPIRACIÓN En una lúgubre sala de conferencias de un hotel de Slave Lake, unas 100 personas escuchaban una presentación a favor de la independencia de Alberta por parte de Mitch Sylvestre, uno de los líderes más destacados del movimiento.