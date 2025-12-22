Sospechan servicios de inteligencia de la OTAN que Rusia desarrolla un arma contra satélites Starlink

NUEVA YORK- Dos servicios de inteligencia de naciones de la OTAN sospechan que Rusia está desarrollando una nueva arma antisatélites para atacar la constelación Starlink de Elon Musk con nubes destructivas de metralla en órbita, con el objetivo de frenar la superioridad espacial occidental que ha ayudado a Ucrania en el campo de batalla.

Los hallazgos de inteligencia vistos por The Associated Press dicen que el arma llamada “efecto zona” buscaría inundar las órbitas de Starlink con cientos de miles de perdigones de alta densidad, potencialmente deshabilitando múltiples satélites a la vez, pero también arriesgando daños colaterales catastróficos a otros sistemas en órbita.

Analistas que no han visto los hallazgos dicen que dudan que tal arma pueda funcionar sin causar un caos incontrolable en el espacio para empresas y países, incluidos Rusia y su aliada China, que dependen de miles de satélites en órbita para comunicaciones, defensa y otras necesidades vitales.

Tales repercusiones, incluidos los riesgos para sus propios sistemas espaciales, podrían alejar a Moscú de desplegar o usar tal arma, dijeron los analistas.

”No me lo creo. En serio, no”, dijo Victoria Samson, especialista en seguridad espacial de la Fundación Secure World, quien lidera el estudio anual de sistemas antisatélite de la organización no gubernamental con sede en Colorado. “Me sorprendería mucho, francamente, si hicieran algo así”.

Pero el comandante de la División Espacial del ejército canadiense, el general de brigada Christopher Horner, dijo que no se puede descartar un proyecto ruso de esa clase, a la luz de las acusaciones previas de Estados Unidos de que Rusia también ha trabajado en un arma nuclear indiscriminada basada en el espacio.

”No puedo decir que me hayan informado sobre ese tipo de sistema. Pero no es implausible”, dijo. “Si los informes sobre el sistema de armas nucleares son precisos y están dispuestos a desarrollarlo y a llegar a ese extremo, bueno, no me sorprendería que algo justo por debajo de eso, pero igualmente dañino, esté dentro de su ámbito de desarrollo”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no respondió a los mensajes de AP solicitando comentarios. Rusia ha pedido anteriormente esfuerzos de las Naciones Unidas para detener el despliegue orbital de armas y el presidente, Vladímir Putin, ha dicho que Moscú no tiene intención de desplegar armas nucleares espaciales.

EL ARMA TENDRÍA MULTIPLES OBJETIVOS

Los hallazgos de inteligencia fueron mostrados a AP con la condición de que los servicios involucrados no fueran identificados y la organización de noticias no pudo verificar de manera independiente las conclusiones de los hallazgos.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos no respondió a preguntas enviadas por correo electrónico. El Comando Espacial del ejército francés dijo en un comunicado a AP que no podía comentar sobre los hallazgos, pero dijo: “Podemos informarle que Rusia ha estado, en los últimos años, multiplicando acciones irresponsables, peligrosas e incluso hostiles en el espacio”.