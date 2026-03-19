El secreto que guardó 60 años la líder sindical Dolores Huerta y la importancia de su legado

ALBUQUERQUE- Fue Dolores Huerta quien acuñó el lema “Sí se puede” en 1972 al reunir a trabajadores agrícolas en Arizona para luchar contra una ley que prohibía los boicots y las huelgas. Le dijeron que sería imposible organizarse en el estado del suroeste, y su respuesta en español de tres palabras fue simple, desafiante y emblemática. La determinación de Huerta consolidó su lugar en la historia como una de las líderes sindicales más influyentes de Estados Unidos, un ícono de los derechos civiles y una activista feminista.

El expresidente Barack Obama más tarde le atribuiría la frase que fue un grito de guerra en su campaña de 2008, en una traducción ligeramente modificada: “Yes, we can” (“Sí podemos”). Como cofundadora de lo que con el tiempo se convirtió en el sindicato United Farm Workers, Huerta ha sido el rostro de un movimiento que durante décadas buscó empoderar la vida de los trabajadores mediante salarios más altos, beneficios de salud, pensiones y mejores condiciones de seguridad. Con casi 96 años, todavía utiliza su plataforma para defender a grupos marginados y combatir la discriminación. Por eso el mundo se conmocionó cuando Huerta reveló el miércoles que fue víctima de abuso sexual por parte del cofundador del movimiento, César Chávez, lo que derivó en el nacimiento de dos hijos, un secreto que guardó durante 60 años.

Ahora algunos piden que el nombre de Huerta reemplace al de Chávez en la gran cantidad de edificios gubernamentales, escuelas, monumentos y calles que llevan su nombre en todo el país. RAÍCES ACTIVISTAS Los detalles de la vida de Huerta y su ascenso al activismo se han contado una y otra vez a lo largo de las décadas mediante entrevistas y documentales, durante ceremonias de premiación y en placas históricas en su honor. Nació como Dolores Clara Fernández en 1930 en Dawson, Nuevo México. Su padre era minero, activista sindical y legislador estatal. Tras el divorcio de sus padres, su madre se llevó a Huerta y a sus dos hermanos a California. El fértil Valle de San Joaquín, donde Huerta creció, era un crisol de familias trabajadoras mexicanas, filipinas, afroestadounidenses, japonesas y chinas. Su madre alentó esa diversidad cultural, mientras que su independencia, espíritu emprendedor y activismo ayudaron aún más a moldear las aspiraciones de Huerta.

Huerta era una joven y enérgica maestra de primaria cuando decidió responder a un llamado que la pondría en un camino extraordinario. Frustrada por las malas condiciones de vida de sus alumnos, pensó que podía hacer más organizando a los trabajadores agrícolas que intentando enseñar a sus hijos hambrientos.