En respuesta a Trump, Dinamarca y Groenlandia afirman que EU no va a tomar a Groenlandia

COPENHAGUE- Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia insistieron el lunes en que Estados Unidos no tomará el control de Groenlandia y exigieron respeto por su integridad territorial después de que el presidente Donald Trump anunciara el nombramiento de un enviado especial .

El anuncio de Trump el domingo de que el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, sería el enviado especial provocó un nuevo estallido de tensiones sobre el interés de Washington en el vasto territorio de Dinamarca, un aliado de la OTAN. El ministro danés de Exteriores dijo a emisoras danesas que convocará al embajador de Estados Unidos a su ministerio.

”Lo hemos dicho antes. Ahora, lo decimos de nuevo. Las fronteras nacionales y la soberanía de los estados están arraigadas en el derecho internacional”, dijeron en un comunicado conjunto la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen. “Son principios fundamentales. No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con un argumento sobre seguridad internacional”.

”Groenlandia pertenece a los groenlandeses y Estados Unidos no tomará el control de Groenlandia”, añadieron en el comunicado, enviado por la oficina de Frederiksen. “Esperamos respeto por nuestra integridad territorial conjunta”.

Trump reiteró durante su transición presidencial y los primeros meses de su segundo mandato que quería extender la jurisdicción estadounidense a Groenlandia, un vasto territorio semiautónomo danés, y no ha descartado el uso de la fuerza militar para tomar el control de la isla ártica, rica en minerales y con una ubicación estratégica. En marzo, el vicepresidente JD Vance visitó una remota base militar estadounidense en Groenlandia y acusó a Dinamarca de no invertir lo suficiente allí.