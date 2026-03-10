Instalan estatua de Donald Trump con Jeffrey Epstein en el Capitolio al estilo ‘Titanic’

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 10 marzo 2026
    Instalan estatua de Donald Trump con Jeffrey Epstein en el Capitolio al estilo ‘Titanic’
    Una estatua que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, fue colocada en el National Mall. EFE

Se prevé que la nueva estatua permanezca expuesta en el National Mall hasta el viernes 13 de marzo

Una estatua que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, fue colocada en el National Mall, cerca de la Casa Blanca y el Capitolio en Washington. La pieza forma parte de una intervención realizada por el colectivo anónimo Secret Handshake.

El monumento, instalado este martes 10 de marzo, muestra al presidente estadounidense y a su antiguo conocido recreando la icónica escena de la película Titanic (1997), dirigida por James Cameron, en la que los protagonistas ‘Jack’ y ‘Rose’ aparecen en la proa del barco mientras él se proclama como “rey del mundo”. La escultura lleva por título El Rey del Mundo.

TE PUEDE INTERSAR: Catean el rancho ‘Zorro’, propiedad de Epstein, en Nuevo México; pudo ser usado para abuso y trata

De acuerdo con el medio estadounidense WUSA9, junto a la figura fue colocada una placa con la leyenda:

“La trágica historia de amor entre Jack y Rose se basó en viajes de lujo, fiestas escandalosas y desnudos secretos. Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, una amistad aparentemente cimentada en viajes de lujo, fiestas escandalosas y desnudos secretos”.

$!Una estatua que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, fue colocada en el National Mall
Una estatua que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, fue colocada en el National Mall EFE

La organización Secret Handshake ya había realizado una intervención similar en septiembre de 2025, cuando colocó en el mismo lugar una escultura titulada Mejores Amigos por Siempre, que mostraba a Trump y Epstein tomados de la mano.

En aquella ocasión, la obra fue instalada el 23 de septiembre, pero la Policía de Parques de Estados Unidos la retiró un día después. Posteriormente, el colectivo volvió a colocarla una semana más tarde y permaneció en el sitio durante cuatro días adicionales.

Se prevé que la nueva estatua permanezca expuesta en el National Mall hasta el viernes 13 de marzo.

$!Una estatua que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, fue colocada en el National Mall.
Una estatua que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, fue colocada en el National Mall. EFE

En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el jueves 5 de marzo nuevos documentos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) relacionados con entrevistas realizadas a una mujer que aseguró haber sido agredida por el presidente Donald Trump, después de que Jeffrey Epstein se la presentara.

Según las autoridades, estos archivos no se habían divulgado en las publicaciones anteriores del caso ordenadas por el Congreso, ya que fueron marcados por error como “duplicados”.

TE PUEDE INTERSAR: Tres hermanos, famosos agentes inmobiliarios, son declarados culpables de tráfico sexual

Los documentos incluyen descripciones de varios interrogatorios realizados por el FBI en 2019 a la mujer, quien afirmó que tanto Epstein como Trump la agredieron sexualmente cuando tenía entre 13 y 15 años.

Durante una de las entrevistas, la mujer declaró que Epstein la llevó “a Nueva York o a Nueva Jersey” y que ahí le presentó a Trump. Según su testimonio ante los investigadores, mordió al presidente cuando él intentó obligarla a practicarle una felación.

(Con información de Milenio y AFP)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Redes sociales
Titanic
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump
Jeffrey Epstein

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Más de mil mexicanos han salido vía terrestre de zonas de riesgo, informó el gobierno federal.

Cierra Embajada de México en Irán; activa operación a distancia
Siete policías de San Pedro Garza García, Nuevo León fueron detenidos por presunto cohecho y quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Siete policías de San Pedro son investigados por abuso de autoridad y cohecho, en NL
Reportan presencia de contaminantes en el agua y playas por supuesta fuga de Pemex

39 localidades de Veracruz y Tabasco son afectadas por derrame de hidrocarburos
Para los turistas o viajeros que irán pronto a la CDMX, la CAMe alertó ‘contingencia ambiental’ por ozono

Alertan contingencia ambiental en la Ciudad de México, el 10 de marzo
Alcaldes que participaron en el encuentro respaldaron la estrategia federal y reportaron avances en sus municipios.

Tras el abatimiento de ‘El Mencho’, Sheinbaum activa estrategia en 61 municipios con obras y programas

Los precios se han visto afectados por los bloqueos derivados de la guerra de Irán en el estrecho de Ormuz, una vía por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Trump evalúa ‘opciones adicionales’ para contener los precios de la gasolina
Un puesto de guardia militar norcoreano, arriba, y un puesto surcoreano, abajo, se ven desde Paju, Corea del Sur, cerca de la frontera con Corea del Norte.

Inician EU y Corea del Sur un gran ejercicio militar mientras Trump libra una guerra en Medio Oriente

“La policía detiene a Emir Balat luego que intentó detonar un artefacto explosivo durante una protesta en Nueva York”, según la agencia AP.

En NY, FBI encuentra residuos de explosivos tras acusar a dos hombres por bombas