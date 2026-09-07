Acusa Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena que la extorsión ya es una amenaza económica
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Pidió que el delito sea visto como una amenaza para la economía, inversión, campo, construcción, obra pública y finanzas del Estado
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, acusó que en 2024 la extorsión arrebató 91 mil 800 millones de pesos a las familias mexicanas que se vieron orilladas a pagar para tener protección y prevención.
Por ello, pidió que el delito sea visto como una amenaza para la economía, inversión, campo, construcción, obra pública y finanzas del Estado.
“En los hechos, la extorsión funciona como un impuesto criminal. Es dinero que sale de los bolsillos de trabajadores, comerciantes, empresarios y productores, pero que no llega a las finanzas públicas, ni se convierte en escuelas, hospitales, vivienda, infraestructura o programas sociales”, apuntó el morenista a través de un comunicado.
Grupo REFORMA informó que en Zacatecas los productores deben pagar hasta 2 mil pesos por cada cabeza de ganado que venden. La cuota se hace extensiva a borregos y chivas, lo que deja -en los hechos- que una de cada 10 cabezas de becerros sean para el crimen.
Ramírez Cuéllar alertó que este delito atenta contra la estabilidad de empresas y productores rurales, además de quebrantar la tranquilidad de las familias mexicanas, cuyo costo podría alcanzar hasta 1 por ciento del PIB nacional.