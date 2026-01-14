Trump afirma que sólo EU puede proteger a Groenlandia de Rusia y China

Donald Trump sigue publicando actualizaciones en las redes sociales sobre Groenlandia, aumentando la presión sobre Dinamarca y Groenlandia antes de las conversaciones.

En su última publicación, le pidió a Dinamarca que contrarrestara la supuesta amenaza rusa y china a Groenlandia , solo para concluir que “sólo Estados Unidos puede” hacerlo.

OTAN: ¡Dile a Dinamarca que los saque de aquí, YA! ¡Dos trineos tirados por perros no lo lograrán! ¡Solo EE. UU. puede!

Trump también hizo referencia a una noticia sobre un informe de inteligencia danés, publicado el mes pasado, que advertía que “ Rusia, China y Estados Unidos tienen intereses divergentes en el Ártico, pero los tres países buscan desempeñar un papel más importante en la región”.

El informe advirtió que “ la intensificación de la competencia entre las grandes potencias en el Ártico ha atraído una importante atención internacional a la región, en particular con el creciente interés de Estados Unidos en Groenlandia y sus implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

“El creciente interés estratégico de Estados Unidos en el Ártico refleja una mayor priorización de la defensa regional. En los últimos años, ha intensificado sus actividades militares y realizado ejercicios con aliados en la región, incluyendo Dinamarca. Para Estados Unidos, el Ártico representa la primera y más crucial línea de alerta temprana en caso de un conflicto entre grandes potencias como Rusia o China. Los radares de la Base Espacial Pituffik desempeñan un papel fundamental en la detección de misiles hostiles que se dirigen hacia el territorio continental de Estados Unidos”.

El informe advirtió que si bien Rusia enfrenta cierta presión por su participación en Ucrania y el empeoramiento de las perspectivas económicas, “sus capacidades básicas en el Ártico permanecen en gran medida intactas” y “conserva la capacidad de desplegar rápidamente cazas y bombarderos en sus bases árticas”, lo que la haría “capaz de atacar objetivos occidentales en gran parte del Ártico y el Atlántico Norte en poco tiempo”.

Decía: “En respuesta al aumento de la actividad estadounidense y occidental en el Ártico, Rusia intentará demostrar su fuerza , incluso de nuevas maneras. Se espera que Rusia actúe de forma cada vez más impredecible y confrontativa. Esto podría incluir respuestas agresivas a los ejercicios militares occidentales en la región, como la navegación peligrosa o ataques simulados”.

También advirtió que “si bien China actualmente no tiene presencia militar en el Ártico, pretende desarrollar una capacidad independiente para operar tanto buques de superficie como submarinos en aguas árticas dentro de cinco a diez años” .

“Se espera que Rusia y China amplíen su cooperación en el Ártico en los próximos años, a pesar de los intereses conflictivos en la región”, afirmó.

“Ambos países podrían realizar ejercicios conjuntos en el Ártico ruso en 2026. Para ambos países, los ejercicios conjuntos, tanto dentro como fuera del Ártico, servirían también como una señal estratégica a Estados Unidos y Occidente. La disposición de Rusia a realizar ejercicios conjuntos con China en el Ártico dependerá, por lo tanto, de su relación con Estados Unidos”.