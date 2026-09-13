El papa conmemora los ataques del 11 de septiembre a EU con oraciones por la paz y por los muertos

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    El papa conmemora los ataques del 11 de septiembre a EU con oraciones por la paz y por los muertos
    El papa León XIV ofrece su audiencia general en la plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 9 de septiembre de 2026. AP

“El odio y la violencia seguirán creciendo mientras tantas personas se vean obligadas a vivir en la pobreza extrema y sean oprimidas”, pronunció en su homilía el santo padre

El papa León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, pidió el domingo un compromiso renovado con la paz al conmemorar el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre en su país de origen.

El pontífice, nacido en Chicago, hizo sus primeros comentarios públicos para recordar el aniversario y habló en inglés al final de su tradicional bendición dominical del mediodía desde la ventana de su estudio con vista a la plaza de San Pedro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/elogia-leon-xiv-a-san-marino-como-un-modelo-de-libertad-y-bien-comun-EB23000756

“Hace dos días se cumplió el 25º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos”, dijo León. “Renuevo mis oraciones por quienes perdieron la vida y por quienes siguen llevando las heridas de aquel día trágico”.

Añadió que “en un momento en que el conflicto y la violencia afligen a tantos de nuestros hermanos y hermanas, invito a todos a rezar para que el Señor conceda al mundo su don de la paz”.

“El recuerdo de los trágicos acontecimientos de hace 25 años nos impulsa a renovar nuestro compromiso con la paz, sobre todo con la oración”, agregó en italiano.

El 11 de septiembre de 2001, el entonces Robert Prevost estaba en Roma asistiendo a una gran asamblea de su orden religiosa agustina. En ese momento era el superior provincial de los agustinos en Chicago. Prevost fue elegido superior de toda la orden el 14 de septiembre, día de su cumpleaños, un cargo que ocupó durante dos mandatos consecutivos hasta 2012.

Vatican News volvió a publicar el domingo extractos de su primera homilía como superior, pronunciada el 21 de septiembre de 2001. En ella, el futuro papa estadounidense reflexionó sobre los atentados.

“No podemos dejar de recordar los trágicos acontecimientos que sacudieron a Estados Unidos el 11 de septiembre”, expresó en su homilía. “La violencia que el mundo presenció la semana pasada en Estados Unidos es una expresión trágica de una serie de problemas que se están volviendo cada vez más agudos en todas partes.

“El odio y la violencia seguirán creciendo mientras tantas personas se vean obligadas a vivir en la pobreza extrema y sean oprimidas por tantas formas de injusticia”.

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