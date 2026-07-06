El supertifón Bavi golpea con furia la isla de Rota

Bavi, de categoría 5 -la máxima-, cruzó esta mañana la parte norte de la isla, habitada por unos 1.800 habitantes, con «vientos destructivos», lluvias torrenciales y un oleaje de hasta 7,6 metros por encima del nivel del mar.

BANGKOK- El supertifón Bavi, con ráfagas de viento de hasta 290 kilómetros por hora, tocó tierra este lunes en la isla de Rota, en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte, en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

“Se esperan vientos dañinos hasta la madrugada del martes”, apuntó el aviso del Servicio Meteorológico.

A unos 80 kilómetros al sur de Rota, la gobernadora de la isla de Guam, Lou Leon Guerrero, llamó a la población a «permanecer en sus hogares» o trasladarse a refugios habilitados.

“Estamos sufriendo el momento más fuerte del impacto”, advirtió la gobernadora de esta isla, donde se ubican algunas de las instalaciones militares estadounidenses más importantes del Pacífico, en un mensaje publicado en las redes sociales.

De seguir su rumbo, Bavi mantendría su potencia hasta afectar a finales de semana a la isla de Taiwán.

La Administración Meteorológica Central (CWA) taiwanesa indicó este lunes que, de mantenerse las previsiones actuales, podría emitir una alerta marítima el próximo jueves ante el avance del supertifón, uno de los temporales más intensos de lo que va de 2026.

En una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias CNA, el meteorólogo Chao Hung afirmó que, a las 08:00 horas (00:00 GMT) del lunes, el centro de la tormenta se encontraba a unos 2.680 kilómetros al sureste del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán, y que continuaba desplazándose hacia el noroeste.

El experto afirmó que Bavi girará gradualmente hacia el norte el jueves y, aunque su trayectoria posterior continúa siendo incierta, dada su intensidad y amplio radio de influencia, es «seguro» que tendrá efectos sobre Taiwán.

Los tifones son fenómenos recurrentes en esta región durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas.