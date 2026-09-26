En la Casa Blanca de Trump, el dictador de China es bienvenido. Los medios de EU, no tanto
El presidente estadounidense prohibió la entrada a los reporteros estadounidenses mientras recibía al presidente Xi Jinping, cuyo gobierno figura entre los más represivos del mundo
WASHINGTON- En la puerta de la Casa Blanca, una multitud de periodistas chinos era admitida en los terrenos de la mansión ejecutiva para cubrir la visita del presidente Xi Jinping. En la calle, a varios periodistas estadounidenses se les impidió la entrada a la Casa Blanca por órdenes del presidente Donald Trump.
La escena en la avenida Pensilvania el jueves por la mañana capturó una semana surrealista en la vida de Washington. El presidente de Estados Unidos prohibió la entrada a los reporteros estadounidenses porque los calificó como una amenaza para la seguridad nacional, mientras que daba la bienvenida a reporteros chinos que responden a la dictadura comunista en Pekín.
Se trata del mismo presidente que está emitiendo publicidad televisiva pagada por el gobierno en la que promete evitar que Estados Unidos se vuelva socialista o comunista, la misma semana en que sostuvo una reunión amistosa con el alcalde socialista democrático de Nueva York y literalmente desplegó una alfombra roja para el presidente comunista de China. El mismo presidente que libra una guerra económica contra el primer ministro de Canadá mientras invita al presidente de Rusia a visitar su club de golf en Florida.
En la contienda épica entre democracia y autocracia, durante mucho tiempo Trump ha dado la impresión de que podría estar en el otro bando. Pero rara vez se ha hecho evidente de manera tan cruda como esta semana, en la que ha castigado a los medios de comunicación por mostrarse demasiado “negativos” hacia él, mientras se acerca a Xi y al presidente de Rusia Vladimir Putin, dos de los principales líderes autoritarios del mundo cuyos gobiernos suprimen la libertad de expresión de manera brutal.
La llegada de Xi a la Casa Blanca se celebró con pompa y circunstancia, pero las cadenas de televisión estadounidenses no cubrieron el evento, ya que aún boicoteaban al grupo de prensa de la Casa Blanca hasta que el personal de Trump se comprometa por escrito a permitir que las cámaras de CNN regresen a la rotación. Los reporteros de CNN, MS NOW y Politico, a quienes inicialmente se les prohibió la entrada a la Casa Blanca el jueves por la mañana a pesar de una orden judicial, recibieron la autorización para ingresar más tarde ese mismo día, pero al final de la tarde el personal de Trump aún no había permitido que CNN regresara al grupo que proporciona imágenes del presidente todos los días.
Incluso mientras Trump se enfurecía porque su día de espectáculo cuidadosamente orquestado no se transmitía al aire, se deleitó con la presencia de Xi y lo colmó de elogios, sin hacer mención a los problemas de derechos humanos que presidentes anteriores plantearon al reunirse con sus homólogos chinos.
“Desde el momento de mi primera elección en 2016, el presidente Xi y yo hemos forjado una amistad, una amistad verdaderamente grandiosa, en realidad, construida sobre el respeto mutuo y los intereses vitales de nuestros pueblos”, dijo Trump en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca. Más tarde se deleitó en llevar a su gran amigo a un recorrido por el nuevo salón de eventos de la Casa Blanca que está en construcción y presumió su fotografía burlona de un autopen destinada a representar a su predecesor, el expresidente Joe Biden.
Trump espera recibir pronto a Putin de manera similar. El secretario de Estado Marco Rubio anunció esta semana que Trump había invitado al líder ruso, en otro tiempo marginado, a asistir a la reunión anual del Grupo de los 20 en Miami en diciembre, la cual sería su primera aparición en la asamblea anual desde 2019, antes de su invasión a gran escala de Ucrania. La cumbre está programada para celebrarse en el Trump National Doral Miami, donde el presidente intentó organizar una reunión del Grupo de los Siete en su primer mandato, solo para desistir después de recibir quejas republicanas de que era en pos de sus intereses personales, quejas que no se han escuchado en esta ocasión.
Aunque Putin fue expulsado del G7 y otros grupos debido a su toma de Crimea en 2014, Trump ha estado ansioso por traerlo de vuelta al redil internacional. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin por cargos de crímenes de guerra en 2023, pero Trump la ignoró cuando invitó al ruso a Alaska el año pasado, y justo esta semana denunció al tribunal en un discurso ante la Asamblea General de la ONU como “un grupo malvado de personas”, a medida que su gobierno intenta desmantelar el organismo.
