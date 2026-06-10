En su comparecencia ante el comité del Congreso Gates se arrepiente de su relación con Epstein

Este día quien es el cofundador de Microsoft, Bill Gates, aseveró ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representante que nunca tuvo algún atisbo entorno a las actividades criminales de Jeffrey Epstein y manifestó estar arrepentido de haberse relacionado con el delincuente sexual. El magnate tecnológico expresó a los a periodistas a su llegada al Capitolio, sin dar respuestas a más preguntas, “espero que mi testimonio sea útil para el trabajo -un trabajo importante- del comité para encontrar justicia para las víctimas”.

El nombre del multimillonario aparece en los documentos que fueron publicados por el Departamento de Justicia, en el que se revelaron amistades cercanas, así como operaciones financieras ilícitas, además de fotos privadas de Epstein con prominentes personalidades.

“Nunca debí haberme reunido con Epstein en primer lugar. A la luz de lo que sé ahora, comprendo que, incluso si hubiera conseguido los nuevos donantes que prometió, ello no habría justificado asociarme con él”, declaró Gates en un testimonio inicial en la audiencia a puerta cerrada, que fue publicado en su página web. Gates reiteró que nunca presenció ni tuvo sospechas sobre que “Epstein estuviera involucrado en actividades delictivas continuas”, y prosigue describiendo que “jamás fui a su isla, ni a su rancho ni a su residencia de Florida. Nunca he victimizado a nadie. Si bien es posible que él intentara fomentar una relación personal, yo nunca tuve interés en ello ni correspondí a tales intentos”. CONOCIÓ A EPSTEIN EN 2011 Así también el multimillonario narró ante el comité cuales fueron los orígenes de su relación con Epstein, al que conoció en 2011 por medio de personas de confianza “en el ámbito profesional y filantrópico”, y precisó que el fallecido financiero “afirmaba que podía recaudar miles de millones de dólares para la salud mundial” entre sus clientes.

“Mis interacciones con Epstein comenzaron con un número limitado de reuniones preliminares, tres en 2011 y dos en 2012, durante las cuales hablé sobre los objetivos de mi trabajo. Iniciamos conversaciones más extensas en 2013 y 2014”, narró en el testimonio. Al matizar cual fueel alcance de su relación con Epstein, Gates precisó que sus contactos concluyeron “en diciembre de 2014, cuatro años antes de que nuevas informaciones de prensa y documentos judiciales desclasificados sacaran a la luz el alcance de sus delitos”. “Ahora veo que él buscaba construir una imagen de legitimidad en torno a sí mismo, valiéndose de sus contactos con personas influyentes y respetables para eludir el escrutinio e intentar rehabilitar su reputación”, resaltó Gates. Por lo que Gates, dijo “he aprendido una lección importante y ahora soy mucho más cauteloso respecto a con quién me relaciono, incluso de manera limitada”. Por último, alabó la labor “fundamental” llevada acabo por el comité del Congreso en búsqueda por esclarecer elementos este polémico caso tras la publicación de cientos de miles de documentos por el Departamento de Justicia y concluyó expresando que espera que “las personas perjudicadas por los crímenes de Epstein reciban la justicia que merecen”. Con información de las Agencias de Noticias EFE y AFP.

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