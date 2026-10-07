Provoca indignación mensaje del alcalde de NY, Zohran Mamdani al usar el tercer aniversario de la masacre del 7 de octubre para atacar a Israel

Su Señoría dedicó menos de una cuarta parte de su declaración a la “pérdida inimaginable” sufrida cuando “Hamás mató a más de 1.100 israelíes y secuestró a otros 251”, dedicando la gran mayoría a sus continuos ataques contra Israel.

El alcalde Zohran Mamdani provocó indignación el miércoles al utilizar el tercer aniversario de la masacre de israelíes del 7 de octubre para atacar al Estado judío acusándolo de “crímenes de guerra” en un “genocidio en curso”.

“El sufrimiento no empezó ni terminó ese día. Continuó, en cambio, a través del devastador y continuo genocidio del gobierno israelí en Gaza”, dijo, lamentando la muerte de palestinos en respuesta al ataque de Hamás que se conmemoró el miércoles.

“Ese sufrimiento se ha intensificado con cada bomba israelí lanzada sobre ambulancias que esperan fuera de los hospitales, con cada ataque de drones dirigido contra un edificio residencial o un periodista, y con cada envío de ayuda alimentaria rechazado en un paso fronterizo.

“Tres años después, debemos negarnos a aceptar un mundo en el que la ocupación y el apartheid continúen, donde los crímenes de guerra queden impunes y nuestro gobierno federal siga siendo cómplice de cada envío de armas”, dijo Mamdani.

La declaración tendenciosa del alcalde, ya ampliamente criticado por hacer que los neoyorquinos judíos se sientan inseguros con sus continuos ataques contra Israel, fue recibida rápidamente con horror.

“Lo que está intentando hacer es secuestrar el único día que tenemos para las víctimas y los supervivientes. Está intentando secuestrar el día para hablar de atacar a Israel”, declaró el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon.

“Es como si el 11-S hablaras de víctimas y terroristas de Al Qaeda. Básicamente, está usando el único día que tenemos para las víctimas para intentar atacar a Israel con propaganda. Es peligroso y astuto. Asistirá a ambas ceremonias e intentará decir que lamenta ambas pérdidas de vidas”.