El nuevo guerrero cultural de Florida es el hombre que está detrás del ‘Alcatraz de los caimanes’

Su oficina no respondió a una solicitud de entrevista. Pero en una declaración enviada tras la publicación de este artículo, defendió su mandato. “Mi prioridad es proteger a los más vulnerables de Florida, nuestros niños y nuestros mayores”, dijo. “Ya hemos encerrado a decenas de depredadores de menores en los últimos meses, y no pararemos hasta atraparlos a todos”.

En 2023, DeSantis recurrió a Uthmeier para que dirigiera su campaña presidencial, que se estaba hundiendo.

“No corrimos hacia el centro en un estado de tendencia electoral incierta”, dijo Uthmeier en un pódcast el mes pasado. “Fuimos auténticos conservadores. Nos mantuvimos firmes en nuestros principios y, al final, el electorado cambió masivamente para convertirse en lo que ahora es un estado republicano”.

Uthmeier, que es católico y licenciado en Derecho por Georgetown, creció en Destin, una ciudad costera del Panhandle de Florida. Su esposa, Jean Uthmeier, tiene una tienda de café y vino cerca del Capitolio del estado, en Tallahassee. Al igual que los DeSantis, tienen tres hijos pequeños.

Uthmeier es conocido por su inteligencia, dinamismo y seriedad, hasta el punto de que a veces se sumerge en la política en lugar de responder a preguntas personales. Cuando Gabriel Groisman, exalcalde de Bal Harbour, Florida, entrevistó a Uthmeier para su pódcast a principios de este año, tuvo que reiterarle preguntas sobre su infancia en Destin y de las clases de religión que daba con su mujer.

“Si diseñaras a un fiscal general de Florida en un laboratorio, sería James”, dijo David Polyansky, ex director adjunto de la campaña presidencial de DeSantis.

Como fiscal general, Uthmeier ha implementado una serie de acciones destinadas a causar sensación, muy parecidas a las que utilizó su antiguo jefe.

Presentó una demanda colectiva contra Target, argumentando que el “activismo radical LGBTQ” de la empresa perjudicaba a sus inversionistas. Abrió una oficina de derechos parentales y dijo que ya no defendería una ley estatal aprobada por los republicanos que elevaba de 18 a 21 años la edad mínima para comprar un rifle.

Uthmeier también sugirió que “la modificación del clima podría haber desempeñado un papel” en las recientes inundaciones mortales de Texas.

Este mes, Uthmeier citó a declarar a un popular bar de Vero Beach, en la costa atlántica de Florida, después de que acogiera un acto del Orgullo LGBTQ en junio. Su oficina alegó que el acto celebrado en el Kilted Mermaid había permitido ilegalmente la presencia de “artistas adultos sexualizados delante de niños”, a pesar de que un juez ha bloqueado una ley estatal que prohíbe a los locales admitir a niños en espectáculos de drags.

Linda Moore, vicealcaldesa de Vero Beach, es propietaria del Kilted Mermaid junto con su marido. Dijo que la citación no especificaba qué ley podría haberse infringido durante el acto del Orgullo en el que participaron artistas drag, como viene ocurriendo desde hace más de una década.

“Es irreal”, dijo Moore en una entrevista la semana pasada. “Solo soy una pequeña empresaria con un pequeño restaurante que ha estado abierto durante 14 años. Servimos fondue”.

En mayo, Uthmeier amenazó con emprender “rápidas acciones legales” contra un gimnasio de Palm Beach Gardens por permitir a las personas transgénero utilizar baños acordes con su identidad de género. El gimnasio, propiedad de la cadena nacional Life Time, dio marcha atrás en su política.

“Siempre se ha sentido cómodo utilizando el peso de su cargo de un modo que a otras personas les parecería mal”, dijo el representante estatal Alex Andrade, republicano por Pensacola, que dirigió la investigación de la Cámara de Representantes sobre la Fundación Hope Florida y es uno de los críticos más acérrimos de Uthmeier.

Uthmeier se ha mostrado especialmente contundente en lo que respecta a la aplicación de las leyes de inmigración —la principal prioridad actual de DeSantis—, amenazando con destituir a los cargos electos de Fort Myers y Key West que inicialmente se opusieron a colaborar con los funcionarios federales en esta cuestión.

El mes pasado, un juez federal declaró a Uthmeier culpable de desacato civil por desobedecer su orden de suspender parte de una nueva ley estatal de inmigración. La ley habría tipificado como delito estatal la entrada en Florida de un inmigrante no autorizado. Uthmeier dijo a los agentes de policía que no podía “impedir” que efectuaran detenciones en virtud de la orden. La semana pasada recurrió la sentencia por desacato.

Su oficina dijo la semana anterior, en un informe requerido por el tribunal, que al menos dos hombres del condado de St. Johns, cerca de Jacksonville, fueron acusados erróneamente en virtud de la ley estatal que fue bloqueada a finales de mayo, más de un mes después de la orden del juez.

Varios republicanos de Tallahassee dijeron que Uthmeier concibió la idea del centro de detención de los Everglades, y que el Departamento de Seguridad Nacional, deseoso de más capacidad de detención, estaba encantado de secundarla. Cuando visitó las instalaciones el mes pasado, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, dijo que James Percival, consejero general de su agencia, se puso en contacto con DeSantis para colaborar en un centro de detención.

No pasó desapercibido en los círculos políticos de Florida que, en una inusual puesta en escena del gobernador, fue Uthmeier, y no DeSantis, quien anunció que el centro de detención estaba en construcción. A continuación, DeSantis hizo un recorrido exclusivo de las instalaciones con Fox News, antes de la visita de Trump, lo que eclipsó las actividades del presidente en el centro de detención. c. 2025 The New York Times Company.

Por Patricia Mazzei, The New York Times.