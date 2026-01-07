Identifican a la mujer asesinada por agentes ICE en Mineápolis; Trump la acusa de resistirse

La mujer que murió tras recibir disparos de agentes federales de inmigración durante un operativo en Mineápolis, Minnesota fue identificada como Renee Nicole Good, según funcionarios locales citados por el New York Times. De acuerdo con los funcionarios que hablaron con el NYT, bajo condición de anonimato, la mujer fue identificada mientras las investigaciones federales y estatales sobre el suceso siguen en marcha. Cientos de ciudadanos escalaron sus manifestaciones en Minéapolis, la mayor ciudad de Minnesota, tras la muerte de la mujer de 37 años, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de ser una “agitadora profesional” por “agresivamente atropellar a un oficial de ICE” que disparó “en defensa propia”. Pero congresistas demócratas denunciaron que ICE “asesinó” a la mujer, mientras el alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que las imágenes muestran que la abatida conducía su auto lejos de los oficiales y fueron ellos quienes se acercaron a agredirla. TE PUEDE INTERESAR: ICE se involucra en tiroteo en Minneapolis; alcalde exige expulsión de agentes

MUERTE DE RENEE EN REDADA MIGRATORIA Renee Good se conducía en una camioneta Honda Pilot color negro en la avenida Portland, cuando sucedió el incidente que le costó la vida. En videos compartidos en redes sociales se ve como Good fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que el vehículo atropelle a alguno de los agentes, como aseguró el mandatario. Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el auto choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante. La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en Estados Unidos. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) le disparó a la mujer este miércoles mientras los oficiales estaban realizando un operativo a gran escala en la ciudad, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en su cuenta de la plataforma X. Las autoridades aseguraron en el comunicado que un grupo de manifestantes intentó bloquear el operativo y uno de ellos “utilizó el vehículo” de la mujer para intentar chocar contra uno de los agentes. TE PUEDE INTERESAR: Paisanos huyen del ICE... sufren delincuencia y extorsión en su país, México

TRUMP AFIRMA QUE SE RESISTIÓ Y ACUSÓ A LA ‘IZQUIERDA RADICAL’ ESTAR DETRÁS El presidente de EU, Donald Trump, acusó este miércoles a la mujer, que falleció en un tiroteo a manos de un agente del ICE en Minéapolis, de resistirse, así obstruir el trabajo de los agentes y acusó a la “izquierda radical” de estar detrás del suceso. “La conductora se comportó de manera caótica, resistiéndose a la autoridad antes de atropellar brutalmente a un agente de ICE”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social en reacción a la muerte de la mujer a manos de agentes migratorios en la mayor ciudad del estado de Minnesota. El mandatario agregó que “estos incidentes ocurren porque la izquierda radical amenaza y ataca a diario a nuestros agentes del orden y a los oficiales de ICE”.

SEGURIDAD NACIONAL: “ACOSÓ” A LOS AGENTES La secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, defendió este miércoles al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó contra una mujer de 37 años en Minneapolis, y aseguró que la víctima había “acosado” a los agentes antes del tiroteo que terminó con su muerte. Durante una conferencia de prensa, Noem dijo que la mujer que falleció en el operativo había “acosado” a los agentes con sus acciones al volante cuando estos intentaban detenerla. TE PUEDE INTERESAR: Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago Noem agregó que el agente que le disparó, provocando su muerte, fue trasladado a un hospital local donde fue atendido y posteriormente fue dado de alta. Además, el mismo integrante de ICE se había visto implicado en un incidente donde un automóvil lo arrolló en junio de 2025. La secretaria de Seguridad Nacional aludió a las protestas registradas en Minneapolis tras la muerte de George Floyd a manos de agentes de policía en 2020 y afirmó que “esta ciudad ya ha ardido antes” y responsabilizó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y a los líderes locales por no haber actuado con la suficiente rapidez.