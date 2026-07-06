Los residentes del este del Congo se aferran a la esperanza mientras comienza un nuevo ensayo clínico para un tratamiento contra el ébola

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    Los residentes del este del Congo se aferran a la esperanza mientras comienza un nuevo ensayo clínico para un tratamiento contra el ébola
    la labor de investigación se desarrollaba discretamente paralelamente a la lucha diaria por mantener con vida a los pacientes.

El virus que causa este brote, llamado Bundibugyo, es menos común que otros que causan la enfermedad del Ébola y no existen tratamientos ni vacunas específicas para él

Los residentes del epicentro del brote de ébola en el Congo han depositado sus esperanzas en tratamientos experimentales después de que los investigadores comenzaran a principios de julio un estudio muy esperado sobre dos posibles tratamientos contra el ébola con la esperanza de combatir el brote, que aún sigue en aumento.

En el centro de tratamiento del ébola ubicado dentro del Centro Médico Evangélico de Bunia, en la provincia de Ituri, al este del Congo, el inicio de la investigación estuvo marcado por la urgencia más que por la ceremonia el jueves.

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Mientras seguían llegando ambulancias y el personal sanitario desaparecía tras capas de equipos de protección en las salas de aislamiento, la labor de investigación se desarrollaba discretamente paralelamente a la lucha diaria por mantener con vida a los pacientes.

El virus que causa este brote, llamado Bundibugyo, es menos común que otros que causan la enfermedad del Ébola y no existen tratamientos ni vacunas específicas para él.

El jueves, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que ya se han diagnosticado más de 1.400 casos y que 438 personas han fallecido.

La OMS anunció ese mismo día que se había incorporado el primer participante al estudio, que evalúa si el antiviral remdesivir, el tratamiento experimental con anticuerpos MBP134 o una combinación de ambos pueden mejorar la supervivencia de los pacientes infectados con el virus Bundibugyo.

Según el Dr. Vasee Moorthy, asesor de investigación de la OMS, se realizará un seguimiento de la supervivencia durante 28 días tras el inicio del tratamiento.

El ensayo, respaldado por la OMS, es una colaboración entre el Instituto Nacional de Investigación Biomédica del Congo, el INRB, la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, el Instituto de Medicina Tropical de Amberes y otros grupos internacionales de salud.

El ensayo actual se centra en pacientes con ébola confirmado que reciben tratamiento en centros especializados, explicó el profesor Yap Boum, jefe de respuesta a emergencias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África. Añadió que una segunda fase del ensayo incluirá a trabajadores sanitarios, contactos cercanos y otras personas con alto riesgo de infección.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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