En lo que va de su segundo mandato, Trump ha deportado a cerca de un millón de personas

En lo que va de su segundo mandato, Trump ha deportado a cerca de un millón de personas

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Mauricio Ortega Galindo
por Mauricio Ortega Galindo

Un informe del Migration Policy Institute (MPI) señala que el El Gobierno de Donald Trump ha deportado a 980 mil personas desde el inicio de su segundo mandato

Internacional
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Hasta ahora según un informe del Migration Policy Institute (MPI) revela que el Gobierno de Donald Trump ha deportado a 980 mil personas desde el inicio de su segundo mandato, de esta cifra más de dos tercios correspondieron a migrantes que fueron “interceptados inicialmente en la frontera”.

No obstante, añade el MPI, las deportaciones que ocurrieron tras los arrestos en el interior de Estados Unidos registraron un incremento “en número y representaron una proporción cada vez mayor del total”.

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Al inicio de su segundo mandato, Donald Trump se comprometió a que deportaría a un millón de personas anualmente.

El análisis realizado por el MPI abarca desde el 20 de enero de 2025, día en que Trump asumió la presidencia, hasta el 31 de julio de 2026; y tiene como base los datos públicos obtenidos a través de solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).

En lo que va de su segundo mandato, “la administración Trump ha dedicado una atención y unos recursos sin precedentes a incrementar los arrestos y las deportaciones dentro de Estados Unidos, así como a alentar a los inmigrantes que ya se encuentran en el país sin autorización a “autodeportarse”, describe el Migration Policy Institute.

Debido a la falta de “informes oficiales detallados del DHS sobre las operaciones de control migratorio desde enero de 2025, estas son las primeras estimaciones del total de deportaciones realizadas durante la actual administración Trump”, precisa el informe

$!Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detienen a una persona, el 27 de enero de 2025, en Silver Spring, Maryland.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detienen a una persona, el 27 de enero de 2025, en Silver Spring, Maryland. AP/Alex Brandon

El informe resalta que le las 980 mil deportaciones, cerca de 170 mil corresponden a casos en los que el ICE concedió la salida voluntaria o el retorno voluntario.

“La administración Trump ha recurrido a esta vía para intentar eludir la acumulación de casos pendientes en los tribunales de inmigración, que son los encargados de resolver los procedimientos de expulsión”, explica el Migration Policy Institute.

Aunque a que actualmente los cruces fronterizos entre Estados Unidos y México están en un mínimo histórico, “el 69 % de las deportaciones correspondió a personas interceptadas en la frontera”.

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De acuerdo al análisis de MPI, al rededor de 340 mil, es decir el 35 %, fueron migrantes arrestados y después deportados por la CBP.

Por otra parte, aproximadamente 300 mil personas, el 31 % corresponden a inmigrantes que fueron arrestados “inicialmente dentro del territorio estadounidense”; o sea, “personas que probablemente llevaban varios años residiendo en comunidades del país”, indica el informe.

Otro dato que muestra el informe es el referente a las detenciones que se llevaron acabo en el interior del país, mismas que “representaron una proporción creciente del total de deportaciones del DHS durante este periodo: el 28 % entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025; el 34 % durante los primeros seis meses de 2026; y el 39 % en julio de 2026”.

Asimismo se registró un incremento en cual número de deportaciones de inmigrantes que fueron arrestados dentro del país, ya que pasó de un promedio de “8 mil al mes durante los tres primeros meses de la administración a un promedio de 19 mil mensuales entre mayo y julio de 2026”.

En cuanto a las deportaciones realizadas por la CBP, el 61 % de las deportaciones realizadas por el ICE atañen a personas que llevaban por lo menos dos años en Estados Unidos, siendo 390 en total; mientras que El 15 %, es decir 90 mil personas, fueron inmigrantes que llevaban viviendo en en el país “durante diez años o más”.

El informe aporta otro dato, el que tiene que ver con los inmigrantes deportados que llevaban residiendo dos años o más en Estados Unidos, la cifre es del 71 %, es decir 280 mil personas, de los cuales no existe registro de que haya sido condenados por algún delito.

Entre quienes fueron deportados y tenían diez años o más en el país, el 61 %, esto es 57, personas, tampoco tenía condenas penales.

En suma, si son incluidas todas las expulsiones y las deportaciones realizados por el ICE y la CBP, solo el 20 %, 190 mil personas, de las 980 fueron personas que fueron condenadas por algún delito.

“Solo el 31 % de las expulsiones formales correspondió a personas con condenas penales, frente a una tasa media del 44 % durante los ejercicios fiscales de 2009 a 2021”, apunta el Migration Policy Institute.

“El MPI estima que entre 790 mil y 1.9 millones de inmigrantes que habían residido en Estados Unidos durante al menos un año abandonaron el país, ya fuera mediante deportación o por salida voluntaria, entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026”, acentúa el informe.

El informe subraya que este cálculo incluye cerca de 480 mil deportaciones de inmigrantes que habían permanecido en Estados Unidos al menos un año.

Así también, entre 310 mil y 1.5 millones de las personas que decidieron salir de manera voluntaria tenían por lo menos un año residiendo en el país.

CONCLUSIONES

En su segundo mandato, la administración Trump puesto en el centro de su agenda la aplicación de las leyes migratorias.

Así mismo, redujo de manera drástica tanto la transparencia y como la publicación de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“El Instituto de Política Migratoria concluye que el DHS, a través de sus organismos ICE y CBP, llevó a cabo aproximadamente 980 mil deportaciones durante los primeros 18 meses del actual mandato de Trump”, establece el informe.

Los datos encontrados por el informe realizado por el MPI muestran que en el total de deportaciones llevadas acabo por el ICE “incluye una cifra récord de salidas voluntarias”, destaca el informe

Esto ocurre “en consonancia con el esfuerzo de la administración por eludir el sistema de tribunales de inmigración, que acumula un importante rezago de casos pendientes”, añade el informe.

“El MPI estima que, aunque el número total de inmigrantes que han abandonado Estados Unidos mediante deportaciones o “autodeportaciones” es muy superior al registrado en cualquier otro momento desde, al menos, 2014, es sumamente improbable que tres millones de inmigrantes hayan salido del país, y mucho menos que lo hayan hecho tres millones de inmigrantes sin autorización”, concluye el informe.

Con Información del Migration Policy Institute.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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