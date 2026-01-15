El Supremo de Estados Unidos aplaza resolución sobre los aranceles de Trump

/ 15 enero 2026
    El Supremo de Estados Unidos aplaza resolución sobre los aranceles de Trump
    El presidente de EU dijo que sería ‘muy decepcionante’ que el Supremo considerara ilegal la implementación de gran parte de los aranceles que activó el año pasado. FOTO: ESPECIAL.

El tribunal tiene técnicamente hasta finales de junio o principios de julio para emitir fallos, pero se espera que la decisión se de a conocer antes

WASHINGTON.- El fallo del Tribunal Supremo sobre la mayoría de los aranceles implementados por el Gobierno de Donald Trump el año pasado se ha quedado por el momento sin una fecha de publicación previsible después de estimarse que la corte podía pronunciarse esta misma semana.

El Supremo no ha publicado a día de hoy, jueves, un calendario específico de “días de opinión”, que son las fechas que marca para emitir sus veredictos, para los próximos días ni semanas, después de que el miércoles sí emitiera opiniones, pero ninguna fuera relativa a la legalidad del recurso legal usado por Trump para justificar sus aranceles.

Después de la expectativa generalizada, incluida la del propio Donald Trump, de que esta misma semana el máximo tribunal estadounidense podía pronunciarse sobre la demanda contra los aranceles, y dado que estos “días de opinión” se anuncian con algunos días de antelación en el calendario de la corte, el controvertido fallo se prevé ahora “sine die”, al menos a corto plazo.

Será hasta finales de junio o principios de julio que el tribunal podrá emitir fallos, después de haber escuchado los argumentos legales de las partes en noviembre, pero se espera que el fallo llegue mucho antes, teniendo en cuenta que el Gobierno presentó la demanda por vía rápida.

Ayer mismo, Trump dijo que sería “muy decepcionante” que el Supremo considerara ilegal la implementación de gran parte de los aranceles que activó el año pasado con el parapeto legal de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 y que fueron el pilar de la guerra comercial lanzada contra los socios de la primera economía mundial.

El pasado agosto, tras una demanda de dos pequeñas empresas importadoras, una corte de apelaciones del Circuito Federal estimó que Trump no tenía derecho a emplear esa ley de emergencia para imponer los llamados “aranceles recíprocos”, que oscilan entre el 50% que paga Lesoto y la base mínima del 10 % que soportan el Reino Unido o la mayoría de países de Latinoamérica.

El tribunal estimó que tampoco podía usar dicha norma para implementar el gravamen del 25 % impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que Washington considera esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a EE.UU.

Sin embargo, evitó congelar la aplicación de aranceles para dar tiempo a que el Gobierno Federal llevara la causa al Supremo.

