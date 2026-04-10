Un presidente y un papa: Los dos estadounidenses más influyentes discrepan sobre Irán

NUEVA YORK- Donald Trump está acostumbrado a las críticas desde todos los frentes, demócratas, republicanos desencantados, comediantes de programas nocturnos, manifestantes. Pero el crítico estadounidense más influyente durante el segundo mandato de Trump no vive en el país, sino en el Vaticano. Se trata de una situación sin precedentes: el primer pontífice estadounidense arremete directamente contra el presidente de Estados Unidos por la guerra en Irán, donde esta semana entró en vigor un frágil alto el fuego. El anuncio se produjo después de que el papa León XIV declaró que la beligerancia de Trump era “verdaderamente inaceptable”.

La relación entre Washington y el Vaticano nunca antes había girado en torno a dos estadounidenses, en concreto, un político originario de Queens de 79 años de edad y un pontífice oriundo de Chicago de 70 años. Pertenecen a la misma generación y comparten algunas raíces culturales, pero enfrentan sus cargos, de enorme poder, con enfoques sorprendentemente distintos. Y la relación conlleva riesgos para ambas partes. “Son dos ‘boomers’ blancos, pero no podrían ser más distintos en cuanto a su experiencia de vida, sus valores, la manera en que han elegido vivir esos valores”, afirmó la profesora de teología de la Universidad de Fordham, Natalia Imperatori-Lee. “Es un contraste muy marcado y, creo, un punto de inflexión para el cristianismo estadounidense”. POSTURAS POLARIZADAS SOBRE IRÁN ENTRE LOS CRISTIANOS DE EU Expertos en la Iglesia católica enfatizaron que la oposición de León a la guerra refleja las enseñanzas de la Iglesia, no la política reactiva del momento. “Durante los últimos cinco siglos, la Iglesia ha participado en un proyecto para ayudar a desarrollar normas internacionales sólidas”, incluidas las Convenciones de Ginebra, explicó el profesor William Barbieri, de la Universidad Católica. “Es una tradición muy arraigada, basada en las Escrituras y en la teología y en la filosofía”. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, que mantiene vínculos estrechos con líderes protestantes evangélicos conservadores, ha afirmado que cuenta con el respaldo celestial para la guerra de Trump en Irán.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, pidió a los estadounidenses que rezaran por la victoria “en el nombre de Jesucristo”. Cuando se le preguntó a Trump si creía que Dios aprobaba la guerra, respondió: “Lo creo, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno y Dios quiere que se atienda a la gente”. El reverendo Franklin Graham, hijo del reconocido evangelista bautista Billy Graham, declaró que Dios “levantó” a Trump “para un momento como este”. Rezó por la victoria para que los iraníes “sean liberados de estos lunáticos islámicos”. León respondió durante su mensaje del Domingo de Ramos, señalando que Dios “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”. Citó un pasaje del libro de Isaías del Antiguo Testamento, el cual señala “cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de sangre vuestras manos”. Aunque no es inusual que papas y presidentes estén en desacuerdo, es sumamente raro que el líder de la Iglesia católica critique directamente a un mandatario estadounidense, y más tarde León mencionó a Trump por su nombre y se mostró optimista en que el presidente buscaría “una salida” en Irán.

Una condena aún más contundente llegó después de que Trump amenazó con ordenar ataques devastadores contra centrales eléctricas e infraestructura iraníes, al escribir en redes sociales que “una civilización entera morirá esta noche”. El pontífice describió esa declaración como una “amenaza contra todo el pueblo de Irán” y afirmó que era “verdaderamente inaceptable”. EXPERTOS: LÉÓN NO SE VE ASÍ MISMO COMO RIVAL DE TRUMP Imperatori-Lee indicó que la crítica directa del papa destaca en comparación a las críticas más generales de la Iglesia a los sistemas políticos y sociales. Por ejemplo, el papa Francisco instó a los obispos de Estados Unidos a defender a los migrantes sin mencionar específicamente a Trump ni su agenda de deportaciones. León también había pedido anteriormente un trato humano para los migrantes. “Los papas han criticado antes al capitalismo desenfrenado. Los papas han criticado la Revolución Industrial, ¿cierto? Cosas en las que Estados Unidos ha estado a la vanguardia”, señaló Imperatori-Lee, “pero nunca había sido tan específico y localizado”. Añadió que los comentarios del pontífice resuenan en Estados Unidos, entre católicos y no católicos, porque es angloparlante. “No hay duda sobre su entonación y su significado”, expresó. “Elimina cualquier ambigüedad”. Trump celebró la elección de León en mayo pasado como un “gran honor” para el país, y no ha respondido a las más recientes críticas. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios. “Lo que el papa León y Donald Trump tienen en común es que ambos vivieron la polarización de la posguerra”, incluida la convulsión política del Movimiento por los Derechos Civiles y la Guerra de Vietnam, explicó Steven Millies, profesor del Catholic Theological Union de Chicago, una de las instituciones donde estudió el papa. Señaló que León es suscriptor del The New York Times, juega “Wordle”, se mantiene al día de los deportes estadounidense y habla frecuentemente con sus hermanos, entre ellos un declarado simpatizante de Trump.