El régimen venezolano presume la ‘liberación masiva’ de presos políticos, pero muchos dicen que la represión continúa

Internacional
/ 14 enero 2026
    El régimen venezolano presume la ‘liberación masiva’ de presos políticos, pero muchos dicen que la represión continúa
    Medios locales informaron que 15 adolescentes fueron detenidos el 5 de enero por celebrar la captura de Maduro. EFE

Estiman que aún hay cerca de mil presos políticos en Venezuela pese a denuncias de nuevos líderes

Estados Unidos ha acogido con satisfacción la liberación de ciudadanos estadounidenses por parte de Venezuela, que ha estado liberando presos políticos en un proceso que las ONG califican de lento y opaco.

Muchos en el país también advierten que, a pesar de los esfuerzos del régimen por parecer más abierto después de la captura y entrega de Nicolás Maduro, la represión continúa, y los residentes aún tienen sus teléfonos móviles revisados por milicias armadas en las calles y tienen miedo de participar en cualquier forma de protesta pública.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que sólo EU puede proteger a Groenlandia de Rusia y China

Medios locales informaron que 15 adolescentes fueron detenidos el 5 de enero por celebrar la captura de Maduro en la ciudad de Barcelona, a unos 300 km de Caracas. Tras una reacción local, los adolescentes fueron liberados el martes.

Desde el ataque terrestre sin precedentes de Estados Unidos a un país sudamericano, está vigente en Venezuela un estado de emergencia que ordena la “búsqueda y captura inmediata de cualquier persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado estadounidense”.

“Este tipo de reorganización del poder genera un gran caos administrativo y la falta de una cadena de mando clara”, declaró Zair Mundaray, ex fiscal superior venezolano. “[El régimen] busca proyectar una imagen cívica, liberando a algunas personas mientras otras son encarceladas al mismo tiempo”, añadió.

El presidente del Congreso, Jorge Rodríguez –hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez–, dijo este martes que el régimen lleva adelante un “proceso masivo de liberaciones” que, según afirmó, ya suma más de 400 personas, cifra que incluye dos rondas de liberaciones realizadas antes de la captura de Maduro, el día de Navidad y el día de Año Nuevo.

Sin embargo, las ONG que monitorean las detenciones políticas dicen que hasta ahora se han verificado de forma independiente muchas menos liberaciones.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón, por ejemplo, confirmó sólo 157 de las 186 liberaciones anunciadas anteriormente, y apenas 82 de las 116 que Rodríguez afirmó que habían tenido lugar desde la semana pasada.

Las ONG estiman que aún hay cerca de 1.000 presos políticos en Venezuela y exigen su liberación total e incondicional. Muchos de los liberados hasta la fecha siguen acusados, y también se les prohíbe hacer declaraciones públicas.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. declaró brevemente el martes: «Celebramos la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas».

Sin embargo, no hubo confirmación de cuántos ciudadanos estadounidenses fueron liberados, aunque se estima que el número es al menos cuatro.

Mientras tanto, Reuters informó que la Casa Blanca ha presentado órdenes judiciales para incautar docenas de petroleros más vinculados al comercio de petróleo de Venezuela, aunque aún no está claro cuántas órdenes de incautación ha solicitado Estados Unidos y cuántas ha obtenido ya.

El ejército y la guardia costera de Estados Unidos han incautado cinco barcos en las últimas semanas en aguas internacionales que transportaban petróleo venezolano o lo habían hecho en el pasado.

El jueves, Donald Trump recibirá en la Casa Blanca a la principal líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Muchos esperaban que ella asumiera el control del país tras la caída de Maduro, pero el presidente estadounidense la ignoró y optó por mantener en su puesto a todo el gabinete del exdictador.

Bloomberg informó que el presidente interino, Rodríguez, enviará un representante a Washington -el mismo día de la visita de Machado- para reunirse con altos funcionarios estadounidenses: Félix Plasencia, actual jefe de misión en la embajada de Venezuela en Londres y ex canciller.

Venezuela y Estados Unidos reanudaron la semana pasada las conversaciones sobre la reapertura de embajadas en ambos países.

También en un aparente esfuerzo por mostrarse más abiertos, Rodríguez y el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello —quien controla gran parte de la represión del régimen— regresaron a X el martes, más de un año después de que Maduro censurara la red social. Aún no está claro si la prohibición se ha levantado para todos los venezolanos, quienes se vieron obligados a usar VPN para acceder al antiguo Twitter.

Temas


Guerras
Represión
Violencia

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
En ambos casos, donde se han detectado anomalías en el proceso, aparecen al menos dos personajes: Marco Antonio Fuentes Garza y Luis Ramos Escalante

Aparecen mismos personajes en ‘despojo’ a la Sociedad Manuel Acuña...y en caso VANGUARDIA
Sheinbaum: Defensora de la soberanía

Sheinbaum: Defensora de la soberanía
true

Peligroso amor de la 4T a Cuba
La Fiscalía de Baja California informó la detención de tres elementos de la Policía Municipal de Mexicali, señalados por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro hombres ocurrida en 2022.

Arrestan a tres policías de Mexicali por presunta desaparición forzada de cuatro personas de Tijuana
Visita. El Hotel CasaSur, en Buenos Aires, volvió al centro de la polémica tras un video publicado por la periodista mexicana.

¡Tu tía la imprudente! Critican en redes a Shanik Berman por ‘presumir’ foto del lugar donde murió Liam Payne en Argentina
Desde el anuncio que México será una de las sedes de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, junto a Estados Unidos y Canadá, la fuerza laboral turística y los gobiernos han sumado esfuerzos.

El programa de certificación en inglés dirigido a trabajadores de restaurantes y hoteles en México para el Mundial
La membresía oficial de BTS es el único medio para entrar a la preventa de Weverse y comprar boletos antes del público general, con un costo anual de alrededor de 409 pesos en México.

ARMY Membership: cómo obtener la membresía oficial para acceder a la preventa de BTS en su gira mundial
Tigres recibe a Pumas en el Volcán en un duelo que enfrenta a dos proyectos con realidades opuestas desde el inicio del torneo.

Liga MX Clausura 2026: horarios y panorama de los partidos del miércoles 14