Harfuch realiza reunión de seguridad con titulares de la Marina y Defensa en Michoacán

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    Harfuch realiza reunión de seguridad con titulares de la Marina y Defensa en Michoacán
    Alfredo Ramírez Bedolla y Omar García Harfuch, encabezaron la reunión del Gabinete de Seguridad con Presidentes Municipales Cuarto oscuro

En la reunión, estuvieron presentes 9 presidentes municipales, en cuyos territorios prevalecen las actividades de varios carteles

El 14 de mayo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, realizó una reunión con los secretarios de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, en Michoacán. La visita de Harfuch representa la cuarta vez que el titular organiza una reunión sobre el estatus de seguridad en Michoacán.

En la reunión también estuvo presente el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y 9 alcaldes, de los 113 municipios que hay en Michoacán. Las autoridades federales arribaron a las 8:30 de la mañana, tras viajar en helicóptero hasta el estadio de béisbol “Francisco Villa”, colindante con la XXI Zona Militar.

Los nueve alcaldes convocados representaban a los municipios de Morelia, Zamora, Apatzingán, Uruapan, Tarímbaro, Hidalgo, Jacona, Zitácuaro y Pátzcuaro. Según las autoridades, en dichos territorios operan las agrupaciones criminales: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, “Pueblos Unidos”, Los Viagras, Los Blancos de Troya, “Cártel de Los Correa”, La Familia Michoacana y el “Cártel de Acahuato”.

Las averiguaciones del Plan Michoacán, estrategia federal para combatir al crimen organizado, han destacado que en los 9 municipios mencionados hay altos índices de actividad por parte de los cárteles.

Medios han destacado la ausencia de Grecia Quiroz, edil de Uruapan, quien encabeza el Movimiento Sombrero, tras el asesinato de su esposo, y previo alcalde, Carlos Manzo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-el-galleta-presunto-jefe-de-plaza-de-los-caballeros-templarios-en-michoacan-DA20570443

Para la investigación y análisis de datos estuvieron presentes Carlos Torres Piña y Antonio Cruz Medina, fiscal de Michoacán y secretario de Seguridad estatal. Para el Plan Michoacán, las autoridades federales han prometido desplegar más elementos de seguridad y así desarticular células criminales en el territorio.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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