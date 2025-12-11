Embajador ante la ONU promueve la segunda fase del plan de paz para Gaza

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas dijo que la segunda fase del acuerdo de paz del presidente Trump se anunciará pronto, enfatizando que la paz en Gaza no se puede lograr mientras exista Hamas.

En su reunión con el presidente israelí Isaac Herzog el miércoles, el embajador Mike Waltz dijo que se estaban ultimando los detalles de la siguiente fase del cese del fuego e incluirían un lenguaje claro de que Hamás no puede ser parte del futuro de Gaza.

“Lo que ha quedado claro, y quiero que quede claro, es que Hamás tiene que irse”, dijo Waltz, según una lectura de su conversación.

“El presidente Trump ha sido claro: esto sucederá de la manera fácil o de la manera difícil, pero no habrá más Hamás”, añadió.

Tras la votación del Consejo de Seguridad de la ONU del mes pasado para aprobar el plan de Trump, Waltz dijo que Estados Unidos y sus aliados probablemente anunciarán primero los detalles de la llamada Junta de Paz, dirigida por el presidente Trump, para dirigir Gaza de manera interina.

Otros componentes clave que se incluirían en los “próximos” anuncios serían la formación de una autoridad tecnocrática palestina para supervisar los servicios básicos de Gaza, incluidos el agua, el gas y el mantenimiento del alcantarillado, agregó Waltz.

También se están llevando a cabo conversaciones sobre el mecanismo de financiación para supervisar la reconstrucción de Gaza y la implementación de una Fuerza Internacional de Estabilización (FSI) que se haría cargo de la vigilancia en la Franja.

Las fuerzas de seguridad israelíes no sólo se harían cargo de las tareas de seguridad de Hamás, sino que el ejército internacional también tendría la tarea de desarmar al grupo terrorista si continúa rechazando los llamados a la desmilitarización.

Después de iniciar la devastadora guerra con Israel hasta el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, Waltz dijo que era imposible permitir que Hamas permaneciera en Gaza y se beneficiara de la reconstrucción.

“Lo que estamos decididos a evitar es lo que yo llamo la definición de locura: de alguna manera se permite que Hamás sobreviva, se reconstruye, la comunidad internacional invierte miles de millones en la reconstrucción, Hamás ataca de nuevo e Israel no tiene más opción que responder, y aquí estamos en este ciclo de locura”, enfatizó Waltz.

La segunda fase del plan de paz de Gaza sigue siendo difícil de alcanzar ya que Hamás aún no ha liberado el cuerpo del último rehén israelí restante, que según afirma no puede encontrar.

Hamás también ha señalado su falta de voluntad de participar en la segunda fase a menos que haya un compromiso claro con la paz permanente y una vía hacia el Estado palestino, una condición que Israel ha rechazado repetidamente.