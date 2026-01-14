El régimen venezolano presume la ‘liberación masiva’ de presos políticos, pero muchos dicen que la represión continúa

Estados Unidos ha acogido con satisfacción la liberación de ciudadanos estadounidenses por parte de Venezuela, que ha estado liberando presos políticos en un proceso que las ONG califican de lento y opaco.

Muchos en el país también advierten que, a pesar de los esfuerzos del régimen por parecer más abierto después de la captura y entrega de Nicolás Maduro, la represión continúa, y los residentes aún tienen sus teléfonos móviles revisados por milicias armadas en las calles y tienen miedo de participar en cualquier forma de protesta pública.

Medios locales informaron que 15 adolescentes fueron detenidos el 5 de enero por celebrar la captura de Maduro en la ciudad de Barcelona, a unos 300 km de Caracas. Tras una reacción local, los adolescentes fueron liberados el martes.

Desde el ataque terrestre sin precedentes de Estados Unidos a un país sudamericano, está vigente en Venezuela un estado de emergencia que ordena la “búsqueda y captura inmediata de cualquier persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado estadounidense”.

“Este tipo de reorganización del poder genera un gran caos administrativo y la falta de una cadena de mando clara”, declaró Zair Mundaray, ex fiscal superior venezolano. “[El régimen] busca proyectar una imagen cívica, liberando a algunas personas mientras otras son encarceladas al mismo tiempo”, añadió.

El presidente del Congreso, Jorge Rodríguez –hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez–, dijo este martes que el régimen lleva adelante un “proceso masivo de liberaciones” que, según afirmó, ya suma más de 400 personas, cifra que incluye dos rondas de liberaciones realizadas antes de la captura de Maduro, el día de Navidad y el día de Año Nuevo.

Sin embargo, las ONG que monitorean las detenciones políticas dicen que hasta ahora se han verificado de forma independiente muchas menos liberaciones.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón, por ejemplo, confirmó sólo 157 de las 186 liberaciones anunciadas anteriormente, y apenas 82 de las 116 que Rodríguez afirmó que habían tenido lugar desde la semana pasada.

Las ONG estiman que aún hay cerca de 1.000 presos políticos en Venezuela y exigen su liberación total e incondicional. Muchos de los liberados hasta la fecha siguen acusados, y también se les prohíbe hacer declaraciones públicas.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. declaró brevemente el martes: «Celebramos la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas».

Sin embargo, no hubo confirmación de cuántos ciudadanos estadounidenses fueron liberados, aunque se estima que el número es al menos cuatro.

Mientras tanto, Reuters informó que la Casa Blanca ha presentado órdenes judiciales para incautar docenas de petroleros más vinculados al comercio de petróleo de Venezuela, aunque aún no está claro cuántas órdenes de incautación ha solicitado Estados Unidos y cuántas ha obtenido ya.

El ejército y la guardia costera de Estados Unidos han incautado cinco barcos en las últimas semanas en aguas internacionales que transportaban petróleo venezolano o lo habían hecho en el pasado.

El jueves, Donald Trump recibirá en la Casa Blanca a la principal líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Muchos esperaban que ella asumiera el control del país tras la caída de Maduro, pero el presidente estadounidense la ignoró y optó por mantener en su puesto a todo el gabinete del exdictador.

Bloomberg informó que el presidente interino, Rodríguez, enviará un representante a Washington -el mismo día de la visita de Machado- para reunirse con altos funcionarios estadounidenses: Félix Plasencia, actual jefe de misión en la embajada de Venezuela en Londres y ex canciller.

Venezuela y Estados Unidos reanudaron la semana pasada las conversaciones sobre la reapertura de embajadas en ambos países.

También en un aparente esfuerzo por mostrarse más abiertos, Rodríguez y el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello —quien controla gran parte de la represión del régimen— regresaron a X el martes, más de un año después de que Maduro censurara la red social. Aún no está claro si la prohibición se ha levantado para todos los venezolanos, quienes se vieron obligados a usar VPN para acceder al antiguo Twitter.