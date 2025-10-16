‘El periodismo no es un adversario del poder, es un aliado de la democracia’, afirma presidente de República Dominicana ante la SIP
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Luis Abinader dio un discurso ante los representantes de los medios de comunicación que acudieron a Punta Cana a la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa
PUNTA CANA, RD.– El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, aseguró que el periodismo libre no es un adversario del poder, sino un aliado indispensable de la democracia, esto en el marco de la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa.
“El ejercicio periodístico es una profesión hermosa que construye, que educa y que ayuda a encontrar respuestas en la búsqueda de la verdad”, afirmó. Al cuestionar qué sería de la democracia sin el trabajo de los periodistas, insistió en que la libertad de prensa es “el cimiento de las instituciones democráticas”.
TE PUEDE INTERESAR: Establece la SCJN criterios en pro de la libertad de expresión
El mandatario recordó que desde el inicio de su gestión adoptó la política de “gobernar con las ventanas y las puertas abiertas”, garantizando acceso a la información, rendición de cuentas y respeto a la labor periodística.
“Un gobierno que protege la verdad, venga de donde venga, protege a su gente y sus derechos”, aseguró. También anunció que su administración trabaja en la actualización del marco regulatorio sobre libertad de expresión para responder a los desafíos de la era digital, la inteligencia artificial y la desinformación.
DESINFORMACIÓN AMENAZA
Abinader advirtió que uno de los mayores riesgos actuales es la propagación de noticias falsas y discursos polarizantes. “Hoy la mentira viaja más rápido que la verdad y la desinformación se ha convertido en un veneno silencioso que erosiona la confianza social”, alertó.
Recordó que históricamente las dictaduras comienzan limitando a la prensa, pero hoy “las democracias también pueden morir intoxicadas por las mentiras”. Por ello, llamó a fortalecer la alfabetización mediática, el pensamiento crítico y la responsabilidad ciudadana para enfrentar la manipulación informativa.
🚨"La libertad de prensa no solo es un derecho, es un pilar en la democracia": Luis Abinader— Político MX (@politicomx) October 16, 2025
Durante la Asamblea de la @sip_oficial, el presidente de República Dominicana, @luisabinader, destacó la importancia de la libertad de prensa como una aliada de la democracia y del... pic.twitter.com/dfKwvcSFZ8
COMPROMISO INTERNACIONAL CON LA LIBERTAD DE PRENSA
El presidente destacó que República Dominicana figura entre los países con mayor respeto a la libertad de prensa en el continente, según el Índice Chapultepec de la SIP.
Sin embargo, advirtió que este reconocimiento “no es un punto de llegada, sino una obligación permanente” para seguir fortaleciendo la institucionalidad y garantizar que ninguna voz sea silenciada “por el miedo, el poder o la indiferencia”.
TE PUEDE INTERESAR: En este país se respeta la libertad de expresión...
Citando a Gabriel García Márquez, Abinader recordó que “la prensa es la mejor escuela de formación política porque enseña a los pueblos a pensar”.
Y concluyó: “La libertad no es un punto de llegada, sino un camino. No se decreta desde el poder, se construye día a día. Mientras en este país se escuche una voz libre, se publique una verdad valiente y se respete una opinión crítica, podremos decir con orgullo que la libertad vive en la República Dominicana”.