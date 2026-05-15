$!Violencia, estrés y desgaste emocional: los retos del magisterio en Coahuila (y México)

En Coahuila, ejercer la docencia se ha convertido en una actividad marcada por el desgaste emocional, el estrés laboral e incluso episodios de violencia dentro y fuera de las aulas. Aunque las agresiones verbales han sido una constante, en los últimos años la violencia ha escalado a ataques físicos y confrontaciones directas con padres de familia y alumnos, un fenómeno que dirigentes sindicales consideran inédito en el estado.

Uno de los casos que más conmocionó a la comunidad educativa ocurrió a finales de agosto del año pasado en la Escuela Secundaria General Número 8 “Adolfo López Mateos”, donde un exalumno adolescente agredió con una manopla a un profesor de 52 años dentro del plantel. La víctima, quien además se desempeñaba como director suplente, sufrió lesiones de consideración y fue internada en una clínica del ISSSTE.

A partir de este y otros casos, en septiembre de 2025 la diputada local Magaly Hernández presentó la iniciativa de Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Coahuila, un marco legal que busca garantizar protección institucional, así como acompañamiento jurídico y psicológico para el personal docente ante quejas infundadas, amenazas y actos de violencia. Sin embargo, la propuesta permanece estancada en el Congreso del Estado desde hace casi un año y fue retomada el martes pasado en el marco del Día del Maestro.

Según datos expuestos en la iniciativa, al menos cuatro de cada 10 docentes en Coahuila han enfrentado algún tipo de violencia. Este desgaste emocional también se refleja en estadísticas de la Secretaría de Educación de Coahuila, que informó que durante 2025 se realizaron 757 intervenciones psicológicas a 109 docentes de educación básica, como parte del Programa de Atención Socioemocional al Docente, una estrategia sin precedente en la entidad.

De acuerdo con información proporcionada a VANGUARDIA, los principales problemas detectados fueron estrés, ansiedad, desmotivación, duelo, angustia y acoso laboral. También se registraron casos de depresión, insomnio, agotamiento laboral y crisis emocionales. ALERTA SNTE SOBRE SITUACIÓN Durante el presente ciclo escolar, las secciones del SNTE en Coahuila han alertado sobre el entorno que enfrentan los trabajadores de la educación. “Yo tengo 65 escuelas secundarias; alrededor de 20 no tienen directivo por el temor de los maestros a enfrentar a los padres de familia”, señaló Isela Licerio, líder de la Sección 38, quien consideró que muchos de los problemas de conducta de los estudiantes están relacionados con contextos de violencia familiar y el entorno social.

Por su parte, Arturo Díaz González, dirigente de la Sección 35, expuso que muchos docentes trabajan bajo presión constante debido a agresiones verbales que, en algunos casos, llegan a convertirse en violencia física. Esta situación, dijo, provoca que eviten hacer llamados de atención por temor a represalias tanto de alumnos como de padres de familia. Everardo Padrón, líder de la Sección 5, ha enfatizado que la salud mental se ha convertido en un tema prioritario y que una de las propuestas del gremio es fortalecer el acompañamiento psicológico mediante la contratación de más especialistas y la recuperación de centros de atención emocional que anteriormente existían dentro del sistema educativo.

Esta situación no es exclusiva de Coahuila. De acuerdo con información difundida por la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), entre 30 y 50 por ciento de los docentes en México reportan niveles significativos de estrés laboral relacionados con exceso de trabajo, desgaste emocional y falta de apoyo institucional.

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