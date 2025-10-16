‘El periodismo no es un adversario del poder, es un aliado de la democracia’, afirma presidente de República Dominicana ante la SIP

Internacional
/ 16 octubre 2025
    ‘El periodismo no es un adversario del poder, es un aliado de la democracia’, afirma presidente de República Dominicana ante la SIP
    El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, les dio la bienvenida a los representantes de medios de comunicación que asistieron a la Asamblea de la SIP. Foto: EFE

Luis Abinader dio un discurso ante los representantes de los medios de comunicación que acudieron a Punta Cana a la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa

PUNTA CANA, RD.– El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, aseguró que el periodismo libre no es un adversario del poder, sino un aliado indispensable de la democracia, esto en el marco de la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa.

“El ejercicio periodístico es una profesión hermosa que construye, que educa y que ayuda a encontrar respuestas en la búsqueda de la verdad”, afirmó. Al cuestionar qué sería de la democracia sin el trabajo de los periodistas, insistió en que la libertad de prensa es “el cimiento de las instituciones democráticas”.

TE PUEDE INTERESAR: Establece la SCJN criterios en pro de la libertad de expresión

El mandatario recordó que desde el inicio de su gestión adoptó la política de “gobernar con las ventanas y las puertas abiertas”, garantizando acceso a la información, rendición de cuentas y respeto a la labor periodística.

“Un gobierno que protege la verdad, venga de donde venga, protege a su gente y sus derechos”, aseguró. También anunció que su administración trabaja en la actualización del marco regulatorio sobre libertad de expresión para responder a los desafíos de la era digital, la inteligencia artificial y la desinformación.

$!El Presidente de la República Dominicana destacó el importante rol que tiene la prensa en las democracias.
El Presidente de la República Dominicana destacó el importante rol que tiene la prensa en las democracias. Presidencia R. Dominicana / EFE

DESINFORMACIÓN AMENAZA

Abinader advirtió que uno de los mayores riesgos actuales es la propagación de noticias falsas y discursos polarizantes. “Hoy la mentira viaja más rápido que la verdad y la desinformación se ha convertido en un veneno silencioso que erosiona la confianza social”, alertó.

Recordó que históricamente las dictaduras comienzan limitando a la prensa, pero hoy “las democracias también pueden morir intoxicadas por las mentiras”. Por ello, llamó a fortalecer la alfabetización mediática, el pensamiento crítico y la responsabilidad ciudadana para enfrentar la manipulación informativa.

COMPROMISO INTERNACIONAL CON LA LIBERTAD DE PRENSA

El presidente destacó que República Dominicana figura entre los países con mayor respeto a la libertad de prensa en el continente, según el Índice Chapultepec de la SIP.

Sin embargo, advirtió que este reconocimiento “no es un punto de llegada, sino una obligación permanente” para seguir fortaleciendo la institucionalidad y garantizar que ninguna voz sea silenciada “por el miedo, el poder o la indiferencia”.

TE PUEDE INTERESAR: En este país se respeta la libertad de expresión...

Citando a Gabriel García Márquez, Abinader recordó que “la prensa es la mejor escuela de formación política porque enseña a los pueblos a pensar”.

Y concluyó: “La libertad no es un punto de llegada, sino un camino. No se decreta desde el poder, se construye día a día. Mientras en este país se escuche una voz libre, se publique una verdad valiente y se respete una opinión crítica, podremos decir con orgullo que la libertad vive en la República Dominicana”.

Temas


Democracia
Libertad De Expresión
Libertad De Prensa

Localizaciones


República Dominicana

Organizaciones


SIP

true

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de que un video viral mostrara a la presidenta pedir silencio ante el reclamo de un joven sobre estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum descartó que el estudiante tenga vínculos partidistas.

‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado.

Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo
El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación, informó el Gobierno del Estado.

Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe
SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026

SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026
Héctor Moreno puso fin a su carrera profesional después de más de 20 años, durante los cuales jugó en equipos como Pumas UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol, AS Roma y Rayados de Monterrey.

Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales del accidente aéreo en Michigan eran originarias de México.

SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación
Emotiva. Aguilar dijo que el trabajo que actualmente realiza es lo que la mantiene a flote entre los tiempos de polémicas.

¿Otro Premio? Gana Ángela Aguilar el galardón de La Musa 2025
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar