El rey Carlos III tomará el té con Donald Trump en la Casa Blanca

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Internacional
/ 25 abril 2026
    El rey Carlos III tomará el té con Donald Trump en la Casa Blanca
    Donald Trump recibirá al rey Carlos III y a la reina Camila Vanguardia

La visita del rey Carlos III a la Casa Blanca ocurre en un contexto de tensión política entre Estados Unidos e Inglaterra, después que el primer ministro, Keir Starmer, se negara a participar en las ofensivas contra Irán

El 25 de abril se reportó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en la Casa Blanca al rey Carlos III del Reino Unido. Esta será la primera visita del monarca a los Estados Unidos, desde que asumió el trono en el 2022, tras la muerte de la reina Isabel II.

Según se anunció, tanto el presidente Trump como el rey Carlos tomarán el té. A la visita se unirán la primera dama, Melania Trump, y la reina Camila. La reunión se celebrará del 27 al 30 de abril. La llegada de los monarcas concuerda con los 250 años de la independencia de los Estados Unidos del Reino Británico.

Los reyes serán recibidos en el pórtico sur del recinto presidencial, para tomar el té, y también irán al recién inaugurado y ampliado salón de la Casa Blanca. El 28 de abril se organizará una ceremonia oficial, con la participación de militares, los cuales darán fuego a 21 cañonazos. El evento presentará un desfile de 500 miembros de las respectivas ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Tras la ceremonia, según el comunicado de la reunión, el presidente Trump y el rey Carlos irán a la Oficina Oval para proseguir con sus responsabilidades diplomáticas. El mismo 28 de abril, se estima que el rey Carlos dará un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos.

Medios de información han especulado que el miércoles 29, los monarcas británicos hagan acto de presencia en Nueva York para dar una ofrenda floral, durante un evento en conmemoración a las víctimas del 11 de septiembre. Se estima que el rey Carlos tendrá una reunión con el actual alcalde, Zohran Mamdani.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/gobierno-de-trump-busca-pena-de-muerte-para-migrantes-ilegales-asesinos-FF20255176

Por su parte, Melania Trump y la reina Camila, durante la visita en la Casa Blanca, organizarán un evento educativo para estudiantes. Se usará inteligencia artificial y formatos de realidad virtual para ilustrar la historia común entre el Reino Unido y los Estados Unidos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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