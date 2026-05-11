Pasajeros estadounidenses y franceses evacuados del MV Hondius dan positivo por hantavirus

La mujer francesa era una de las cinco pasajeras francesas que desembarcaron del barco en Tenerife el domingo antes de ser trasladadas en avión a un hospital de París.

Una mujer francesa y un ciudadano estadounidense evacuados del crucero epicentro de un brote mortal de hantavirus dieron positivo para el virus, mientras continuaba el lunes la compleja operación para repatriar a los pasajeros a bordo.

La ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist, declaró el lunes que la mujer se encontraba en estado grave. Rist explicó que la mujer comenzó a sentirse muy mal el domingo por la noche y que las pruebas dieron positivo. En declaraciones a la radio France Inter, Rist añadió: «Lamentablemente, sus síntomas empeoraron durante la noche». Está siendo tratada en una unidad especializada en enfermedades infecciosas de un hospital de París.

Un pasajero estadounidense que fue trasladado en avión a Nebraska junto con otras 16 personas el domingo por la noche también dio positivo, pero no presentó síntomas. El Departamento de Salud de EU informó que un ciudadano estadounidense evacuado del barco dio positivo por la cepa Andes —la única cepa de hantavirus transmisible entre humanos— y otro presentó síntomas leves.

El domingo, personal con trajes de protección integral y máscaras respiratorias comenzó a escoltar a los viajeros desde el barco hasta la costa en Tenerife, en las Islas Canarias, una operación que continuaba el lunes. Más de 100 personas de 23 nacionalidades están siendo evacuadas en menos de 48 horas, en una operación que las autoridades españolas califican de «compleja» y «sin precedentes».

El Ministerio de Sanidad español declaró el lunes que “desde el principio se adoptaron todas las medidas posibles para cortar posibles cadenas de transmisión”, y añadió que los pasajeros fueron sometidos a un control sanitario y se les tomó la temperatura cuando el barco llegó a las costas de Tenerife el domingo.

También se indicó que la mujer francesa que desarrolló fiebre durante el vuelo de evacuación no tenía fiebre alta cuando fue examinada a bordo del MV Hondius.

Tres pasajeros del MV Hondius —una pareja holandesa y una mujer alemana— han fallecido y otros han enfermado a causa de esta rara enfermedad, que normalmente se transmite entre roedores.

No existen vacunas ni tratamientos específicos para el hantavirus , que es endémico en Argentina, de donde zarpó el barco en abril.

Sin embargo, las autoridades sanitarias han afirmado que el riesgo para la salud pública mundial es bajo y han restado importancia a las comparaciones con la pandemia de Covid-19.

Rist declaró que se había identificado a 22 ciudadanos franceses que habían estado en contacto potencial con el virus, incluidas ocho personas que viajaron en un vuelo el 25 de abril entre Santa Elena y Johannesburgo, y otras 14 en un vuelo entre Johannesburgo y Ámsterdam.

La mujer holandesa que falleció viajaba en un vuelo con destino a Johannesburgo y posteriormente embarcó brevemente en un vuelo a Ámsterdam, pero desembarcó antes del despegue.

Las autoridades sanitarias de varios países han estado haciendo un seguimiento de los pasajeros que ya habían desembarcado del barco, así como de cualquier persona que pudiera haber estado en contacto con ellos.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tenía previsto celebrar una reunión con asesores médicos y ministros el lunes por la tarde para dar seguimiento al asunto.

La portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon, declaró a BFMTV que era importante no generar pánico. Añadió: «Estamos siguiendo la situación con la máxima atención, partiendo de la base de que se trata de un virus conocido, que se ha establecido un periodo de aislamiento de 42 días y que el objetivo sigue siendo el mismo: proteger al pueblo francés».

La operación de repatriación había evacuado el domingo a 94 personas de 19 nacionalidades diferentes, según informó la ministra de Sanidad española, Mónica García.

De las 54 personas que permanecieron a bordo (22 pasajeros y 32 tripulantes), 28 desembarcarán hoy y serán evacuadas en un vuelo de la compañía holandesa con destino a los Países Bajos. El MV Hondius partirá entonces hacia los Países Bajos con los 26 miembros de la tripulación.

García explicó que un segundo avión que debía transportar a los pasajeros de regreso a Australia no llegaría a Tenerife debido a problemas de horarios, y que todos los pasajeros restantes serían evacuados en el vuelo procedente de los Países Bajos.

El capitán del MV Hondius ha elogiado a la tripulación y a los pasajeros por su comportamiento a bordo.

“He decidido aprovechar este momento para agradecer a todos y cada uno de los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo, así como a nuestros compañeros en casa”, dijo Jan Dobrogowski en un mensaje de vídeo.

“Las últimas semanas han sido extremadamente difíciles para todos nosotros. Lo que más me conmovió fue su paciencia, su disciplina y también la amabilidad que demostraron entre ustedes durante todo este tiempo.”

Los pasajeros, vestidos con trajes médicos azules, comenzaron a desembarcar del buque con bandera holandesa el domingo para llegar al pequeño puerto industrial de Granadilla, en Tenerife . Subieron a autobuses del ejército español y se dirigieron en convoy al aeropuerto de Tenerife Sur antes de abordar sus vuelos de repatriación.

La Organización Mundial de la Salud recomienda una cuarentena de 42 días y un “seguimiento activo”, que incluye controles diarios para detectar síntomas como la fiebre, según declaró en Ginebra María Van Kerkhove, responsable de la preparación y prevención de epidemias y pandemias en este organismo de la ONU.