La afinidad de Trump por déspotas, tiranos y autócratas ha desconcertado a líderes democráticos y diplomáticos, y ha reorientado la política exterior estadounidense desde hace unos 10 años. Se deshace en elogios hacia figuras como Kim Jong-un de Corea del Norte (“nos enamoramos”), Abdel Fattah el-Sisi de Egipto (“mi dictador favorito”), Mohammed bin Salman de Arabia Saudita (“me agrada demasiado”), Recep Tayyip Erdogan de Turquía (“un muy buen amigo mío”) y Nayib Bukele de El Salvador (“un tremendo presidente”).
Por el contrario, regularmente pelea con líderes de aliados tradicionales como Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. El año pasado se burló del presidente de Ucrania, elegido democráticamente, Volodímir Zelenski, y lo llamó un “dictador sin elecciones”, mientras que no mostró preocupación alguna sobre Putin, cuyas elecciones se ha documentado que han sido completamente amañadas. Hizo que Estados Unidos votara el año pasado junto con Corea del Norte, Bielorrusia y Sudán en contra de una resolución de la ONU que condenaba la invasión rusa de Ucrania, y últimamente ha estado cortejando al dictador de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko.
En su país, Trump combate regularmente a los medios de noticias nacionales y denuncia a los periodistas como “enemigos del pueblo”, una frase utilizada por Stalin para condenar a los disidentes al gulag. Más que cualquier otro presidente estadounidense en los tiempos modernos, Trump ha montado una campaña de amplio alcance contra los medios independientes a través de demandas multimillonarias, presión de la Comisión Federal de Comunicaciones, citaciones a reporteros, la expulsión de The Associated Press del grupo de prensa de la Casa Blanca y restricciones que en la práctica forzaron a los reporteros fuera del Pentágono.
El jueves, Trump pareció no inmutarse por los mensajes contradictorios que se enviaban al dar la bienvenida a reporteros estatales chinos al mismo tiempo que intentaba expulsar a medios de comunicación estadounidenses como parte de lo que llamó su “prohibición a la prensa libre”. Por otro lado, sí pareció molestarle el hecho de que el enfrentamiento aún sin resolver significara que las cámaras de las cadenas de televisión que participaban en el boicot no transmitieran las festividades a la nación.
En una publicación en redes sociales al final del día, Trump elogió a Xi como “el Muy Respetado Presidente de China” y halagó a “su hermosa esposa, la Señora Peng”, mientras acusaba a CNN y a MS NOW de no tener “NINGUNA CREDIBILIDAD” y de ser “Noticias Falsas”. Un informe del grupo de prensa de la Casa Blanca indicó que, en un momento del día, Trump “hizo una broma sobre cómo los chinos tenían el cuerpo de prensa más amigable”.
Lo cual, por supuesto, depende de la definición de amigable. China ejerce un control férreo sobre su cuerpo de prensa y mantiene a al menos 111 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación encarcelados, según Reporteros Sin Fronteras, lo que la convierte en “la prisión para periodistas más grande del mundo”. De los 180 países que el grupo clasifica en libertad de prensa, China se encuentra casi en el fondo, en el puesto 178, por encima solo de Corea del Norte y Eritrea. (Estados Unidos ha caído al puesto 64 bajo el mandato de Trump).
“Trump no solo quiere reunirse con Xi; quiere copiarlo”, escribió en redes sociales el senador Chris Coons, demócrata por Delaware y miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y citó los ataques a la prensa, la politización del sistema judicial y la purga de la función pública.
Incluso algunos republicanos, aunque no cuestionaron abiertamente la prohibición a los medios de Trump, expresaron su decepción de que el presidente, al cortejar al líder de uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, estuviera tan dispuesto a halagar y agasajar a Xi mientras pasaba por alto el historial de opresión gubernamental de China.
“Durante cada minuto de diálogo, nuestro comandante en jefe debe tener en mente que su invitado es un dictador opresor, brutal y no electo que busca dominar a sus vecinos y cuyo enorme arsenal militar apunta directamente a los Estados Unidos de América”, dijo el senador Roger Wicker por Misisipi, el presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado.
Sin embargo, ese no era el mensaje que se enfatizaba en la Casa Blanca, donde esta semana los asesores del presidente intentaron reemplazar a los medios de comunicación a los que él trató de vetar mediante el lanzamiento de su propia Trump TV en línea, una forma de televisión estatal que Xi podría reconocer. Esa es ciertamente una manera de que Trump tenga su propio cuerpo de prensa más amigable. c. 2026 The New York Times Company.
Por Peter Baker, The New York Times.