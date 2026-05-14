Idrissi liquida a la UNAM: Pachuca se lleva la ventaja ante Pumas en la Ida de Semifinales

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    Idrissi liquida a la UNAM: Pachuca se lleva la ventaja ante Pumas en la Ida de Semifinales
    Oussama Idrissi marcó el gol con el que Pachuca venció 1-0 a Pumas en la Ida de las Semifinales del Clausura 2026 en el Estadio Hidalgo. FOTO: MEXSPORT

Con gol del marroquí y una noche de resistencia en el Hidalgo, los Tuzos ganaron y llegarán con ventaja mínima a Ciudad Universitaria en busca de la Final del Clausura 2026

Pachuca tomó ventaja en la Semifinal de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX al vencer 1-0 a Pumas en el Estadio Hidalgo, en un duelo cerrado, intenso y con aroma de Liguilla que dejó la eliminatoria completamente abierta rumbo a la Vuelta en Ciudad Universitaria.

El equipo de Esteban Solari golpeó primero gracias a Oussama Idrissi, quien marcó el único gol del partido con un disparo de larga distancia que se desvió en la defensa universitaria y terminó venciendo a Keylor Navas.

La anotación llegó en la recta final del primer tiempo, cuando Pachuca ya había mostrado más intención ofensiva.

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Idrissi cobró en corto un tiro de esquina, encontró espacio fuera del área y sacó un potente disparo que pegó en Nathan Silva, cambiándole la trayectoria al balón y dejando sin margen de reacción al arquero costarricense.

La jugada fue revisada de forma silenciosa por el VAR y el gol subió al marcador sin modificación. Pumas, que llegaba a esta serie después de eliminar al América en una llave dramática, sufrió para encontrar claridad en ataque.

Los universitarios tuvieron algunos acercamientos, reclamaron una posible falta dentro del área y apostaron por mover el banquillo con el ingreso de Uriel Antuna, pero no lograron romper el bloque hidalguense ni inquietar con constancia a Carlos Moreno.

El partido también tuvo momentos clave que pudieron cambiar el rumbo de la eliminatoria. Keylor Navas mantuvo con vida a Pumas con intervenciones importantes, especialmente ante remates de Kenedy, Víctor Guzmán y Elías Montiel.

Al minuto 72, Montiel dejó escapar una de las más claras al quedar mano a mano frente al portero auriazul, pero su definición terminó siendo deficiente.

La mala noticia para Pachuca llegó en el cierre. Eduardo Bauermann fue expulsado al minuto 89 después de una revisión en el VAR por una falta sobre Juninho como último hombre, por lo que los Tuzos terminaron con diez futbolistas y deberán ajustar su defensa para el duelo de Vuelta.

Además, Enner Valencia salió lesionado al minuto 79, situación que también encendió las alarmas en el conjunto hidalguense.

Con el 1-0, Pachuca viajará a Ciudad Universitaria con ventaja mínima, pero sin margen para confiarse.

En la Liguilla del Clausura 2026, el criterio de desempate en Cuartos de Final y Semifinales sigue siendo la posición en la tabla general, por lo que Pumas, al haber terminado mejor ubicado que los Tuzos, necesita ganar por cualquier marcador en la Vuelta para avanzar a la Final.

Pachuca, en cambio, clasificará si gana o empata el partido de regreso. La Vuelta se jugará el domingo 17 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas intentará aprovechar su localía y su ventaja deportiva para darle la vuelta a la serie.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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