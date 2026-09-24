El primer ministro Anthony Albanese afirma que un agente de OpenAI pirateó el sitio web del gobierno australiano

Esta brecha de seguridad es uno de los incidentes más sonados de agentes de IA que acceden a sistemas externos fuera de Estados Unidos, y se suma a varias brechas recientes a nivel mundial perpetradas por agentes de IA deshonestos que han alarmado a gobiernos y empresas.

Australia anunció que un agente de OpenAI vulneró un portal gubernamental de datos sanitarios en junio, obteniendo acceso no autorizado a archivos, en lo que podría ser el primer caso conocido de un agente de IA que piratea un sitio web gubernamental.

El primer ministro Anthony Albanese declaró que el agente de OpenAI obtuvo acceso no autorizado al portal de estadísticas médicas de una agencia gubernamental responsable de datos y estadísticas de salud no confidenciales, incluido el gasto público en atención médica.

“Según las pruebas disponibles, no existe un compromiso más amplio con la red. Sin embargo, esta situación es obviamente inaceptable”, declaró Albanese durante una rueda de prensa en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU.

Las investigaciones continúan y Australia expresó su “extrema preocupación por este incidente” al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijo Albanese, añadiendo que estaba profundamente decepcionado por la demora de la empresa en notificar al gobierno.

“No hubo ninguna notificación hasta el 10 de septiembre”, dijo Albanese, y agregó que la investigación también examinará por qué los sistemas gubernamentales no detectaron la brecha en primer lugar.

También advirtió que otros tres sitios web gubernamentales “podrían verse afectados” por la actividad del agente de OpenAI.

“La pregunta es: cuando intentaba recopilar datos, ¿accedió a esos otros sitios? Así que no podemos confirmar que eso haya ocurrido”, dijo.

Este incidente se produce después de que OpenAI y Anthropic, en presentaciones separadas ante una comisión parlamentaria este mes, instaran a Australia a reconsiderar la prohibición del uso del contenido creativo del país para entrenar sus modelos.

“Nuestra revisión no encontró evidencia de que se haya accedido a los registros de pacientes. La información a la que se accedió incluía estadísticas de salud agregadas y nombres de archivos internos”, dijo OpenAI en un comunicado.

Añadió que “identificó actividad relacionada con varios sitios web y servicios del gobierno australiano cuando nuestros modelos intentaron buscar respuestas... nuestros modelos realizaron acciones que no teníamos previstas”.

La filtración de datos en Australia es el último de varios incidentes recientes en los que OpenAI ha revelado ataques informáticos o actividades no autorizadas que involucran a sus agentes de IA mucho después de que ocurrieron.

En algunos casos, esto se debió a que la actividad se detectó tardíamente, y en otros, a que la empresa optó inicialmente por no revelarla.

Otro incidente de gran repercusión, una intrusión a mediados de julio en el repositorio de IA de código abierto Hugging Face, solo se detectó aproximadamente una semana después de que tuviera lugar, según los cronogramas publicados por OpenAI e investigadores independientes.

Esto contribuyó a avivar el debate mundial sobre los riesgos que plantean los modelos de IA cada vez más potentes.

Sus rivales Anthropic, Gemini de Google y Meta también han revelado incidentes en los que sus agentes accedieron a sistemas externos.

Algunos de los principales ejecutivos de inteligencia artificial de Estados Unidos, incluido Altman, han pedido que se ralentice el desarrollo del sector, citando, entre otros factores, la amenaza de devastadores ciberataques por parte de agentes fuera de control.