‘El periodismo no es un adversario del poder, es un aliado de la democracia’, afirma presidente de República Dominicana ante la SIP

PUNTA CANA, RD.– El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, aseguró que el periodismo libre no es un adversario del poder, sino un aliado indispensable de la democracia, esto en el marco de la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa.

“El ejercicio periodístico es una profesión hermosa que construye, que educa y que ayuda a encontrar respuestas en la búsqueda de la verdad”, afirmó. Al cuestionar qué sería de la democracia sin el trabajo de los periodistas, insistió en que la libertad de prensa es “el cimiento de las instituciones democráticas”.

El mandatario recordó que desde el inicio de su gestión adoptó la política de “gobernar con las ventanas y las puertas abiertas”, garantizando acceso a la información, rendición de cuentas y respeto a la labor periodística.

“Un gobierno que protege la verdad, venga de donde venga, protege a su gente y sus derechos”, aseguró. También anunció que su administración trabaja en la actualización del marco regulatorio sobre libertad de expresión para responder a los desafíos de la era digital, la inteligencia artificial y la desinformación.