El primer ministro Anthony Albanese afirma que un agente de OpenAI pirateó el sitio web del gobierno australiano

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    El primer ministro Anthony Albanese afirma que un agente de OpenAI pirateó el sitio web del gobierno australiano
    El primer ministro australiano, Anthony Albanese, reveló que un agente de OpenAI había pirateado un sitio web del gobierno. AP

Anthony Albanese declaró que el agente de OpenAI obtuvo acceso no autorizado al portal de estadísticas médicas

Australia anunció que un agente de OpenAI vulneró un portal gubernamental de datos sanitarios en junio, obteniendo acceso no autorizado a archivos, en lo que podría ser el primer caso conocido de un agente de IA que piratea un sitio web gubernamental.

Esta brecha de seguridad es uno de los incidentes más sonados de agentes de IA que acceden a sistemas externos fuera de Estados Unidos, y se suma a varias brechas recientes a nivel mundial perpetradas por agentes de IA deshonestos que han alarmado a gobiernos y empresas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-guerra-en-ucrania-debe-terminar-antes-de-que-se-utilice-la-ia-en-el-campo-de-batalla-declaro-zelensky-ante-la-onu-PO23697293

El primer ministro Anthony Albanese declaró que el agente de OpenAI obtuvo acceso no autorizado al portal de estadísticas médicas de una agencia gubernamental responsable de datos y estadísticas de salud no confidenciales, incluido el gasto público en atención médica.

“Según las pruebas disponibles, no existe un compromiso más amplio con la red. Sin embargo, esta situación es obviamente inaceptable”, declaró Albanese durante una rueda de prensa en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU.

Las investigaciones continúan y Australia expresó su “extrema preocupación por este incidente” al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijo Albanese, añadiendo que estaba profundamente decepcionado por la demora de la empresa en notificar al gobierno.

“No hubo ninguna notificación hasta el 10 de septiembre”, dijo Albanese, y agregó que la investigación también examinará por qué los sistemas gubernamentales no detectaron la brecha en primer lugar.

También advirtió que otros tres sitios web gubernamentales “podrían verse afectados” por la actividad del agente de OpenAI.

“La pregunta es: cuando intentaba recopilar datos, ¿accedió a esos otros sitios? Así que no podemos confirmar que eso haya ocurrido”, dijo.

Este incidente se produce después de que OpenAI y Anthropic, en presentaciones separadas ante una comisión parlamentaria este mes, instaran a Australia a reconsiderar la prohibición del uso del contenido creativo del país para entrenar sus modelos.

“Nuestra revisión no encontró evidencia de que se haya accedido a los registros de pacientes. La información a la que se accedió incluía estadísticas de salud agregadas y nombres de archivos internos”, dijo OpenAI en un comunicado.

Añadió que “identificó actividad relacionada con varios sitios web y servicios del gobierno australiano cuando nuestros modelos intentaron buscar respuestas... nuestros modelos realizaron acciones que no teníamos previstas”.

La filtración de datos en Australia es el último de varios incidentes recientes en los que OpenAI ha revelado ataques informáticos o actividades no autorizadas que involucran a sus agentes de IA mucho después de que ocurrieron.

En algunos casos, esto se debió a que la actividad se detectó tardíamente, y en otros, a que la empresa optó inicialmente por no revelarla.

Otro incidente de gran repercusión, una intrusión a mediados de julio en el repositorio de IA de código abierto Hugging Face, solo se detectó aproximadamente una semana después de que tuviera lugar, según los cronogramas publicados por OpenAI e investigadores independientes.

Esto contribuyó a avivar el debate mundial sobre los riesgos que plantean los modelos de IA cada vez más potentes.

Sus rivales Anthropic, Gemini de Google y Meta también han revelado incidentes en los que sus agentes accedieron a sistemas externos.

Algunos de los principales ejecutivos de inteligencia artificial de Estados Unidos, incluido Altman, han pedido que se ralentice el desarrollo del sector, citando, entre otros factores, la amenaza de devastadores ciberataques por parte de agentes fuera de control.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ia
Piratería
Hackeos

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Cuatro personas fueron detenidas en Ciudad de México; uno de ellos estaría vinculado con uno de los robos en la ciudad.

Roban en fraccionamientos del norte de Saltillo clonando tags; detienen a colombiano
El huracán ‘Polo’ retomó fuerza la tarde de este miércoles y regresó a Categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Huracán ‘Polo’ toma fuerza y regresa a la categoría 5; afectará con lluvias a cinco estados
Mientras a nivel nacional este indicador se ubicó en 6.5 por ciento, aunque en Tabasco alcanzó el mayor registro con 15.3 puntos porcentuales.

Sin alimentos por falta de dinero, 2.6 millones de hogares: Inegi
Saltillo tiende puente con Texas para atraer empresas de tecnología e IA

Saltillo tiende puente con Texas para atraer empresas de tecnología e IA
Elvis Guerra diseñador muxe, junto Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch reciben a Elvis Guerra en Palacio Nacional tras ataque en Juchitán
El banco BBVA México anunció que a partir del próximo lunes 5 de octubre, sus más de mil 500 sucursales en el país tendrán un nuevo horario de atención.

¡Atención! BBVA cambiará su horario de atención en sucursales a partir del 5 de octubre
Con el rechazo del recurso ante el Tribunal de Casación, el proceso judicial contra Hakimi continuará ante una corte criminal francesa.

Hakimi irá a juicio por abuso, aunque Mbappé, con su testimonio, podría cambiar el curso de la investigación
true

Manolo Jiménez y los números que marcan el rumbo de Coahuila