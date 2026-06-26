Activistas exigen a EU y Florida rendir cuentas y reparar daños tras cierre de Alligator Alcatraz

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    Activistas exigen a EU y Florida rendir cuentas y reparar daños tras cierre de Alligator Alcatraz
    Fue en el mes de mayo pasado, cuando medios reportaron la eventual clausura del sitio este junio por su costo, estimado en más de 1 millón de dólares diarios. AP.

Además de denunciar el impacto ambiental, las organizaciones sostuvieron que el centro se convirtió en un símbolo de abusos contra los migrantes detenidos

MIAMI.- Grupos ambientalistas, defensores de los inmigrantes y delegados tribales exigieron este viernes a las autoridades responder por el impacto que, aseguran, dejó el centro migratorio ‘Alligator Alcatraz’ en la reserva natural de los Everglades, un día después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciara el cierre de la polémica instalación.

Los colectivos realizaron una rueda de prensa frente a la entrada del centro, ubicado en la Reserva Nacional Big Cypress, para denunciar los daños ambientales que atribuyen a la construcción del complejo y reclamar su restauración, cuando se cumple un año del inicio de unas obras que califican de no autorizadas.

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Los grupos recordaron que el centro fue levantado en junio de 2025 por el estado de Florida a petición del Gobierno de Donald Trump, en un área ecológicamente sensible, lo que dio lugar a demandas judiciales por presuntas violaciones de la legislación ambiental y de los derechos de las comunidades indígenas.

“El cierre de esta instalación es un paso importante, pero la obligación del Gobierno de respetar el debido proceso no termina en las puertas del centro. Los derechos constitucionales deben acompañar a toda persona dondequiera que esté detenida”, afirmó Paul R. Chavez, directivo de Americans for Immigrant Justice.

El abogado añadió que estos fallos “reflejan fallos sistémicos en todo nuestro sistema de detención migratoria” y expresó su preocupación porque las personas trasladadas a otros centros “sigan enfrentando malos tratos y violaciones de sus derechos civiles”.

“Llamamos a la Administración de DeSantis a que tome medidas inmediatas para abordar el daño”, manifestó Eve Samples, directora de Friends of the Everglades.

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