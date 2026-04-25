Gobierno de Trump busca pena de muerte para migrantes ilegales asesinos

En el reporte sobre el Restablecimiento y fortalecimiento de la pena de muerte federal, publicado por el Departamento de Justicia, se menciona que “debería considerar la posibilidad de proponer legislación para corregir las lagunas y deficiencias en la autorización de la pena capital para los crímenes más atroces, incluidos, entre otros, los asesinatos de agentes del orden; los asesinatos cometidos por migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos; y los asesinatos que constituyan o se cometan en la comisión de delitos de odio, acoso, apoyo material al terrorismo o violencia doméstica”.

El gobierno de Donald Trump busca la pena de muerte para los “asesinatos cometidos por migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos”.

El documento califica la pena capital como una “herramienta esencial” para el sistema de justicia y critica duramente a la administración del demócrata Joe Biden por haber conmutado las sentencias de 37 reos en el “crepúsculo” de su presidencia.

“El gobierno anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar y ejecutar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías”, afirmó el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a respaldar a las víctimas”, añade.

El Departamento de Justicia ordena a la Oficina de Prisiones que amplíe los protocolos de la pena de muerte para incluir inyecciones letales de pentobarbital y pelotones de fusilamiento, como parte de medidas más amplias para fortalecer la pena de muerte a nivel federal.

El Departamento de Justicia también busca “agilizar el proceso para solicitar la pena de muerte” y reducir el número de años entre la condena y la ejecución.

Destaca que “la legislación federal vigente limita la discreción del fiscal general para determinar el método de ejecución”.

“El Departamento debería considerar la posibilidad de proponer una enmienda al artículo 3596 del Título 18 del Código de EU para otorgar al fiscal general una mayor discreción en cuanto a los métodos de ejecución de las sentencias de muerte federales y permitir explícitamente otros métodos, desvinculando así las ejecuciones federales de la legislación estatal”.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 estados de EU y DC, mientras que otros tres -California, Oregón y Pennsylvania- mantienen moratorias.

Cinco estados de EU autorizan el pelotón de fusilamiento para las ejecuciones, pero sólo Carolina del Sur ha utilizado este método en los últimos años.