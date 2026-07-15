Empresario ruso quiere inmortalizar con un perfume el ‘Espíritu de Ancorage’ entre Putin y Trump

La respectiva solicitud fue presentada el pasado 10 de julio ante Rospatent, la agencia de propiedad intelectual rusa, señala la agencia TASS.

MOSCÚ- Un empresario ruso ha solicitado autorización para registrar la marca comercial ‘Espíritu de Ancorage’, en alusión a la cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, que tuvo lugar en agosto de 2025, informó hoy la prensa rusa.

Si la marca es registrada, el ‘Espíritu de Ancorage’ se materializará en perfumes, colonias y otras fragancias.

Putin y Trump se reunieron en Alaska el 15 de agosto de 2025 para su primera cumbre desde el retorno del republicano a la Casa Blanca y el inicio de la guerra en Ucrania.

Posteriormente, la parte rusa elogió el encuentro y los entendimientos alcanzados en Ancorage, ya que rompió el aislamiento diplomático del líder ruso.

Según el Kremlin, el ‘espíritu de Ancorage’ debía ayudar a avanzar en la normalización de las relaciones ruso-estadounidenses y la búsqueda de una solución a la guerra en Ucrania.

No obstante, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró este año que el ‘espíritu de Ancorage’ se está esfumando, en referencia a los desacuerdos sobre el arreglo del conflicto y la congelación desde febrero de las negociaciones de paz.