En respuesta a Trump, Dinamarca y Groenlandia afirman que EU no va a tomar a Groenlandia
COPENHAGUE- Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia insistieron el lunes en que Estados Unidos no tomará el control de Groenlandia y exigieron respeto por su integridad territorial después de que el presidente Donald Trump anunciara el nombramiento de un enviado especial .
El anuncio de Trump el domingo de que el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, sería el enviado especial provocó un nuevo estallido de tensiones sobre el interés de Washington en el vasto territorio de Dinamarca, un aliado de la OTAN. El ministro danés de Exteriores dijo a emisoras danesas que convocará al embajador de Estados Unidos a su ministerio.
”Lo hemos dicho antes. Ahora, lo decimos de nuevo. Las fronteras nacionales y la soberanía de los estados están arraigadas en el derecho internacional”, dijeron en un comunicado conjunto la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen. “Son principios fundamentales. No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con un argumento sobre seguridad internacional”.
”Groenlandia pertenece a los groenlandeses y Estados Unidos no tomará el control de Groenlandia”, añadieron en el comunicado, enviado por la oficina de Frederiksen. “Esperamos respeto por nuestra integridad territorial conjunta”.
Trump reiteró durante su transición presidencial y los primeros meses de su segundo mandato que quería extender la jurisdicción estadounidense a Groenlandia, un vasto territorio semiautónomo danés, y no ha descartado el uso de la fuerza militar para tomar el control de la isla ártica, rica en minerales y con una ubicación estratégica. En marzo, el vicepresidente JD Vance visitó una remota base militar estadounidense en Groenlandia y acusó a Dinamarca de no invertir lo suficiente allí.
El tema había ido saliendo de los titulares, pero en agosto, funcionarios daneses convocaron al principal diplomático estadounidense en Copenhague tras un reporte sobre que al menos tres personas con conexiones con Trump habían llevado a cabo operaciones de influencia encubierta en Groenlandia.
Trump anunció el domingo el nombramiento de Landry, diciendo en redes sociales que “Jeff entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra Seguridad Nacional y promoverá firmemente los Intereses de nuestro País para la Seguridad, la Protección y la Supervivencia de nuestros Aliados, y de hecho, del Mundo”.
Landry escribió en redes sociales que “es un honor servirles en esta posición voluntaria para hacer de Groenlandia una parte de Estados Unidos”.
La administración de Trump no ofreció ninguna advertencia antes del anuncio, según un funcionario del gobierno danés que habló bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas.
El funcionario añadió que los funcionarios daneses esperaban que Trump señalara un enfoque agresivo hacia Groenlandia y el Ártico en su recién anunciada estrategia de seguridad nacional, y se sorprendieron cuando el documento no mencionó ninguno de los dos.
Las emisoras danesas TV2 y DR informaron que en comentarios desde las Islas Feroe el lunes, el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, dijo que convocará al embajador de Estados Unidos en Copenhague, Kenneth Howery, para una reunión en el ministerio.
El primer ministro de Groenlandia escribió en un comunicado separado que Groenlandia se había despertado otra vez con un nuevo anuncio del presidente de Estados Unidos, y que “puede sonar significativo, pero no cambia nada para nosotros en nuestro país”.
Nielsen señaló que Groenlandia tiene su propia democracia y enfatizó que “estamos felices de cooperar con otros países, incluidos los Estados Unidos, pero esto siempre debe llevarse a cabo con respeto por nosotros y por nuestros valores y deseos”.
A principios de este mes, el Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca indicó en un informe anual que Estados Unidos está utilizando su poder económico para “imponer su voluntad” y amenazar con la fuerza militar tanto a amigos como a enemigos.
Dinamarca es miembro de la Unión Europea, así como de la OTAN.
La presidenta de la comisión ejecutiva de la UE, Ursula von der Leyen, dijo en las redes sociales que la seguridad en el Ártico es una “prioridad clave” para el bloque y una en la que busca trabajar con aliados y socios, pero advirtió que “la integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional”.
”Estamos en plena solidaridad con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia”, escribió.