Elementos de ICE sacan a rastras a hombre de hospital en Brooklyn

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    Elementos de policía llegan a protesta en contra de ICE en Brooklyn Vanguardia

Elementos de la policía acudieron a supuestos disturbios durante una protesta en contra de las redadas de ICE

No es un episodio de The Pitt. En la noche del 2 de mayo se reportó que agentes de ICE realizaron un arresto dentro de un hospital, después de una protesta en el distrito de Brooklyn.

El arresto ocurrió después de que en dicho distrito de Nueva York se realizara una protesta en contra de las redadas antimigratorias de ICE. Se reportó la presencia de elementos policiales, tras presuntos actos de violencia y vandalismo.

Se compartieron videos e imágenes de dos agentes de ICE entrando a un hospital en la comunidad de Bushwick. Posteriormente, los dos elementos de ICE, siempre con el rostro cubierto, salen de las instalaciones con un hombre a rastras.

Un testigo para el diario amNew York afirmó que uno de los agentes desfundó su arma y apuntó al resto de las personas presentes, mientras se realizaba el arresto en el hospital.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/jefe-interino-de-ice-y-supervisor-del-plan-de-deportacion-masiva-de-trump-renuncia-a-cargo-IF20077609

El mismo diario reportó, según informes de la policía presente en la protesta, que se realizaron 9 arrestos y presuntamente, un vehículo de ICE, para despejarse de la multitud, aceleró causando un supuesto atropello. Sin embargo, no se ha confirmado el estado de salud de la presunta víctima.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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