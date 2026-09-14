El papa León XIV celebra sus 71 años con un regalo para los empleados del Vaticano

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    El papa León XIV celebra sus 71 años con un regalo para los empleados del Vaticano
    El papa León XIV se retira al final de su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro, en Roma, el miércoles 2 de septiembre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini) Andrew Medichini / AP Photo/Andrew Medichini
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Religión
Celebraciones

Localizaciones


Ciudad Del Vaticano

Personajes


Papa León XIV

Organizaciones


Vaticano

Ante la pandemia de COVID-19 el papa Francisco redujo los sueldos de clérigos y trabajadores del Vaticano; ahora, en el cumpleaños del papa León, se anunció que se revocará esta medida

El papa León XIV cumplió 71 años el lunes 14 de septiembre de 2026, pero quienes recibieron el regalo fueron los empleados del Vaticano.

La Santa Sede publicó un decreto papal que revoca los recortes salariales de 2021 que el papa Francisco impuso a muchos empleados vaticanos como parte de las medidas de ahorro debido al COVID-19.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/exhorta-leon-xiv-a-que-la-ia-no-sea-un-instrumento-de-colonialismo-ideologico-o-economico-CB22986589

En el decreto, León afirmó que las medidas de contención salarial “ya pueden superarse, con la certeza de que las instituciones de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano continuarán, por diversos medios, su compromiso de garantizar la sostenibilidad económica”.

Los impopulares recortes salariales incluían una reducción del 10% en el sueldo de los cardenales y recortes porcentuales menores para jefes de oficina y sacerdotes y monjas de menor rango. Se congelaron los aumentos salariales bienales para empleados laicos de alto nivel, aunque los empleados laicos de menor rango siguieron recibiendo incrementos.

Francisco argumentó entonces que los recortes eran necesarios para salvar empleos, dado que la Santa Sede también enfrentaba un déficit estructural, estimado en ese momento en alrededor de 70 millones de euros, y un faltante de mil millones de euros (mil 140 millones de dólares) en el fondo de pensiones.

La pandemia cerró los Museos Vaticanos durante meses, privando a la Santa Sede de una de sus principales fuentes de ingresos. Las arcas del Vaticano también se vieron afectadas por fluctuaciones de inversiones y de divisas.

León, licenciado en matemáticas y ex superior general de su orden religiosa agustina, es conocido por su habilidad en asuntos financieros y por saber leer balances. Su hermano, John Prevost, contó recientemente a la cadena italiana Mediaset que el papa lo ayudó hace poco con una duda que tenía sobre la presentación de sus impuestos.

Poco después de ser elegido, León dijo que la situación financiera del Vaticano no era ni de lejos tan mala como él pensaba y que Francisco había impulsado algunas reformas importantes. Sin embargo, León ha dedicado buena parte de los primeros meses de su pontificado a enmendar o incluso revertir algunas de las decisiones financieras de Francisco.

En otro decreto publicado el lunes, León canceló los planes de Francisco de trasladar parte de los archivos secretos del Vaticano y fondos de la biblioteca fuera del Estado de la Ciudad del Vaticano, hacia los terrenos de una universidad pontificia al otro lado de la ciudad. Francisco había decidido el traslado porque el material estaba superando los espacios de almacenamiento actuales, que incluyen un enorme búnker subterráneo.

León señaló que “han surgido oportunidades sin precedentes para crear nuevos espacios” dentro de la propia Ciudad del Vaticano. Ordenó la construcción de un nuevo edificio en un estacionamiento actual para albergar el material, que incluye manuscritos antiguos y colecciones archivísticas completas de papas anteriores, congregaciones religiosas y benefactores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/elogia-leon-xiv-a-san-marino-como-un-modelo-de-libertad-y-bien-comun-EB23000756

León visitó la Biblioteca Apostólica Vaticana el lunes y observó que era especialmente apropiado celebrar su cumpleaños con su personal, ya que su madre era bibliotecaria.

“Solo quisiera decir que Dios, en su providencia —y a veces con un toque de humor—, siempre nos recuerda que está con nosotros”, manifestó León al personal. “Muchos de ustedes quizá no sepan que mi madre era bibliotecaria, y hoy estoy aquí en mi cumpleaños específicamente para saludarles a todos”.

La biblioteca y el archivo están abiertos a académicos e investigadores para su estudio. Un pequeño espacio de exposición también abre semanalmente al público general en la biblioteca, con reserva y entradas compradas con antelación.

León estuvo en la biblioteca el lunes para inaugurar una exposición sobre el agua, la primera entrega de un nuevo ciclo de cinco años titulado “Catástrofe y maravilla”. Incluye un diseño gigante de una ola, sujeto con andamiaje a la fachada de la biblioteca, del artista francés JR.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Religión
Celebraciones

Localizaciones


Ciudad Del Vaticano

Personajes


Papa León XIV

Organizaciones


Vaticano

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Miedos clásicos y miedos modernos

Miedos clásicos y miedos modernos
NosotrAs: Entre el saber y el sentir

NosotrAs: Entre el saber y el sentir

500 diputaciones están en juego; los resultados van a definir si la 4T conserva la mayoría calificada.

Aseguran que Morena, PAN y PRI violaron el proceso electoral al presentar a sus ‘defensores’
Un ataque armado durante un partido de futbol en San Francisco del Rincón dejó siete personas heridas y una víctima mortal.

Ataque armado en partido de futbol en Guanajuato deja un muerto y seis heridos (VIDEO)
Sheinbaum reabrirá el registro del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico bimestral de 5 mil 800 pesos.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 5 mil 800 pesos bimestrales a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse
La tienda de socios Sam’s Club mantiene una promoción con la que se busca reforzar su estrategia de mayoreo para aquellos clientes que compran grandes volúmenes de productos para surtir sus negocios.

¡Haz rendir tu lana! ¿Cómo funciona la promoción que te regala productos en el Sam’s Club para socios?
Yahir también estuvo en riesgo durante la semana, pero consiguió la salvación el viernes y tomó la decisión de autosalvarse.

La Casa de los Famosos México... ¿Quién fue el séptimo eliminado?
Varini llegó al Necaxa con prestigio, juventud y el crédito de haber convertido a un equipo modesto en protagonista. Pero en Aguascalientes la historia se revirtió.

Del protagonismo al fracaso: Martín Varini se va del Necaxa tras su derrumbe en el Apertura 2026