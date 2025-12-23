En la nueva versión ucraniana de ‘Bailando con las Estrellas’ los bailarines concursan con prótesis

KIEV- Antes de la guerra, la versión ucraniana de “Bailando con las Estrellas” era un programa de televisión querido y popular, deslumbrando al público con actuaciones de celebridades y bailarines profesionales. El programa ahora regresa para un episodio especial, esta vez con héroes de guerra ucranianos, subrayando la resiliencia de la nación en tiempos difíciles. Muchos aún recuerdan cómo el presidente Volodímir Zelenski, entonces actor, ganó la competencia de baile en 2006, el año en que “Tantsi z zirkamy”, como se conoce al programa en ucraniano, debutó por primera vez. TE PUEDE INTERESAR: Ataque ruso en Ucrania deja corta el suministro eléctrico En el nuevo episodio especial, los bailarines actúan con extremidades protésicas, mostrando su fortaleza para superar la adversidad. La lista de participantes incluye figuras públicas que ganaron prominencia desde que la guerra total de Rusia contra Ucrania se lanzó en febrero de 2022. Pero al igual que la Ucrania actual, el programa, que es parte de una franquicia internacional, ha tenido que lidiar con una multitud de desafíos de guerra, incluidas frecuentes interrupciones de energía.

Todos los ingresos se destinarán al Centro para Superhumanos, una clínica especializada en el tratamiento y rehabilitación de víctimas de guerra. UA NUEVA REALIDAD Durante una grabación previa la semana pasada, los bailarines giraron, saltaron y se deslizaron bajo el brillo de las luces, algunos integrando sin esfuerzo sus extremidades protésicas en la coreografía. Para el productor creativo Volodymyr Zavadiuk, cada segmento del programa es valioso, creando algo especial durante tiempos difíciles. ”Se trata de nuestra resiliencia y se trata de nuestro futuro”, afirmó Zavadiuk, quien también dirige Big Brave Events y el departamento de Big Entertainment Shows en 1+1 Media. Entre los artistas estaba Ruslana Danilkina, una veterana de guerra que perdió su pierna en combate en 2022 y ahora es reconocida en Ucrania por dedicarse a ayudar a las tropas heridas a adaptarse a la vida con prótesis. Ella entregó una actuación apasionada centrada en reclamar su feminidad tras la lesión traumática. TE PUEDE INTERESAR: Sospechan servicios de inteligencia de la OTAN que Rusia desarrolla un arma contra satélites Starlink También está de regreso en el programa el querido bailarín Dmytro Dikusar, esta vez como juez de la competencia. Compaginó la filmación con su servicio en el frente con su pelotón. El músico de rock ucraniano Yevhen Halych se sentó en la silla de maquillaje antes de su número, reflexionando sobre su propia determinación de traer de vuelta el programa. ”Estamos filmando este proyecto en un país donde hay una guerra... Tenemos cortes de energía, puede haber una alerta aérea, podría haber bombardeos”, declaró. “¿Qué siento? Siento un deseo genuino de vivir una vida plena, sin importar lo que pase”. DESAFÍOS EN TIEMPOS DE GUERRA Producir el episodio especial del programa no ha sido una hazaña fácil en tiempos de guerra. Una transmisión en vivo era imposible: un ataque ruso puede ocurrir en cualquier momento. Luego estaban los obstáculos técnicos: durante la grabación de la semana pasada, un generador clave falló. Cuando el programa se emita el domingo, el público votará por su favorito.