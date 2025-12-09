Hamás pide presionar a Israel para avanzar a la siguiente fase del acuerdo

Internacional
/ 9 diciembre 2025
    Hamás pide presionar a Israel para avanzar a la siguiente fase del acuerdo
    Las operaciones militares de Israel en Gaza han provocado la muerte de al menos 376 palestinos desde que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre, según autoridades de salud del enclave. FOTO: AP.

Esto ocurre mientras el plan liderado por Estados Unidos que describe el futuro del devastado territorio ha ganado impulso en las últimas semanas

JERUSALÉN .- Hamás amenazó con no avanzar a la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza hasta que se ejerza más presión sobre Israel y acceda a las peticiones.

La anterior se da mientras que el gobierno de Israel dice que está listo para avanzar a la siguiente fase, más complicada, del acuerdo de alto el fuego, aun cuando ha pedido al grupo armado que devuelva los restos del último rehén israelí retenido en Gaza.

Hamás pide que abra un cruce fronterizo clave, cese los ataques mortales y permita el ingreso de más ayuda en el territorio palestino

Cabe destacar que Hamás tiene muy poca influencia en las negociaciones y podría enfrentar una fuerte presión de otros líderes regionales como Qatar y Turquía para no frenar la frágil tregua.

Por otro lado Israel también ha acusado al grupo de violar el alto el fuego. Ha defendido sus ataques como una respuesta a agresiones contra sus soldados o personas que se acercan demasiado a una línea establecida en el alto el fuego, aunque varias de las personas muertas han sido mujeres y niños, y algunos ataques han ocurrido en la “zona segura”, según autoridades de salud palestinas.

Mientras continúa la crisis humanitaria en Gaza, las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias han dicho que la ayuda que entra en el territorio no es suficiente.

Fue el pasado domingo que Benjamin Netanyahu, dijo que esperaba que Israel y Hamás “avancen muy pronto a la segunda fase del alto el fuego”, después de que el grupo rebelde devuelva los restos del último rehén retenido en Gaza.

No obstante, parece que los combatientes han tenido dificultades para encontrar los restos, y Hamás ha dicho que la destrucción por los ataques israelíes en Gaza ha sido un obstáculo en su búsqueda.

GAZA

