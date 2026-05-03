Elementos de ICE sacan a rastras a hombre de hospital en Brooklyn

No es un episodio de The Pitt. En la noche del 2 de mayo se reportó que agentes de ICE realizaron un arresto dentro de un hospital, después de una protesta en el distrito de Brooklyn.

El arresto ocurrió después de que en dicho distrito de Nueva York se realizara una protesta en contra de las redadas antimigratorias de ICE. Se reportó la presencia de elementos policiales, tras presuntos actos de violencia y vandalismo.

Se compartieron videos e imágenes de dos agentes de ICE entrando a un hospital en la comunidad de Bushwick. Posteriormente, los dos elementos de ICE, siempre con el rostro cubierto, salen de las instalaciones con un hombre a rastras.