En respuesta al distanciamiento con EU, Canadá desarrolla su propia su industria de defensa

TORONTO, CANADÁ- El esfuerzo de Canadá para reducir su dependencia de los proveedores militares estadounidenses queda demostrado en una fábrica de prendas en Toronto. Encorvados sobre máquinas de coser, dos trabajadores unen rápidamente piezas de tela con patrón de camuflaje y tiras de velcro. En la sala contigua, empleados recortan hilos sueltos mientras inspeccionan el producto terminado: fundas para cascos del ejército canadiense. La fábrica está ensamblando uniformes para Wuxly, un fabricante de parkas de lujo que figura entre una oleada de empresas canadienses que se están expandiendo hacia la contratación de defensa. A medida que el gasto militar canadiense se dispara, otras desarrollan sensores remotos para la vasta región ártica del país, fabrican drones para reabastecer a los soldados y construyen robots autónomos.

El auge del sector de defensa refleja la promesa del primer ministro canadiense Mark Carney de fortalecer la autosuficiencia económica del país en medio del deterioro de las relaciones con Washington, incluida una nueva escalada esta semana con nuevas rondas de aranceles. Startups canadienses y empresas consolidadas, junto con firmas en Europa, están a punto de beneficiarse de decenas de miles de millones de dólares en financiación adicional para defensa, impulsada en parte por la presión del presidente estadounidense Donald Trump para que se contribuya más a la OTAN. La inversión de Canadá sigue siendo pequeña en comparación con el presupuesto del Pentágono, pero su estrategia busca reforzar las capacidades de defensa nacionales, y no solo las de los contratistas estadounidenses. UN PAÍS CONOCIDO POR EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ AUMENTA EL GASTO MILITAR Una estrategia industrial de defensa publicada a principios de este año por Carney representa un cambio generacional para Canadá, que inventó el mantenimiento de la paz moderno y durante mucho tiempo se conformó con permanecer a la sombra de su vecino del sur en asuntos de defensa. El plan de defensa asigna 60 mil millones de dólares adicionales en financiación durante los próximos cinco años, y el gobierno ha prometido apoyo para que las empresas nacionales vendan a las cadenas de suministro de defensa y seguridad. Actualmente, Canadá gasta alrededor de 36 mil millones a 43 mil millones de dólares en defensa nacional.

“La magnitud de la inversión que está en juego es bastante significativa según los estándares canadienses, ciertamente en tiempos de paz”, observó Philippe Lagassé, profesor de la Universidad de Carleton especializado en política de defensa. James Yurichuk, fundador y director ejecutivo de Wuxly, comentó: “El auge de la defensa es bastante evidente en todos los eventos a los que asistimos. Todas las ferias de defensa están agotadas. Muchas empresas nuevas y (otras) industrias están entrando en la industria (de defensa), involucrándose”. Las fundas para cascos de Wuxly, destinadas a las Fuerzas Armadas Canadienses, permiten a los soldados colocar parches con su distintivo o equipo como luces, cámaras y balizas. La empresa también fabrica parkas militares y cubiertas para tanques, y ha estado suministrando equipo al ejército de Ucrania, incluidos 40 mil uniformes femeninos, una de las especialidades de la compañía. Carney ha pedido modernizar las capacidades árticas del ejército canadiense, aumentando el gasto en decenas de miles de millones de dólares para afirmar la soberanía sobre la región vasta pero escasamente poblada. “Hay mucha innovación que puede crear ventaja en el Norte, y con la región ártica siendo tan importante, tenemos que vestir adecuadamente a nuestros soldados”, explicó Yurichuk. EMPRESAS CANADIENSES Y ALIADOS EUROPEOS ENCUENTRAN NUEVAS OPORTUNIDADES Una parte importante de la estrategia consiste en diversificarse alejándose de los contratistas estadounidenses. Se centra en recurrir a un conjunto global más amplio de proveedores de hardware militar, y en fomentar cadenas de suministro de defensa nacionales. La estrategia prevé inversiones por más de medio billón de dólares, la creación de 125 mil empleos y triplicar el tamaño de la industria de defensa del país durante la próxima década al dirigir contratos a empresas canadienses. Pide acelerar la investigación y el desarrollo y prioriza la elaboración de “capacidades soberanas” clave, incluidas la industria aeroespacial, la robótica y los sistemas no tripulados.