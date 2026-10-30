En Colombia, la campaña contra el ‘narcoterrorismo’ evoca recuerdos inquietantes

COLOMBIA- En la zona rural de Guaviare, en Colombia, los ganaderos pobres se ganan la vida a duras penas en el anonimato, rodeados de rebeldes armados que trafican con cocaína. Pero cuando Luis Carlos Mojica fue abatido a tiros allí el mes pasado, su muerte se convirtió en noticia nacional. Testigos y su viuda afirmaron que Mojica, de 31 años, era un civil vestido con ropa de calle al que un soldado le disparó. Las autoridades afirmaron que era un rebelde armado.

Su asesinato, y al menos otros dos casos recientes similares, han desencadenado un acalorado debate en Colombia. Los partidarios del nuevo presidente de derecha del país, Abelardo de la Espriella, dicen que su ofensiva de mano dura contra los grupos armados, que ha incluido posar con bolsas para cadáveres y prometer dar caza a los “bandidos”, es necesaria después de años de fallidas negociaciones de paz. Sus detractores señalan las muertes recientes como prueba de que De la Espriella, impulsado por el presidente Donald Trump, está llevando a cabo una campaña de represión contra los grupos armados que está afectando a civiles inocentes, a quienes se tacha falsamente de delincuentes. En Colombia, estas acusaciones evocan recuerdos inquietantes. Hace dos décadas, mientras el ejército colombiano luchaba contra poderosas guerrillas de izquierda, los soldados mataron a unos 7 mil civiles, a los que disfrazaban y a los que colocaban armas junto a los cadáveres para inflar el recuento de bajas enemigas, según determinó posteriormente un tribunal. Las revelaciones se conocieron como el escándalo de Los falsos positivos. Los recientes asesinatos de tres hombres, Mojica, así como un joven de 18 años y otro de 19, han suscitado comparaciones con aquellas ejecuciones extrajudiciales. Después del asesinato del joven de 18 años, Ricardo Martínez, el mes pasado, un diputado de izquierda mostró una foto suya en el Congreso y dijo: “El primer falso positivo”. La defensoría del Pueblo de Colombia ha solicitado que la Fiscalía General investigue las tres muertes, y está revisando cada uno de los casos.

La oficina del presidente De la Espriella no respondió a preguntas detalladas. El Ministerio de Defensa de Colombia, en un comunicado, afirmó que “rechaza la invención de versiones irresponsables para distorsionar la realidad de los hechos”. Tres funcionarios de seguridad colombianos hablaron con The New York Times y confirmaron que las fuerzas de seguridad habían matado a los hombres. Ofrecieron detalles inéditos sobre los episodios, que incluyen lo que, según ellos, eran pruebas de que se encontraron armas en los cuerpos de las víctimas o cerca de ellos. Aunque sus relatos respaldaban la versión oficial, pidieron que no se publicaran sus nombres, alegando las nuevas normas impuestas por el presidente sobre quién puede hablar públicamente en nombre del gobierno.

Las circunstancias de cada caso siguen sin estar claras, ya que tanto los funcionarios del gobierno como sus críticos ofrecen versiones contradictorias y detalles que, en algunos casos, resultaban imposibles de confirmar. ATRAPADO EN MEDIO Después de la muerte de Mojica el 22 de septiembre, el ejército emitió un comunicado en el que afirmaba que Mojica había sido miembro del bloque Jorge Suárez Briceño, un grupo escindido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en su día fue el ejército guerrillero de izquierda más poderoso de Colombia. El Times viajó a la región de Guaviare para reunirse con una pareja, Yuli Motta y Luis Carlos Guerrero, pequeños ganaderos que afirmaron haber presenciado el tiroteo mortal.

La noche anterior, un grupo de personas que no conocían se había presentado y les había pedido pasar la noche en la pequeña casa de tablones de madera que comparten con sus dos hijos, contaron la pareja, añadiendo que habían accedido. Al día siguiente, mientras Motta, de 28 años, iba en busca de una vaca descarriada en el bosque cercano, unos soldados la agarraron, según contó. La esposaron y la interrogaron sobre el grupo. Varias horas más tarde, Mojica llegó a la casa de la pareja en una camioneta. Guerrero dijo que había visto a Mojica antes, pero que no sabía por qué el hombre estaba allí ese día. Estaban hablando afuera cuando dispararon a Mojica, explicó Guerrero, y añadió que el hombre no llevaba ningún arma. “Se cayó de repente”, dijo Guerrero, de 28 años. Mientras continuaban los disparos, Guerrero corrió al interior y metió a su hija pequeña debajo de una cama, según contó.

“Dejaron la casa como un colador”, dijo Motta refiriéndose a los soldados que dispararon contra la vivienda. La pareja afirmó que los militares habían posado junto al cadáver de Mojica y habían tomado fotos. Posteriormente, el cadáver fue trasladado en helicóptero. Uno de los funcionarios que habló con el Times dijo que las tropas habían caminado varios kilómetros mientras perseguían a otro miembro de alto rango del grupo rebelde al que, según las autoridades, pertenecía Mojica. Cuando los soldados vieron a esa persona fuera de la casa de la pareja, no le dispararon, explicó el funcionario, porque había un niño presente. El funcionario dijo que los soldados habían disparado posteriormente a Mojica porque pertenecía al círculo más cercano del líder al que buscaban. El funcionario señaló que Mojica iba armado y mostró al Times una foto de un fusil de asalto que, según se informa, fue recuperado a menos de un metro de su cadáver. El funcionario también mostró fotos de fusiles de asalto y mochilas halladas en la vivienda de la pareja, que, según él, habían sido abandonadas por algunos miembros del grupo que se habían quedado en la casa y huyeron cuando se produjo el tiroteo.