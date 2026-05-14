Afirma Sheinbaum que gobierno de Trump ha negado 36 solicitudes de extradición

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno de México no procederá contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni atenderá una eventual solicitud de extradición impulsada por autoridades estadounidenses mientras no existan pruebas suficientes que sustenten acusaciones en su contra. La mandataria argumentó que actuar sin evidencias vulneraría el marco legal mexicano y afirmó que su administración mantendrá una postura apegada a la Constitución y al debido proceso.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reveló que Estados Unidos ha rechazado 36 solicitudes de extradición promovidas por México debido a la insuficiencia de pruebas presentadas, situación que utilizó para defender la postura de reciprocidad y legalidad adoptada por su gobierno. Señaló que, así como las autoridades estadounidenses han negado peticiones mexicanas bajo criterios jurídicos, México también debe conducirse con base en la ley y no por presiones políticas o coyunturas mediáticas.

La titular del Ejecutivo federal adelantó que la próxima semana integrantes de su gabinete ofrecerán un informe detallado sobre las solicitudes realizadas por el Gobierno mexicano para la detención urgente de personas con fines de extradición, con el objetivo de transparentar los procedimientos y evidenciar los criterios aplicados en estos procesos binacionales. Sheinbaum sostuvo que la decisión de no actuar contra Rocha Moya responde a una “visión de Estado”, basada en la defensa de la soberanía nacional, el respeto a las instituciones y la observancia del sistema penal acusatorio. En ese sentido, enfatizó que ni la Presidencia, ni la Fiscalía General de la República, ni el Poder Judicial deben actuar sin elementos jurídicos sólidos. “La ley es la ley”, reiteró la mandataria al insistir en que cualquier acción legal debe estar sustentada en pruebas contundentes. Subrayó que, en caso de existir evidencias suficientes dentro del marco constitucional y judicial mexicano, se procedería conforme a derecho; sin embargo, advirtió que mientras no haya elementos probatorios, su administración no modificará su posición frente a las presiones externas relacionadas con el caso del gobernador sinaloense.

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