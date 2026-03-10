Instalan estatua de Donald Trump con Jeffrey Epstein en el Capitolio al estilo ‘Titanic’

Una estatua que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, fue colocada en el National Mall, cerca de la Casa Blanca y el Capitolio en Washington. La pieza forma parte de una intervención realizada por el colectivo anónimo Secret Handshake. El monumento, instalado este martes 10 de marzo, muestra al presidente estadounidense y a su antiguo conocido recreando la icónica escena de la película Titanic (1997), dirigida por James Cameron, en la que los protagonistas ‘Jack’ y ‘Rose’ aparecen en la proa del barco mientras él se proclama como “rey del mundo”. La escultura lleva por título El Rey del Mundo. TE PUEDE INTERSAR: Catean el rancho ‘Zorro’, propiedad de Epstein, en Nuevo México; pudo ser usado para abuso y trata De acuerdo con el medio estadounidense WUSA9, junto a la figura fue colocada una placa con la leyenda: “La trágica historia de amor entre Jack y Rose se basó en viajes de lujo, fiestas escandalosas y desnudos secretos. Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, una amistad aparentemente cimentada en viajes de lujo, fiestas escandalosas y desnudos secretos”.

La organización Secret Handshake ya había realizado una intervención similar en septiembre de 2025, cuando colocó en el mismo lugar una escultura titulada Mejores Amigos por Siempre, que mostraba a Trump y Epstein tomados de la mano. En aquella ocasión, la obra fue instalada el 23 de septiembre, pero la Policía de Parques de Estados Unidos la retiró un día después. Posteriormente, el colectivo volvió a colocarla una semana más tarde y permaneció en el sitio durante cuatro días adicionales. Se prevé que la nueva estatua permanezca expuesta en el National Mall hasta el viernes 13 de marzo.

En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el jueves 5 de marzo nuevos documentos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) relacionados con entrevistas realizadas a una mujer que aseguró haber sido agredida por el presidente Donald Trump, después de que Jeffrey Epstein se la presentara. Según las autoridades, estos archivos no se habían divulgado en las publicaciones anteriores del caso ordenadas por el Congreso, ya que fueron marcados por error como “duplicados”. TE PUEDE INTERSAR: Tres hermanos, famosos agentes inmobiliarios, son declarados culpables de tráfico sexual Los documentos incluyen descripciones de varios interrogatorios realizados por el FBI en 2019 a la mujer, quien afirmó que tanto Epstein como Trump la agredieron sexualmente cuando tenía entre 13 y 15 años. Durante una de las entrevistas, la mujer declaró que Epstein la llevó “a Nueva York o a Nueva Jersey” y que ahí le presentó a Trump. Según su testimonio ante los investigadores, mordió al presidente cuando él intentó obligarla a practicarle una felación. (Con información de Milenio y AFP)

