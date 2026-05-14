Mundial 2026: Anticipan un impacto económico de 2,730 mdd para México

CDMX.-El Mundial de Futbol dejará un impacto económico de 2 mil 730 millones de dólares en 2026, por el incremento del consumo y la infraestructura desarrollada en las ciudades que serán sedes de partidos, aseguró un estudio de Deloitte. Sin embargo, esta suma representa solo 0.1 por ciento de lo que crecerá la economía este año (1.3 por ciento), dijo Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte.

Detalló que en la parte de consumo será 2 mil 250 millones de dólares, asociado a la asistencia de visitantes al evento y al aumento de la demanda interna para presenciar el evento. En tanto que la infraestructura se refiere a obras y proyectos que facilitarán la recepción de visitantes y el acceso a las sedes. Zaga, economista en jefe de Deloitte, señaló que el impacto en realidad representa 0.14 por ciento del PIB de México. En tanto que se espera que se generen 112 mil 200 empleos temporales ligados al evento, lo cual sería 0.19 por ciento del empleo total en el país. Detalló que el número de turistas que se esperan por la justa deportiva son 836 mil; esto es 556 mil locales y 280 mil extranjeros.

“Estos 2 mil 730 millones de dólares, el impacto es 0.14 por ciento del PIB, de todo lo que se genera en el 2026 en México; esto quizá no parece tan grande, pero para algunas industrias sí lo es”, dijo Zaga. Por sector económico, los más favorecidos con el incremento del consumo serían la gastronomía, seguido del alojamiento, retail, transporte y entretenimiento.

El experto destacó que lo que va a crecer la economía este año es 1.3 por ciento, y de eso solo 0.1 por ciento será atribuido al Mundial. “El impacto del mundial en términos generales no se ve tan importante”, comentó. Por su parte, Omar Estrada, CEO de Evidens, señaló que los mexicanos se sienten excluidos de este evento deportivo por el precio de los boletos para acceder a los partidos.

Afirmó que las entradas están 584 por ciento más caras que el último Mundial, que se llevó a cabo en Qatar. Estrada señaló que los mexicanos quieren asistir a los estadios, pero no pueden, y por ello solo 2 por ciento aún tiene la esperanza de comprar boletos y 51 por ciento ve imposible asistir al Mundial en el estadio.

En tanto que otro 44 por ciento solo pagaría máximo entre mil y 5 mil pesos por un boleto. Ante esta realidad, el 78 por ciento de la afición mexicana verá los partidos en casa y el 33 por ciento con familiares.

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