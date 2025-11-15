Endurecen operativos contra migrantes en Charlotte: arrecian detenciones
Fuerzas federales de EU extienden este tipo de acciones en la ciudad más grande de Carolina del Norte
CHARLOTTE, EU.- Autoridades federales confirmaron un aumento en las operaciones de aplicación de la ley de inmigración en la ciudad más grande de Carolina del Norte, donde el sábado se vio a agentes realizando arrestos en distintos lugares.
“Estamos enviando refuerzos de las fuerzas del orden del DHS a Charlotte para garantizar que los estadounidenses estén seguros y se eliminen las amenazas a la seguridad pública”, dijo en un comunicado Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, aludiendo a esta agencia por sus siglas en inglés.
Autoridades locales, como la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, criticaron tales acciones, diciendo en un comunicado que “provocan miedo e incertidumbre innecesarios”.
“Queremos que los habitantes de Charlotte y el Condado de Mecklenburg sepan que apoyamos a todos los residentes que simplemente quieren continuar con sus vidas”, se lee en el comunicado, que también fue firmado por el comisionado del condado Mark Jerrell y Stephanie Sneed, de la junta de educación de Charlotte-Mecklenburg.
APLICACIÓN DE MEDIDAS COMIENZA TRAS RUMORES
El gobierno federal no había anunciado esta iniciativa. Sin embargo, el jefe policial del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, confirmó a principios de esta semana que dos funcionarios federales le informaron que los agentes de Aduanas llegarían pronto.
Charlotte es una ciudad racialmente diversa con más de 900 mil residentes, incluidos más de 150 mil nacidos en el extranjero, según autoridades locales.
Paola Garcia, portavoz de Camino, una organización sin fines de lucro bilingüe que atiende a familias en Charlotte, dijo que, desde el viernes, ella y sus colegas han observado un aumento en la cantidad de detenciones realizadas por agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
“Básicamente, lo que vemos es que han detenido a muchas personas”, señaló Garcia. “Incluso vi a algunas personas siendo detenidas de camino al trabajo ayer, y luego, miembros de la comunidad han notado un aumento en el número de agentes del ICE y de la patrulla fronteriza en la ciudad de Charlotte”.
Willy Aceituno, un ciudadano estadounidense nacido en Honduras, se dirigía al trabajo cuando vio a agentes de la Patrulla Fronteriza persiguiendo a personas.
“Vi a muchos latinos corriendo. Me pregunté por qué huían. La cuestión es que había muchos agentes de la Patrulla Fronteriza persiguiéndolos”, dijo.
Aceituno, un residente de Charlotte de 46 años, dijo que él mismo fue detenido dos veces por agentes de la Patrulla Fronteriza. En el segundo encuentro, lo obligaron a salir de su vehículo tras romper la ventana del auto y lo arrojaron al suelo.
“Les dije, ‘Soy ciudadano estadounidense’”, declaró. “Querían saber dónde nací, o no creían que soy ciudadano estadounidense”.
Tras ser llevado por la fuerza a un vehículo de la Patrulla Fronteriza, Aceituno dijo que finalmente lo dejaron ir tras mostrar documentos que probaban su ciudadanía. Señaló que tuvo que caminar una cierta distancia de regreso a su auto. Más tarde presentó una queja por el vidrio roto.
NEGOCIOS CIERRAN
Las organizaciones locales respondieron realizando capacitaciones, tratando de informar a los inmigrantes sobre sus derechos y considerando la posibilidad de realizar protestas pacíficas. JD Mazuera Arias, quien ganó la elección para el Concejo Municipal de Charlotte en septiembre, fue una de las cerca de doce personas que vigilaban el sábado afuera de una panadería latinoamericana en su distrito en el este de Charlotte.
Una panadería cercana estaba cerrada debido a los rumores de la posible aplicación de las medidas de inmigración, dijo. La acción del gobierno perjudica los medios de vida de las personas y la economía de la ciudad, afirmó.
“Esto es Aduanas y Protección Fronteriza. No somos una ciudad fronteriza, ni somos un estado fronterizo. Entonces, ¿por qué están aquí?”, preguntó. “Es una violación flagrante de los derechos constitucionales no solo para los inmigrantes, sino también para los ciudadanos estadounidenses”.
El gobierno del presidente Donald Trump ha defendido las operaciones federales de aplicación de la ley en ciudades como Los Ángeles y Chicago diciendo que son necesarias para combatir el crimen y hacer cumplir las leyes de inmigración.
Sin embargo, el gobernador demócrata Josh Stein, que cuenta con una Asamblea Legislativa de mayoría republicana, dijo el viernes que la “gran mayoría” de los detenidos en estas operaciones no tienen condenas penales, y algunos son ciudadanos estadounidenses.
Instó a las personas a grabar cualquier “comportamiento inapropiado” que vean y notificar a las fuerzas del orden locales al respecto.
El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg enfatizó de antemano que no participa en la aplicación de la ley de inmigración federal.