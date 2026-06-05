El tifón Jangmi avanza hacia el norte de Japón dejando 23 heridos

El tifón Jangmi (también conocido como tifón n.º 6) se desplazó hacia el norte durante esta semana. Desde Okinawa hasta el resto de Japón , las lluvias intensas y prolongadas provocaron alertas por deslizamientos de tierra e inundaciones fluviales.

Más de un millón de personas recibieron la recomendación de evacuar sus hogares en medio de vientos de 128 km/h y fuertes lluvias

Japón emitió alertas de nivel 4 para algunos ríos, lo que indica riesgo de desbordamiento.

Este nivel es lo suficientemente alto como para que los municipios emitan órdenes de evacuación.

El miércoles, las precipitaciones en intervalos de tres horas alcanzaron los 105 mm en Chiyoda, Tokio, un récord para el mes.

El lunes se registraron vientos sostenidos de 130 km/h (80 mph), lo que lo convirtió en un tifón de categoría 1, causando daños e interrupciones en negocios, transporte, infraestructura y el medio ambiente.

Hasta el miércoles, 23 personas habían resultado heridas, 17 de ellas en Okinawa.

El tifón dañó 57 viviendas y dejó sin electricidad a 60 000. Además, las autoridades aconsejaron la evacuación de 1,52 millones de personas.

El tifón dañó la muralla exterior del Castillo de Himeji, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y situado en el oeste de Japón.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, la velocidad máxima del viento registrada en Himeji fue de 90 km/h (56 mph).

El tifón se ha debilitado hasta convertirse en depresión tropical y se ha desplazado hacia el este, alejándose de las islas.

En los Balcanes, se han emitido alertas por tormentas eléctricas esta semana, con fuertes aguaceros, relámpagos y granizo.

En Bulgaria, las tormentas se han extendido por el oeste del país, incluyendo la capital, Sofía, y las regiones circundantes. Se emitieron alertas por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas para gran parte del área.

Cerca del pueblo de Kresna, en la región montañosa del suroeste del país, un trabajador fue alcanzado por un rayo después de que las condiciones meteorológicas empeoraran durante la mañana del jueves. Los aguaceros provocaron inundaciones generalizadas, y la gente reportó casas y sótanos anegados.

Se esperaban acumulaciones diarias de lluvia de 30-35 mm el jueves, con algunas acumulaciones locales que podrían alcanzar los 45-50 mm.

En Rumania, también se han emitido alertas por tormentas eléctricas, fuertes lluvias, granizo y fuertes vientos. Las autoridades advirtieron de ráfagas de hasta 72 km/h y fuertes lluvias que podrían superar los 30-40 mm por hora en algunos lugares.