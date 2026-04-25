Gobierno de Trump busca pena de muerte para migrantes ilegales asesinos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 25 abril 2026
    Gobierno de Trump busca pena de muerte para migrantes ilegales asesinos
    El Departamento de Justicia ordena a la Oficina de Prisiones que amplíe los protocolos de la pena de muerte para incluir inyecciones. EFE

El documento califica la pena capital como una “herramienta esencial” para el sistema de justicia

El gobierno de Donald Trump busca la pena de muerte para los “asesinatos cometidos por migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos”.

En el reporte sobre el Restablecimiento y fortalecimiento de la pena de muerte federal, publicado por el Departamento de Justicia, se menciona que “debería considerar la posibilidad de proponer legislación para corregir las lagunas y deficiencias en la autorización de la pena capital para los crímenes más atroces, incluidos, entre otros, los asesinatos de agentes del orden; los asesinatos cometidos por migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos; y los asesinatos que constituyan o se cometan en la comisión de delitos de odio, acoso, apoyo material al terrorismo o violencia doméstica”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/crece-decomiso-de-cigarrillos-piratas-en-aicm-IF20254840

El documento califica la pena capital como una “herramienta esencial” para el sistema de justicia y critica duramente a la administración del demócrata Joe Biden por haber conmutado las sentencias de 37 reos en el “crepúsculo” de su presidencia.

“El gobierno anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar y ejecutar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías”, afirmó el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a respaldar a las víctimas”, añade.

El Departamento de Justicia ordena a la Oficina de Prisiones que amplíe los protocolos de la pena de muerte para incluir inyecciones letales de pentobarbital y pelotones de fusilamiento, como parte de medidas más amplias para fortalecer la pena de muerte a nivel federal.

El Departamento de Justicia también busca “agilizar el proceso para solicitar la pena de muerte” y reducir el número de años entre la condena y la ejecución.

Destaca que “la legislación federal vigente limita la discreción del fiscal general para determinar el método de ejecución”.

“El Departamento debería considerar la posibilidad de proponer una enmienda al artículo 3596 del Título 18 del Código de EU para otorgar al fiscal general una mayor discreción en cuanto a los métodos de ejecución de las sentencias de muerte federales y permitir explícitamente otros métodos, desvinculando así las ejecuciones federales de la legislación estatal”.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 estados de EU y DC, mientras que otros tres -California, Oregón y Pennsylvania- mantienen moratorias.

Cinco estados de EU autorizan el pelotón de fusilamiento para las ejecuciones, pero sólo Carolina del Sur ha utilizado este método en los últimos años.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Pena De Muerte
Migrantes

Personajes


Donald Trump

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Como Juan por su casa

Como Juan por su casa
true

Morena y el PRI: los demasiados paralelismos
Los hechos se registraron alrededor de las 9:00 horas en el cruce de la Avenida Lázaro Cárdenas y la calle Horticultores. FOTO: Captura de pantalla

Asesinan a coordinador de homicidios de la FGE en Ensenada, Baja California
Autoridades educativas y de seguridad en BCS confirmaron que amenazas formarían parte de un “reto viral” en redes sociales. Cuartoscuro

Reportan amenazas de tiroteos en 11 escuelas de Baja California Sur y Sinaloa
El Día Sin Sombra 2026 será visible en distintas regiones de México durante mayo.

Día Sin Sombra 2026: cuándo ocurre en México y por qué desaparecen las sombras
Chisme. La pareja reaparece unida en medio de especulaciones sobre una supuesta crisis.

Kunno apaga rumores: publica fotos con Nodal y Ángela Aguilar
Historia. La cinta genera debate tras las críticas de la hija del ‘Rey del Pop’ sobre su veracidad.

Paris Jackson critica película ‘Michael’ y se deslinda del proyecto
Fernando Tatis Jr. será uno de los principales atractivos de los Padres de San Diego en la Mexico City Series 2026, donde su poder, velocidad y carisma prometen encender al público mexicano en el Estadio Alfredo Harp Helú.

MLB Mexico City Series 2026: Horarios, dónde ver y todo sobre Diamondbacks vs Padres en CDMX