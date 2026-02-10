Trump amenaza con bloquear un nuevo puente que conecta EU con Canadá

Mientras los demócratas se preparan para forzar una votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos esta semana sobre los aranceles de Donald Trump a Canadá, el presidente publicó una larga diatriba en su plataforma de redes sociales en la que amenazó con bloquear un puente que conecta a Estados Unidos y Canadá e hizo una extraña afirmación falsa de que el aumento del comercio entre Canadá y China incluiría la prohibición de que los canadienses jueguen hockey sobre hielo.

Trump comenzó su último ataque contra el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos afirmando que “todo el mundo sabe que Canadá ha tratado a Estados Unidos de manera muy injusta durante décadas”.

El presidente también amenazó con bloquear la inauguración programada del Puente Internacional Gordie Howe de 4.600 millones de dólares, que conecta Windsor, Ontario y Detroit, Michigan , construido por una asociación binacional que obtuvo la aprobación durante la administración de Obama, pero que comenzó a construirse en 2018, cuando Trump era presidente.

“No permitiré que se abra este puente hasta que Estados Unidos esté completamente compensado por todo lo que le hemos dado, y también, lo que es más importante, Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos”, escribió Trump el lunes.

Trump culpó a su predecesor, Barack Obama, por aprobar “estúpidamente” el proyecto del puente, pero omitió mencionar que él mismo lo había respaldado en 2017 en una declaración conjunta con el entonces primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. “En particular, esperamos con interés la pronta finalización del puente internacional Gordie Howe, que servirá como un vínculo económico vital entre nuestros dos países”, declararon Trump y Trudeau.

En 2012, el entonces gobernador de Michigan, Rick Snyder, aceptó una oferta del gobierno canadiense para financiar la mayor parte de los costos del nuevo puente y tomó la inusual medida de usar la autoridad ejecutiva para eludir a la legislatura.

La construcción comenzó en 2018 y el puente está a punto de completarse. El 30 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. publicó una norma que declara el puente como puerto de entrada oficial.

La embajada de Canadá en Washington, la oficina de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y la autoridad del puente no hicieron comentarios de inmediato.

La causa de la ira de Trump parece ser una relación comercial más estrecha con China, negociada por el primer ministro canadiense, Mark Carney, después de que Trump aumentara los aranceles a las importaciones canadienses. «China... se comerá vivo a Canadá», escribió Trump.

Para ilustrar su punto, Trump luego agregó una afirmación particularmente descabellada y sin ninguna base fáctica: “Lo primero que hará China es terminar con TODO el hockey sobre hielo que se juega en Canadá y eliminar permanentemente la Copa Stanley”.

La extraña afirmación de Trump de que China obligaría a Canadá a renunciar a su pasatiempo nacional como parte de un acuerdo comercial sorprendió a muchos observadores cuando la vieron en blanco y negro el lunes, pero los canadienses ya la han escuchado antes.

“Canadá no lo está haciendo bien, lo está haciendo muy mal”, dijo Trump el mes pasado en la inauguración del documental de su esposa sobre sí misma, en declaraciones transmitidas por la cadena canadiense CTV . “No se puede ver a China como la solución”, añadió.

La senadora Elissa Slotkin, demócrata de Michigan, declaró: «Cancelar este proyecto tendrá graves repercusiones: mayores costos para las empresas de Michigan, cadenas de suministro menos seguras y, en última instancia, menos empleos».

Añadió que Trump está “castigando a los habitantes de Michigan por una guerra comercial que él mismo inició. La única razón por la que Canadá está a punto de firmar un acuerdo comercial con China es porque el presidente Trump les ha dado una paliza durante un año”.

Trump ha lanzado varias amenazas contra Canadá durante su segundo mandato y ha aumentado drásticamente los aranceles a su vecino del norte.

El mes pasado, afirmó que impondría un arancel del 100 % a Canadá si este país cumple con un acuerdo comercial con China.