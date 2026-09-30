El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, insinúa un posible resurgimiento de la Unión Europea

Sin embargo, reconoció que las limitaciones económicas hacen que la implementación de sus ambiciosos planes suponga un gran riesgo político.

El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, presentó el martes una ambiciosa visión política, comprometiéndose a dotar a Gran Bretaña de «un nuevo contrato social para el siglo XXI», reformar el sistema electoral del país y redefinir su relación con sus vecinos europeos.

“Las pequeñas cosas no nos ayudarán a superar estos tiempos difíciles”, dijo Burnham en un discurso contundente ante la conferencia anual del Partido Laborista de centroizquierda.

Dos meses después de convertirse en líder del partido gobernante del Reino Unido, Burnham presentó una visión populista que incluía más viviendas sociales, mejor educación y una atención más asequible para los ancianos.

Sin embargo, advirtió que los fondos necesarios para implementar estos cambios provendrían del gasto en bienestar social y pensiones.

Anticipándose a la oposición a sus planes, Burnham dijo: “Les he dado lo que ustedes suelen decir que falta en la política: honestidad, ideas y una dirección clara para el país que todos amamos”.

LOS PLANES AMBICIOSOS CONLLEVAN ALTOS COSTOS

Algunos de los anuncios de Burnham en su discurso de una hora de duración desatarán grandes batallas políticas.

Burnham afirmó que apostaría su legado político a la creación de un “servicio nacional de atención” para solucionar lo que calificó de sistema de asistencia social “roto”. Añadió que, al igual que el apreciado pero sobrecargado Servicio Nacional de Salud, sería gratuito y se financiaría mediante impuestos.

Burnham contuvo las lágrimas mientras hablaba de sus experiencias con el sistema de atención a personas mayores junto a su padre, Roy, quien falleció a principios de este mes.

Para ayudar a financiar el servicio de atención, que se pondrá en marcha si el Partido Laborista gana las próximas elecciones, Burnham dijo que suavizaría el sistema de triple garantía de las pensiones, una política costosa que durante mucho tiempo ha sido intocable y que garantiza que las pensiones aumenten cada año según el incremento anual de la inflación de los precios al consumidor, el crecimiento salarial medio o el 2,5%, lo que sea mayor.

“Acepto que puedo pagar un precio político”, dijo. “Pero alguien tiene que atravesar la barrera del dolor y arrancar la tirita”.

Burnham argumentó que Gran Bretaña tomó un rumbo equivocado en la década de 1980 con las reformas de libre mercado y la privatización de industrias clave bajo el mandato de la primera ministra conservadora Margaret Thatcher.

“Desindustrialización. Desregulación. Privatización. Austeridad. Brexit. ¿Y qué nos ha aportado? Un país gobernado en función de intereses particulares, no del interés público”, afirmó.

Burnham prometió “dejar atrás una década de indecisión y división” y poner fin a la agitación económica y política que lo ha convertido en el séptimo primer ministro del Reino Unido desde que el país votó en 2016 a favor de abandonar la Unión Europea.

En una medida importante en ese sentido, afirmó que el Partido Laborista presentaría su candidatura para las próximas elecciones proponiendo cambiar el sistema electoral británico de “el ganador se lo lleva todo” por una forma de representación proporcional.

También prometió replantear la relación de Gran Bretaña con la UE , afirmando que “el Brexit ha hecho más daño que bien” y que el Reino Unido necesita “claridad sobre nuestra posición y el futuro del continente en el que vivimos”.

En la ambiciosa agenda de Burnham también figuran: acabar con la falta de vivienda en las calles, reducir el desempleo juvenil y ejercer un mayor control público sobre los servicios públicos privatizados de Gran Bretaña.

BURNHAM HA DADO ÁNIMOS A SU ÁRTIDO

El lema de la conferencia laborista de este año fue “Esperanza de nuevo”, y la confianza relajada y amigable de Burnham en las redes sociales ha sido un tónico para su partido.

Mientras el sol brillaba sobre el río Mersey junto al centro de conferencias de Liverpool, el ambiente era completamente distinto al de la sombría reunión del año pasado, cuando los delegados se desesperaban por los pésimos índices de aprobación del entonces primer ministro Keir Starmer y el ascenso aparentemente imparable del partido de oposición antiinmigración Reform UK.

Los acontecimientos culminaron meses después, cuando un partido presa del pánico forzó la dimisión de Starmer y su sustitución por Burnham como líder del partido y primer ministro en julio.

Pero mientras los delegados se reunían, las detenciones por terrorismo cerca de una base aérea estadounidense en Inglaterra pusieron de manifiesto la desalentadora situación mundial y los inesperados desafíos a los que se enfrenta el primer ministro novato.

Cinco hombres fueron arrestados el domingo bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y terrorismo en las inmediaciones de la base aérea de Fairford, en el oeste de Inglaterra. Han sido puestos en libertad bajo fianza mientras la policía investiga varias líneas de investigación, incluida una posible conexión con un Estado hostil. Esto provocó que Burnham y su gabinete fueran bombardeados durante la conferencia con preguntas sobre fallos de seguridad y posibles amenazas de Irán o Rusia.

Burnham también reconoció el sombrío panorama económico en el que el ministro de Hacienda, John Healey, presentará el presupuesto del gobierno el 28 de octubre.

La guerra entre Estados Unidos e Irán sigue estrangulando el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, lo que provoca un aumento vertiginoso de los precios del petróleo y eleva la inflación y el coste del endeudamiento público.

Burnham afirmó que su gobierno “se ceñirá a nuestras normas fiscales para reducir el endeudamiento y la deuda”.

“Me encantaría ir más rápido, pero tengo que ser honesto sobre lo que el país se puede permitir”, dijo Burnham.

Las próximas elecciones generales no tienen por qué convocarse hasta 2029, pero el repunte del Partido Laborista tras el referéndum de Burnham ha suscitado rumores sobre la posibilidad de unas elecciones anticipadas.

Burnham insiste en que no consultará a los votantes antes de tiempo, y John Curtice, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Strathclyde, dijo que es una decisión acertada.

Curtice afirmó que Burnham había otorgado al Partido Laborista “un halo de popularidad como líder”.

“Pero el reto para este partido ahora es cambiar ese halo que se proyecta del líder al partido”, dijo Curtice. “Este partido necesita avanzar mucho más antes de poder siquiera considerar la posibilidad de unas elecciones”.