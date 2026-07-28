Encuentran los cuerpos de cinco recién nacidos en la vivienda de una pareja en Francia

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    Encuentran los cuerpos de cinco recién nacidos en la vivienda de una pareja en Francia
    La televisión France 3 y la emisora ICI Provence-Alpes dieron a conocer sobre el descubrimiento de los cuerpos de cinco recién nacidos o fetos han sido hallados en la vivienda de una pareja en Orange, Francia. EFE/EPA/Firas Abdullah
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El hallazgo se produjo después de que la mujer diera a luz durante el fin de semana a un bebé sano tras un embarazo que, según los medios franceses, no había sido detectado

PARÍS- Los cuerpos de cinco recién nacidos o fetos han sido hallados en la vivienda de una pareja en la ciudad francesa de Orange (sureste), informaron este martes la televisión France 3 y la emisora ICI Provence-Alpes.

El hallazgo se produjo después de que la mujer diera a luz durante el fin de semana a un bebé sano tras un embarazo que, según los medios franceses, no había sido detectado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/incendios-historicos-en-francia-y-espana-esto-es-lo-que-debes-saber-HB22455651

Mientras ella permanecía en el hospital, su marido registró la vivienda familiar y encontró el primer cuerpo, tras lo cual alertó de inmediato a las autoridades.

Los investigadores localizaron posteriormente los restos de otros cuatro bebés dentro de cajas, según fuentes próximas al caso citadas por Franceinfo.

Las pesquisas deberán determinar la naturaleza exacta de los restos, así como las circunstancias y la fecha de las muertes.

La policía ha abierto una investigación y los primeros exámenes forenses, incluida una autopsia, están previstos para este miércoles.

La mujer, que tiene otros dos hijos de 8 y 12 años con su marido, permanece hospitalizada y por el momento no ha sido puesta bajo custodia policial.

La investigación ha sido asignada a la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada.

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