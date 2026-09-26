En la Casa Blanca de Trump, el dictador de China es bienvenido. Los medios de EU, no tanto

WASHINGTON- En la puerta de la Casa Blanca, una multitud de periodistas chinos era admitida en los terrenos de la mansión ejecutiva para cubrir la visita del presidente Xi Jinping. En la calle, a varios periodistas estadounidenses se les impidió la entrada a la Casa Blanca por órdenes del presidente Donald Trump. La escena en la avenida Pensilvania el jueves por la mañana capturó una semana surrealista en la vida de Washington. El presidente de Estados Unidos prohibió la entrada a los reporteros estadounidenses porque los calificó como una amenaza para la seguridad nacional, mientras que daba la bienvenida a reporteros chinos que responden a la dictadura comunista en Pekín.

Se trata del mismo presidente que está emitiendo publicidad televisiva pagada por el gobierno en la que promete evitar que Estados Unidos se vuelva socialista o comunista, la misma semana en que sostuvo una reunión amistosa con el alcalde socialista democrático de Nueva York y literalmente desplegó una alfombra roja para el presidente comunista de China. El mismo presidente que libra una guerra económica contra el primer ministro de Canadá mientras invita al presidente de Rusia a visitar su club de golf en Florida. En la contienda épica entre democracia y autocracia, durante mucho tiempo Trump ha dado la impresión de que podría estar en el otro bando. Pero rara vez se ha hecho evidente de manera tan cruda como esta semana, en la que ha castigado a los medios de comunicación por mostrarse demasiado “negativos” hacia él, mientras se acerca a Xi y al presidente de Rusia Vladimir Putin, dos de los principales líderes autoritarios del mundo cuyos gobiernos suprimen la libertad de expresión de manera brutal.

La llegada de Xi a la Casa Blanca se celebró con pompa y circunstancia, pero las cadenas de televisión estadounidenses no cubrieron el evento, ya que aún boicoteaban al grupo de prensa de la Casa Blanca hasta que el personal de Trump se comprometa por escrito a permitir que las cámaras de CNN regresen a la rotación. Los reporteros de CNN, MS NOW y Politico, a quienes inicialmente se les prohibió la entrada a la Casa Blanca el jueves por la mañana a pesar de una orden judicial, recibieron la autorización para ingresar más tarde ese mismo día, pero al final de la tarde el personal de Trump aún no había permitido que CNN regresara al grupo que proporciona imágenes del presidente todos los días. Incluso mientras Trump se enfurecía porque su día de espectáculo cuidadosamente orquestado no se transmitía al aire, se deleitó con la presencia de Xi y lo colmó de elogios, sin hacer mención a los problemas de derechos humanos que presidentes anteriores plantearon al reunirse con sus homólogos chinos. “Desde el momento de mi primera elección en 2016, el presidente Xi y yo hemos forjado una amistad, una amistad verdaderamente grandiosa, en realidad, construida sobre el respeto mutuo y los intereses vitales de nuestros pueblos”, dijo Trump en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca. Más tarde se deleitó en llevar a su gran amigo a un recorrido por el nuevo salón de eventos de la Casa Blanca que está en construcción y presumió su fotografía burlona de un autopen destinada a representar a su predecesor, el expresidente Joe Biden.

Trump espera recibir pronto a Putin de manera similar. El secretario de Estado Marco Rubio anunció esta semana que Trump había invitado al líder ruso, en otro tiempo marginado, a asistir a la reunión anual del Grupo de los 20 en Miami en diciembre, la cual sería su primera aparición en la asamblea anual desde 2019, antes de su invasión a gran escala de Ucrania. La cumbre está programada para celebrarse en el Trump National Doral Miami, donde el presidente intentó organizar una reunión del Grupo de los Siete en su primer mandato, solo para desistir después de recibir quejas republicanas de que era en pos de sus intereses personales, quejas que no se han escuchado en esta ocasión. Aunque Putin fue expulsado del G7 y otros grupos debido a su toma de Crimea en 2014, Trump ha estado ansioso por traerlo de vuelta al redil internacional. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin por cargos de crímenes de guerra en 2023, pero Trump la ignoró cuando invitó al ruso a Alaska el año pasado, y justo esta semana denunció al tribunal en un discurso ante la Asamblea General de la ONU como “un grupo malvado de personas”, a medida que su gobierno intenta desmantelar el organismo.

La afinidad de Trump por déspotas, tiranos y autócratas ha desconcertado a líderes democráticos y diplomáticos, y ha reorientado la política exterior estadounidense desde hace unos 10 años. Se deshace en elogios hacia figuras como Kim Jong-un de Corea del Norte (“nos enamoramos”), Abdel Fattah el-Sisi de Egipto (“mi dictador favorito”), Mohammed bin Salman de Arabia Saudita (“me agrada demasiado”), Recep Tayyip Erdogan de Turquía (“un muy buen amigo mío”) y Nayib Bukele de El Salvador (“un tremendo presidente”). Por el contrario, regularmente pelea con líderes de aliados tradicionales como Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. El año pasado se burló del presidente de Ucrania, elegido democráticamente, Volodímir Zelenski, y lo llamó un “dictador sin elecciones”, mientras que no mostró preocupación alguna sobre Putin, cuyas elecciones se ha documentado que han sido completamente amañadas. Hizo que Estados Unidos votara el año pasado junto con Corea del Norte, Bielorrusia y Sudán en contra de una resolución de la ONU que condenaba la invasión rusa de Ucrania, y últimamente ha estado cortejando al dictador de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko. En su país, Trump combate regularmente a los medios de noticias nacionales y denuncia a los periodistas como “enemigos del pueblo”, una frase utilizada por Stalin para condenar a los disidentes al gulag. Más que cualquier otro presidente estadounidense en los tiempos modernos, Trump ha montado una campaña de amplio alcance contra los medios independientes a través de demandas multimillonarias, presión de la Comisión Federal de Comunicaciones, citaciones a reporteros, la expulsión de The Associated Press del grupo de prensa de la Casa Blanca y restricciones que en la práctica forzaron a los reporteros fuera del Pentágono.